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Kész, ennyi volt? Bosszúból bonthatják le a világhírű épületet, ha nem teljesül Trump akarata
A Trump-kormányzat már a washingtoni Kennedy Center lebontásának lehetőségét is felvetette, ha a bíróság megakadályozza az elnök nevének visszaállítását az épület homlokzatán. Egy bírósági beadvány szerint az intézmény állapota annyira leromolhat, hogy végül gazdaságosabb lehet a bontás és egy új épület felhúzása. A kormány legalább 250 millió dolláros felújítást tart szükségesnek, szemlézte a Telex.
A washingtoni Kennedy Center lebontásával fenyegetőzik a Trump-kormányzat, ha az igazságszolgáltatás ellenzi Donald Trump amerikai elnök nevének visszaállítását az épület homlokzatán. Brantley T. Mayers, az igazságügyi minisztérium ügyvédje egy hétfőn benyújtott bírósági beadványban arról írt, hogy a művészeti központ állapota jelentősen leromolhat, ha a bíróságok megakadályozzák a szükséges javításokat és átalakításokat, köztük Trump nevének visszaírását.
Az amerikai kormány szerint a Kennedy Centernek legalább 250 millió dolláros felújításon kell átesnie. Ha ez nem történik meg, fennállhat annak a veszélye, hogy az épület olyan rossz állapotba kerül, hogy végül le kell bontani.
A kormányzat a bírósági beadványban egy lehetséges alternatívát is felvetett: a Kennedy Center helyén egy nagy szabadtéri amfiteátrum épülhetne, ahonnan a Potomac folyóra nyílna kilátás. A dokumentum szerint ennek megépítése, üzemeltetése és fenntartása egyszerűbb és gazdaságosabb lehetne, ugyanakkor felmerült, hogy egy ilyen létesítmény nem őrizné meg megfelelően John F. Kennedy emlékét.
A beadvány szerint Donald Trump 258 millió dollárnyi kongresszusi támogatást szerzett a felújításhoz, emellett új adományozói kört is megpróbált mozgósítani az intézmény alapítványának feltőkésítésére. A dokumentum a Trump által kiválasztott igazgatótanács véleményét is idézi. Eszerint az elnök erőfeszítései és tekintélye jelentik az intézmény pénzügyi túlélésének és szerkezeti megújulásának egyetlen reményét.
A hétfői bírósági beadványban a Trump-szövetségesek először vetették fel konkrétan a Kennedy Center lebontásának lehetőségét. A kormányzat ezt a két évig tartó felújítás alternatívájaként mutatta be. Egy esetleges bontás azonban komoly jogi kihívásokkal és tiltakozásokkal járhatna, valamint a műemlékvédelmi szervezetek ellenállására is számítani lehetne.
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A Kennedy Center igazgatósága 2025-ben úgy döntött, hogy az intézmény hivatalos nevét Donald Trump nevével egészítik ki. Egy szövetségi bíró azonban idén májusban kimondta, hogy a Kennedy Center nevének megváltoztatására csak a Kongresszusnak van hatásköre, ezért elrendelte Trump nevének eltávolítását az épület homlokzatáról.
A döntés után a központ igazgatótanácsa – amelynek tagjait nagyrészt Trump nevezte ki – augusztus 13-án 20:3 arányban megszavazta, hogy az épület felirata új formában jelenjen meg: „John F. Kennedy Előadóművészeti Központ – Donald J. Trump elnök által helyreállítva és felújítva.” Emellett arról is döntöttek, hogy az intézmény környékét „Donald J. Trump elnök tér” névre keresztelik át.
Címlapi kép: Official White House Photo by Daniel Torok
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