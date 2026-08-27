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Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)
Szórakozás

Itt az ősz egyik legjobb programja: négy nap borozás a Budai Várban (x)

PR
2026. augusztus 27. 05:00

A borok szerelmeseit és azokat is várja a 35. Budapest Borfesztivál, akik még csak most ismerkednek a borok világával. 2026. szeptember 9-12. között a jubileumi rendezvény a szokásostól eltérően szerdától szombatig kínál kóstolókat, szakmai és szórakoztató programokat, különleges gasztronómiai élményeket és izgalmas borvidékeket a Budavári Palota történelmi környezetében. A SPAR Borstandján pedig olyan tételeket is felfedezhetsz, amelyek csak a SPAR áruházaiban érhetők el.

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A Budai Várban négy napon keresztül nem kell messzire menned, ha szeretnél új ízeket felfedezni, személyesen találkoznál borászokkal, vagy egyszerűen csak egy jó pohár bor mellett élveznéd a panorámát. A jubileumi fesztivál a magyar hagyományok mellett idén az amerikai kontinens borvidékeire is fókuszál, miközben számos könnyedebb, játékos és zenei program várja a látogatókat.

Kóstolás, zene és játék - te melyikkel kezdesz?

A Budai Vár teraszain több mint ezer bor és pezsgő, vezetett kóstolók, kötetlen beszélgetések, interaktív programok, zenei események és változatos gasztronómiai élmények várnak. Az idei nemzetközi fókusz az amerikai kontinens borvidékeit hozza közelebb: Kalifornia, az Andok, Chile, Uruguay és Brazília borkultúrájába is belekóstolhatsz, akár tematikus kóstolók formájában is. A fesztiválon a borok mellett a tudásé és a játéké is lehet a főszerep. Kipróbálhatod, mennyire ismered fel a borokat vakkóstolással, játékos feladatokon keresztül mélyítheted el a tudásodat, vagy egyszerűen csak leülhetsz egy pohárral a kezedben zenét hallgatni. A történelmi környezet, a budapesti panoráma és a változatos programok együtt olyan fesztiválélményt adnak, amelyhez nem kell borásznak lenned.

Mi kerül végül a poharadba?

A SPAR borstratégiájának egyik fontos eleme, hogy a megbízható minőség és a kedvező ár-érték arány ne egymást kizáró szempontok legyenek. A vállalat borkínálatának összeállításán ezért komoly szakmai munka zajlik: a tételeket rendszeresen kóstolják és értékelik, hogy a különböző ízlésekhez, alkalmakhoz és pénztárcákhoz is található legyen megfelelő választás.

Itt érdemes új borokat felfedezned

Ha a Borfesztiválon új borokat szeretnél felfedezni, amelyek egy baráti összejövetelhez éppúgy jól illenek, mint egy különlegesebb alkalomhoz, keresd a SPAR Borstandját az Oroszlános udvar kapuja mellett. A kínálatban az őszi borkatalógus kiemelt ajánlatai mellett olyan egyedi tételek is helyet kapnak, amelyek csak a SPAR és INTERSPAR áruházakban érhetők el. A standon azt az egyszerű, de fontos üzenetet szeretnék megmutatni, hogy a jó bor nem feltétlenül jelent luxust. A gondosan válogatott, rendszeresen kóstolt tételek között megfizethető árú borokat is találhatsz, amelyek minőségben és élményben is többet adhatnak annál, mint amit az áruk alapján elsőre gondolnál. A SPAR Borstandja ezért nem egy klasszikus, kizárólag szakértőknek szóló borkóstolóhely lesz: közvetlen hangulatban fedezheted fel az idei ősz kiemelt borait, és közelebb kerülhetsz azokhoz a történetekhez is, amelyek egy-egy palack mögött vannak.

Találkozz borászokkal, és hallgasd meg a történeteiket

A SPAR Borstandján pénteken különleges programmal is készülnek. Szeptember 11-én 17 órától az őszi borkatalógus címlapján szereplő, Év Bortermelője címmel elismert borászok és a SPAR borszakértői közös, kötetlen beszélgetésre és kóstolóra várják az érdeklődőket. Megismerheted, milyen döntések és tapasztalatok állnak egy-egy bor mögött, hogyan gondolkodnak a szakemberek a magyar borokról, és milyen szempontok alapján érdemes választani, ha szeretnél egy új tételt kipróbálni.

Így juthatsz be féláron a Borfesztiválra

Ha szeretnéd kedvezőbb áron meglátogatni a Borfesztivált, erre is van lehetőséged a SPAR-nál. Ha 2026. augusztus 27. és szeptember 9. között legalább 15 000 forint értékben vásárolsz a SPAR és INTERSPAR áruházakban, a kasszánál kapott kuponnal 50 százalékos kedvezménnyel válthatsz belépőjegyet a 35. Budapest Borfesztiválra. A kedvezményt a kupon leadásával a fesztivál pénztáraiban érvényesítheted.

Kóstolj, fedezz fel, és maradj egy kicsit tovább!

Akár régóta otthonosan mozogsz a borok világában, akár csak szeretnél új ízeket felfedezni, a Budapest Borfesztiválon biztosan találsz olyan programot, amiért érdemes felmenned a Budai Várba. Kóstolj meg egy számodra ismeretlen bort, beszélgess a borászokkal, próbáld ki az interaktív programokat, vagy egyszerűen élvezd a panorámát egy pohár bor mellett.

Találkozzunk szeptember 9-12., szerda és szombat között a Budavári Palotában, és keresd fel a SPAR Borstandját az Oroszlános udvar kapuja mellett!

www.aborfesztival.hu

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#fesztivál #spar #gasztronómia #szórakozás

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