2026. augusztus 10. hétfő Lőrinc
27 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Candlelight with black background
Világ

Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író

Pénzcentrum
2026. augusztus 10. 17:42

A világszerte és Magyarországon is jól ismert, számos bestseller és megfilmesített regény szerzője születésnapján távozott.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kilencvennegyedik születésnapján, a nyugat-csehországi Cheb kórházában elhunyt Vladimír Páral, a kortárs cseh irodalom egyik legnépszerűbb alakja.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szerző a múlt század hatvanas éveitől kezdve mintegy két tucat regényt és elbeszélést publikált. Ezek közül több mint tíz magyarul is megjelent, a hazai fordítások jelentős része Zádor András és Zádor Margit munkája. Páral írásai nemcsak hazájában váltak bestsellergé, hanem számos világnyelvre lefordították őket, hét regényéből pedig filmfeldolgozás is készült. Legismertebb kötetei közé tartozik a "Gyilkosok és szeretők", "Az ifjú ember és a fehér bálna", a "Rómeó és Júlia 2300", a "Katapult", valamint "A százszázalékos nő".

Műveinek központi témáját évtizedeken át a párkapcsolatok dinamikája alkotta, bár idősebb korában a sci-fi műfaja felé is fordult. A cseh irodalomtörténet a hatvanas években írt alkotásait a fekete, míg a hetvenes és nyolcvanas években megjelenteket a fehér pentalógia részeként tartja számon.

Bár a kommunista Csehszlovákiában könyvei több tízezres példányszámban keltek el, és a közönség körében hatalmas népszerűségnek örvendtek, a politika és a korabeli irodalomtörténet inkább csak a rendszer által megtűrt alkotók közé sorolta. Gazdag életművét a Cseh Irodalmi Akadémia 2010-ben Ladislav Fuks-díjjal ismerte el.
Címlapkép: Getty Images
#könyv #csehország #film #kultúra #világ #elhunyt #író #gyászhír #meghalt #cseh #irodalom
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:00
21:01
20:30
20:03
19:47
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 10.
Durva drágulás jöhet a hiteleknél: keményen ráfázhat minden magyar, ha ezt meglépik a végrehajtókkal
2026. augusztus 9.
Életveszélyes fákkal van tele Budapest: bármikor kidőlhetnek, vigyázz hová parkolsz, merre sétálsz ezeken a helyeken
2026. augusztus 10.
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
2026. augusztus 10.
Lehullt a lepel a nagy fogyástévhitről: ezt rengeteg magyar rosszul tudta eddig
2026. augusztus 10.
Nevetségesen olcsó tengerparti nyaralás vár az élelmes magyarokra: ezeken a helyeken szeptemberben is tombol a kánikula
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 10. hétfő
Lőrinc
33. hét
Augusztus 10.
A biodízel nemzetközi napja
Augusztus 10.
Lusta nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
2 hete
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
3
4 napja
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
4
4 napja
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
5
2 hete
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 19:01
Küszöbön az ADHD-krízis: súlyosan túlterhelt a rendszer, nagyon hosszúak a várólisták
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 10. 18:01
Kvíz: Úgy ismered Budapestet, mint a tenyeredet? Lássuk, mennyire igazodsz el a városrészek között!
Agrárszektor  |  2026. augusztus 10. 20:32
Súlyos árat fizethet, aki lebetonozta az udvarát: ezt sok magyar nem is tudja