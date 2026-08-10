A fővárosban is érezték a földmozgást, de innen egyelőre nem érkeztek hírek áldozatokról. Az ország távolabbi részeiről azonban nem ilyen jók a hírek.
Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író
A világszerte és Magyarországon is jól ismert, számos bestseller és megfilmesített regény szerzője születésnapján távozott.
Kilencvennegyedik születésnapján, a nyugat-csehországi Cheb kórházában elhunyt Vladimír Páral, a kortárs cseh irodalom egyik legnépszerűbb alakja.
A szerző a múlt század hatvanas éveitől kezdve mintegy két tucat regényt és elbeszélést publikált. Ezek közül több mint tíz magyarul is megjelent, a hazai fordítások jelentős része Zádor András és Zádor Margit munkája. Páral írásai nemcsak hazájában váltak bestsellergé, hanem számos világnyelvre lefordították őket, hét regényéből pedig filmfeldolgozás is készült. Legismertebb kötetei közé tartozik a "Gyilkosok és szeretők", "Az ifjú ember és a fehér bálna", a "Rómeó és Júlia 2300", a "Katapult", valamint "A százszázalékos nő".
Műveinek központi témáját évtizedeken át a párkapcsolatok dinamikája alkotta, bár idősebb korában a sci-fi műfaja felé is fordult. A cseh irodalomtörténet a hatvanas években írt alkotásait a fekete, míg a hetvenes és nyolcvanas években megjelenteket a fehér pentalógia részeként tartja számon.
Bár a kommunista Csehszlovákiában könyvei több tízezres példányszámban keltek el, és a közönség körében hatalmas népszerűségnek örvendtek, a politika és a korabeli irodalomtörténet inkább csak a rendszer által megtűrt alkotók közé sorolta. Gazdag életművét a Cseh Irodalmi Akadémia 2010-ben Ladislav Fuks-díjjal ismerte el.
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