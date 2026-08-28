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Fagylaltkóstolót keres a legendás rapper, Snoop Dogg: bárki jelentkezhet, 10 ezer dollár a havi fizetés
Fagylaltkóstolót keres saját márkájához, a Dr. Bombayhez Snoop Dogg. A munkakör teljes egészében távmunkában végezhető, a világ bármely pontjáról lehet rá jelentkezni, a fizetés pedig havi 10 ezer dollár - írja a billboard.com.
Snoop Dogg a Deel nevű nemzetközi HR-szolgáltatóval együttműködve hirdetett meg egy fagylaltkóstolói pozíciót. A közösségi médiában közzétett videójában személyesen buzdította a jelentkezőket, kiemelve, hogy a világ bármely pontjáról lehet pályázni a havi 10 ezer dolláros díjazással járó állásra. A nemzetközi terjeszkedés adminisztrációs feladatait a Deel intézi.
A Dr. Bombay márka nosztalgikus ízeiről ismert, kínálatában olyan tételek szerepelnek, mint a Long Beach Fruit Cart, a Sticky Caramel Apple Pie vagy a Peanut Butter Jelly Time. A kiválasztott kóstoló feladata ugyanakkor nem merül ki a fagylaltok értékelésében, hiszen a globális élelmiszer- és ízvilágtrendeket is követnie kell, beszámolva a kulturálisan releváns jelenségekről, valamint közösségimédia-tartalmakat készítve a tesztelésekről.
Az álláshirdetés szerint az ideális jelölt nyitott az ételkultúra és a legújabb trendek iránt, jó kommunikációs készségekkel rendelkezik, és képes a tejalapú fagylalttermékek érzékszervi értékelésére az ízlelés, az illatérzékelés és a textúravizsgálat terén egyaránt.
Az angol nyelvtudás alapkövetelmény, a további nyelvek ismerete pedig előnyt jelent. A határozott idejű, három hónapos megbízási szerződésre kifejezetten várják a nem hagyományos szakmai háttérrel rendelkező pályázókat és a tartalomgyártókat is.
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