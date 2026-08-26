Magyar Péter bejelentése: már ma este teljes kapacitással termel Paks

A nyári időszakra jellemző kritikus dunai vízállás és az ebből fakadó kényszerű teljesítménycsökkentés után a tervezettnél hamarabb, várhatóan már szerda este eléri maximális kapacitását a Paksi Atomerőmű – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök - közölte a 24.hu.

A kormányfő tájékoztatása szerint a helyreállítás a vártnál gyorsabban haladt, így a létesítmény már ma este újra maximális teljesítményen termelhet villamos energiát.

Az atomerőmű a nyár folyamán rendkívüli kihívásokkal küzdött. A Duna extrém alacsony vízállása miatt az egész létesítményt a teljes leállás veszélye fenyegette.

A kritikus vízszintcsökkenés a hűtővíz-szivattyúk működését akadályozta, ami miatt a blokkok teljesítményét fokozatosan vissza kellett terhelni. Augusztus elején a szakemberek már azon dolgoztak, hogy legalább az utolsó, 240 megawattos turbinát üzemben tudják tartani.

A kánikula és a kieső villamosenergia-termelés miatt kialakult helyzetben a kormány többször is energiatakarékosságra kérte a lakosságot és az intézményeket. A villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartása érdekében a hatóságok azt javasolták, hogy az esti csúcsidőszakban a fogyasztók kerüljék a klímaberendezések és a nagyobb háztartási gépek használatát.

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Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA