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Világ

Brutális kibertámadás érte a repülőteret: több mint 8 millió utas érzékeny adatai szivárogtak ki

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 13:45

Kibertámadás érte az Egyesült Királyság legnagyobb repülőtér-üzemeltető csoportját, melynek következtében 8,7 millió utas személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe - írja a Financial Times.

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A Manchester Airports Group (MAG) csütörtökön erősítette meg, hogy a múlt hétvégi kibertámadás során a hackerek hozzáfértek a csoport három repülőterén – a manchesteri, a londoni stanstedi és az East Midlands-i repülőtéren – wifi-regisztrációhoz és parkolófoglaláshoz megadott ügyféladatokhoz. Az érintett adatok között email-címek, telefonszámok, rendszámok és irányítószámok szerepeltek, bankkártya- vagy fizetési adatok azonban nem kerültek ki.

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A tavaly 66 millió utast kiszolgáló MAG közleménye szerint kedden szereztek tudomást a betörésről, és azonnal megfékezték a kockázatot. A csoport hangsúlyozta, hogy az incidens az utasbiztonságot és a repülőterek működését egyáltalán nem érintette, a parkolási szolgáltatások is zavartalanul működnek tovább.

A Sophos fenyegetéselemző egységének igazgatója, Rafe Pilling szerint az ilyen típusú támadások jellemzően zsarolóvírusos akciók, amelyek során a bűnözők adatokat lopnak el, majd váltságdíjat követelnek azok nyilvánosságra hozatalának elkerüléséért. Hozzátette, amennyiben a váltságdíjat nem fizetik ki, a támadók várhatóan a következő napokban bizonyítékokat tesznek közzé a megszerzett adatokról. A MAG a Financial Times lapnak megerősítette, hogy nem fizetett váltságdíjat, de további részletekről nem kívánt nyilatkozni.

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A kiberbiztonság terén folyamatos versenyfutás zajlik, ahol a korlátlan erőforrásokkal rendelkező, mesterséges intelligenciát is bevető támadók egyre inkább lépéselőnybe kerülnek.

Az eset a brit vállalatokat és intézményeket célzó nagyszabású kibertámadások sorozatába illeszkedik, az utóbbi időszakban ugyanis a Marks and Spencer, a Jaguar Land Rover és a Co-op Group is hasonló incidensek áldozatává vált. Vasárnap derült ki az is, hogy feltehetően az iráni rezsimhez köthető hackerek kényszerítették leállásra egy kisebb brit gázerőmű működését. Richard Horne, a GCHQ elektronikus hírszerző ügynökség kiberbiztonsági ágának vezetője már tavaly figyelmeztetett, hogy a vállalatoknak többet kell tenniük a kibervédelemért.

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A 8,7 milliós érintetti kör az elmúlt évek egyik legnagyobb adatvédelmi incidensévé teszi az esetet az Egyesült Királyságban. Összehasonlításképpen 2023 elején a JD Sports 10 millió vásárló adatainak kiszivárgásáról számolt be, 2021-ben pedig a brit Választási Bizottság rendszeréből 40 millió szavazó adataihoz fértek hozzá a támadók. A Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) közölte, hogy együttműködik a MAG-gal az incidens kivizsgálásában.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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