Kiderült a hazai műtétek sötét titka: olcsó kínai implantátumok kerülhetnek a magyar betegek testébe

A modern életmód, a sportolási szokások megváltozása és még az elektromos rollerek terjedése is hozzájárul ahhoz, hogy új típusú vállsérülésekkel és krónikus fájdalmakkal szembesül a magyar lakosság. A Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének elnöke szerint a sikeres gyógyuláshoz elengedhetetlen vállspecialista szakorvos segítsége, a minőségi implantátumok használata és a gyógyszermentes, modern rehabilitáció.

A vállproblémák ma már minden korosztályt érintenek. A szervezet friss felmérés szerint a 12–17 éves versenyúszók negyede küzd vállfájdalommal, kattogással a túlterhelés miatt, de hasonló kockázatnak vannak kitéve az irodai dolgozók is.

„A helytelen tartás és a folyamatos »egerezés« miatt beszűkül a váll feletti úgynevezett szubakromiális tér, ami súlyos éjszakai fájdalmakhoz vezethet” – hívta fel a figyelmet dr. Gulyás Károly.

A szakértő szerint a nyári szezonban az 50 éves korosztály a legveszélyeztetettebb, amikor hirtelen, felkészületlenül, nagy intenzitással vágnak bele az emberek a nyaralás alkalmával strandröplabdázásba vagy vízilabdázásba a gyerekekkel. Ez gyakran három hétig tartó éles fájdalomhoz, kezeletlen esetben pedig akár másfél évig gyógyuló „befagyott váll”-szindrómához vezethet.

Sportolni bemelegítés után, előzetes felkészüléssel ajánlott még a strandon is, ha pedig a jelentkező fájdalom három héten belül nem múlik, mindenképpen keressünk specialistát!

– tanácsolja a szakorvos.

Veszélyes trend: elektromos rollerek A traumatológusok és vállsebészek körében az elektromos roller az egyik „leggyűlöltebb” eszköz a súlyos balesetek miatt. A rolleres bukások gyakran vezetnek AC-ízületi (vállcsúcsi) ficamhoz, amelynél a kulcscsont elszakad a válltól, és a kar szó szerint csak az izmokon lóg. Az ilyen sérülések ellátása gyakran operatív, magánúton akár 2 millió forintba is kerülhet.

A fiatalok körében gyakori vállficamoknál különösen fontos a szakértői ellátás, mivel 20 éves kor alatt a kiújulás esélye szinte 100 százalék, ha nem kapnak megfelelő rehabilitációt”

– figyelmeztetett dr. Gulyás Károly. A szakértő úgy fogalmaz, hogy a baleseti sebészeten gyakran csak a „tűzoltás” történik meg: például egy vállficamot visszaraknak, és a beteget hazaengedik.

Pedig itt kezdődne a valódi munka, a gyógytorna, a rotátorköpeny-ellenőrzés.

Búcsú a szteroidoktól

A gyógyulás útja ma már nem a szteroidinjekciókkal kezdődik, amelyeket a betegek is egyre inkább elutasítanak. A modern vállsebészet a gyógyszermentes megoldásokra fókuszál:

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„Egyre elterjedtebb és hatékony megoldás a kompressziós jégkezelés, a krioterapia, a különböző lézerkezelések, mikroáramok és mindenekelőtt a speciális gyógytorna” – hangsúlyozta a specialista.

Mivel a váll egy rendkívül komplex terület, a zsúfolt szakrendelőkben sokszor nincs idő és képesség sem bizonyos tünetek, akár éjszakai fájdalmakkal járó panaszok kivizsgálására a hatalmas betegforgalom miatt. Dr. Gulyás Károly azt javasolja a betegeknek, hogy keressék a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületéhez tartozó specialistákat, akik az ország minden táján elérhetőek, és kifejezetten erre a területre fókuszálnak.

Nem mindegy, mi kerül a testünkbe

A szakember kiemelte a beépített vállimplantátumok minőségét is.

Egy vállimplantátum nem néhány hónapra szól. Ami egyszer a testünkbe kerül, az akár egy életen át velünk marad, együtt mozog, együtt dolgozik velünk mindennap. A piacon ugyanakkor megjelentek az olcsóbb, kínai vagy indiai utángyártott eszközök, amelyeket a költséghatékonyság miatt bizonyos állami és magánkórházak is preferálnak, amire a betegnek nincs rálátása és befolyása.

Dr. Gulyás Károly szerint azonban a műtét végárához képest az implantátum árkülönbsége elenyésző, kevesebb mint 10 százalék, a kockázat viszont óriási.

„A néhány százaléknyi megtakarítás egy igazán rossz üzlet, itt nem spórolni, hanem befektetni kell, mégpedig a saját testünkbe” – figyelmeztetett.

„A modern, fémmentes és csomómentes implantátumok, a fonatalapú megoldások, sokkal emberbarátabbak, nem koptatják a porcot, és nem teszik tönkre az ízületet, ha esetleg megmozdulnak. Az állami ellátásban a finanszírozási nehézségek ellenére is elérhetőek a jó minőségű eszközök, de ez nagyban függ az intézmény szemléletétől és az orvos elhivatottságától is” – magyarázta a szakértő.

„A célunk, hogy a betegek eljussanak azokhoz az orvosokhoz, akik valóban szeretik és tudják is kezelni a vállat” – fogalmazott a szervezet vezetője.