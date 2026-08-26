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Rendkívüli fordulat a németeknél: olyasmi történt, amire évek óta nem volt példa
A német feldolgozóipari vállalatok jelentősen bizakodóbbá váltak exportkilátásaikkal kapcsolatban augusztusban. Az ifo müncheni gazdaságkutató intézet felmérése szerint az exportvárakozásokat mérő index a júliusi mínusz 2,8 pontról 9,6 pontra emelkedett. Ez 2022 februárja óta a legmagasabb érték, egyben 2020 júniusa óta a legerősebb havi javulás.
„A német exportágazat lendületet vett” - értékelte az adatokat Klaus Wohlrabe, az ifo felmérésekért felelős vezetője. Szerinte különösen az Európai Unión belüli export teljesít jól, miközben a Kínába irányuló kivitel továbbra is gyenge.
A javuló kilátásokhoz elsősorban az elektronikai és elektromos berendezéseket gyártó vállalatok optimizmusa járul hozzá. Az adatfeldolgozó berendezések, valamint az elektronikai és optikai termékek gyártói is kedvezően ítélik meg a következő időszakot. Az ifo szerint ebben a gazdaság digitalizációja és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások is fontos szerepet játszanak.
Az autóipar exportkilátásai szintén jelentősen javultak, és a fémtermékeket gyártó vállalatok is a külföldi megrendelések bővülésére számítanak. Nem minden iparág ilyen optimista. A papíripari vállalatok, valamint a fémgyártással és fémfeldolgozással foglalkozó cégek továbbra is az export visszaesésére számítanak.
A német exportőrök hangulata egy év alatt látványosan javult. Az index tavaly augusztusban mínusz 3,7 ponton állt, idén januárban pedig még mínusz 0,6 pontot mutatott. A mélypontot áprilisban érte el mínusz 5,5 ponttal, azóta azonban folyamatosan javult a vállalatok megítélése.
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