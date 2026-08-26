A Trump-kormányzat szerint akár le is kellene bontani a Kennedy Centert, ha nem valósulhat meg a tervezett felújítás.
Magyar Péter bejelentése: már ma este teljes kapacitással termel Paks
A nyári időszakra jellemző kritikus dunai vízállás és az ebből fakadó kényszerű teljesítménycsökkentés után a tervezettnél hamarabb, várhatóan már szerda este eléri maximális kapacitását a Paksi Atomerőmű – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök - közölte a 24.hu.
A kormányfő tájékoztatása szerint a helyreállítás a vártnál gyorsabban haladt, így a létesítmény már ma este újra maximális teljesítményen termelhet villamos energiát.
Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött. A Duna extrém alacsony vízállása miatt az egész létesítményt a teljes leállás veszélye fenyegette.
A kritikus vízszintcsökkenés a hűtővíz-szivattyúk működését akadályozta, ami miatt a blokkok teljesítményét fokozatosan vissza kellett terhelni. Augusztus elején a szakemberek már azon dolgoztak, hogy legalább az utolsó, 240 megawattos turbinát üzemben tudják tartani.
A kánikula és a kieső villamosenergia-termelés miatt kialakult helyzetben a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. A villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében a hatóságok azt javasolták, hogy az esti csúcsidőszakban a fogyasztók kerüljék a klímaberendezések és a nagyobb háztartási gépek használatát.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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