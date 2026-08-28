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Meghalt V. Harald, Norvégia királya
Világ

Meghalt V. Harald, Norvégia királya

Pénzcentrum
2026. augusztus 28. 08:59

Nyolcvankilenc éves korában elhunyt V. Harald norvég király, aki reformer uralkodóként több mint három évtizeden át állt az északi ország élén - írta meg a reuters.

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Pénteken, 89 éves korában elhunyt V. Harald norvég király – közölte a norvég királyi palota. Az uralkodó több mint harminc éven át ült a trónon, és az évtizedek során sikerült kilépnie népszerű apja, V. Olav árnyékából - írja a Reuters

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Haraldot reformerszemléletű államfőként tartották számon, aki modernizálta a norvég monarchia arculatát. Uralkodása alatt a királyi család a skandináv országra jellemző nyitottság és közvetlenség szellemében működött, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy az intézmény megőrizze széles körű társadalmi támogatottságát.

Harald apja halálát követően, 1991-ben lépett trónra, és az egyik leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodóvá vált. Halálával a norvég trón fiára, Haakon hercegre száll.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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