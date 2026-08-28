Hivatalosan már 469 halálos áldozatot követelt az a nepáli–kínai határon pusztító jeges villámárvíz, amelynek nyomán több mint ezer embert – köztük három magyar állampolgárt –...
Brutális kibertámadás érte a repülőteret: több mint 8 millió utas érzékeny adatai szivárogtak ki
Kibertámadás érte az Egyesült Királyság legnagyobb repülőtér-üzemeltető csoportját, melynek következtében 8,7 millió utas személyes adatai kerültek illetéktelen kezekbe - írja a Financial Times.
A Manchester Airports Group (MAG) csütörtökön erősítette meg, hogy a múlt hétvégi kibertámadás során a hackerek hozzáfértek a csoport három repülőterén – a manchesteri, a londoni stanstedi és az East Midlands-i repülőtéren – wifi-regisztrációhoz és parkolófoglaláshoz megadott ügyféladatokhoz. Az érintett adatok között email-címek, telefonszámok, rendszámok és irányítószámok szerepeltek, bankkártya- vagy fizetési adatok azonban nem kerültek ki.
A tavaly 66 millió utast kiszolgáló MAG közleménye szerint kedden szereztek tudomást a betörésről, és azonnal megfékezték a kockázatot. A csoport hangsúlyozta, hogy az incidens az utasbiztonságot és a repülőterek működését egyáltalán nem érintette, a parkolási szolgáltatások is zavartalanul működnek tovább.
A Sophos fenyegetéselemző egységének igazgatója, Rafe Pilling szerint az ilyen típusú támadások jellemzően zsarolóvírusos akciók, amelyek során a bűnözők adatokat lopnak el, majd váltságdíjat követelnek azok nyilvánosságra hozatalának elkerüléséért. Hozzátette, amennyiben a váltságdíjat nem fizetik ki, a támadók várhatóan a következő napokban bizonyítékokat tesznek közzé a megszerzett adatokról. A MAG a Financial Times lapnak megerősítette, hogy nem fizetett váltságdíjat, de további részletekről nem kívánt nyilatkozni.
Az eset a brit vállalatokat és intézményeket célzó nagyszabású kibertámadások sorozatába illeszkedik, az utóbbi időszakban ugyanis a Marks and Spencer, a Jaguar Land Rover és a Co-op Group is hasonló incidensek áldozatává vált. Vasárnap derült ki az is, hogy feltehetően az iráni rezsimhez köthető hackerek kényszerítették leállásra egy kisebb brit gázerőmű működését. Richard Horne, a GCHQ elektronikus hírszerző ügynökség kiberbiztonsági ágának vezetője már tavaly figyelmeztetett, hogy a vállalatoknak többet kell tenniük a kibervédelemért.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 8,7 milliós érintetti kör az elmúlt évek egyik legnagyobb adatvédelmi incidensévé teszi az esetet az Egyesült Királyságban. Összehasonlításképpen 2023 elején a JD Sports 10 millió vásárló adatainak kiszivárgásáról számolt be, 2021-ben pedig a brit Választási Bizottság rendszeréből 40 millió szavazó adataihoz fértek hozzá a támadók. A Nemzeti Kiberbiztonsági Központ (NCSC) közölte, hogy együttműködik a MAG-gal az incidens kivizsgálásában.
Súlyos kijelentést tett a volt ukrán miniszter: szerinte már csak néhány hónapja maradt az országnak
Többévnyi halasztás után 2026 nyarán ismét a figyelem középpontjába került az ukrán elnökválasztás kérdése,
Földrengésnek hitték, de a valóság ennél is rémisztőbb: 177 életet követelt a hirtelen jött katasztrófa
Legalább 177 ember életét követelte az a villámáradás, amely a nepáli–tibeti határ térségében pusztított, és amelyet az előzetes vizsgálatok szerint egy gleccser összeomlása okozott.
Legalább 98 ember meghalt, több százan pedig eltűntek a Nepál és Tibet határvidékét sújtó villámáradásban.
Dánia számít a világ legjobb országának a nők helyzete alapján, míg a rangsor utolsó helyén Afganisztán áll.
Rendkívüli bejelentés az új magyar szélenergia-programról: kiderült a csapda, amivel rengeteg pénzt bukhatunk
Több évtizedes szünet után augusztus végén elindul a hazai szélerőmű-fejlesztési program első pályázata.
Az ukrán hadsereg 16 fontos célpontot támadott Oroszország területén, köztük olajipari létesítményeket, de nem maradtak el a válaszcsapások sem.
A német feldolgozóipari vállalatok jelentősen bizakodóbbá váltak exportkilátásaikkal kapcsolatban augusztusban.
az európai energiaátmenet következő nagy feladata az elektrifikáció felgyorsítása lehet.
Kiderült a magyar energiarendszer sötét titka: durván bezuhant a szén, de itt a következő nagy akadály
Meglepő ország vezeti a világ energiafelhasználási rangsorát, ha nem a teljes fogyasztást, hanem az egy főre jutó energiaellátást nézzük.
Fordulat körvonalazódik az iráni háborúban: újraindulhat a hajózás a Hormuzi-szorosban, de nem mindenkinek
Eközben az Egyesült Államokkal folytatott béketárgyalások elakadtak, az olajárak pedig az új amerikai szankciók ellenére is csökkennek.
Rendkívüli fordulat a magyar benzinkutakon: miközben egész Európa vérzik, nálunk ez történik az üzemanyaggal
Az Európai Unióban júliusban tovább drágultak a személyszállításhoz használt üzemanyagok és kenőanyagok, miközben Magyarországon minimális árcsökkenést mért az Eurostat.
A kormányfő tájékoztatása szerint a helyreállítás a vártnál gyorsabban haladt, így a létesítmény már ma este újra maximális teljesítményen termelhet villamos energiát.
A Trump-kormányzat szerint akár le is kellene bontani a Kennedy Centert, ha nem valósulhat meg a tervezett felújítás.
A szeptemberi választások közeledtével Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre keményebben lép fel a még megmaradt valódi ellenzékkel szemben.
Rendkívüli! Brutális válaszlépéssel reagált Kanada Trump büntetővámjaira: kitört a nyílt kereskedelmi háború
Az ottawai kormány a kibontakozó kereskedelmi háború kárvallottjainak megsegítésére egy 7,5 milliárd dolláros hazai mentőcsomagot is bejelentett.
Olyan kegyetlen megtorlás zajlik Iránban, amire évtizedek óta nem volt példa: már Trump is megszólalt
Donald Trump amerikai elnök ismét élesen bírálta Iránt a tüntetők kivégzése miatt, az Euronews beszámolója szerint.
Összeomlottak az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások, ami súlyos vámháborúhoz vezetett a két észak-amerikai ország között.
Egy friss brit kutatás rávilágított arra, hogy az ismert kávézóláncok italainak koffeintartalma között akár három-négyszeres eltérés is lehet.
-
Az új iCAUR V27: klasszikus karakter, modern elektromos hajtás és szabadság, hogy bárhová elindulhassunk (x)
Az iCAUR V27 új megközelítést kínál az elektrifikált SUV-k világában.
-
Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával.