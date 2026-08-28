Rendkívüli döntés az M1-en: 18-as karikával, teljesen vágatlanul vetítik a nyár legnagyobb koncertjeit

Tizenhárom este. Tizenhárom koncert. Tizenhárom nagyon különböző hang: augusztus 30-tól vágatlanul az M1 műsorán.

Mehringer, Co Lee, AWS, Ivan & The Parazol, Kispál és a Borz és még sokan mások: augusztus 30-tól tizenkét teljes Sziget-koncert látható az M1-en, Pogány Induló pedig egy exkluzív koncertrészlettel járult hozzá a Sziget és a Közmédia együttműködéséhez. A felvételek az idei fesztiválon készültek, és most azokhoz is eljutnak, akik nem lehettek ott élőben a fellépéseken.

A sorozat Mehringer koncertjével indul, augusztus 31-én Kolibri következik. Szeptember első napjaiban egymást váltja majd a képernyőn a LAZARVS, Co Lee, az AWS, az Ivan & The Parazol és a Blahalouisiana.

Szeptember 6-án Pogány Induló, vagyis Szirmai Marcell is látható lesz a közmédián. Az ország jelenleg egyik legnépszerűbb, generációját meghatározó előadója is beleegyezett, hogy a 2026-os fesztiválon rögzített koncertjéből az első 20 percet utólag bemutassa az M1.

Szeptember 9-én a Platon Karataev folytatja a sort, majd Müller Péter Sziámi és vendégei, a Bohemian Betyars x Parno Graszt és az Esti Kornél fellépése következik. A kéthetes sorozatot szeptember 13-án a Kispál és a Borz teljes koncertfilmje zárja.

A felvételek augusztus 30-tól a késő esti sávban, 18-as korhatár besorolással, vágatlanul kerülnek az M1 képernyőjére. A koncertek korlátozott ideig a Médiaklikken is visszanézhetők lesznek.

Címlapkép: MTI/Lakatos Péter