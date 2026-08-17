Ledobta a bombát Donald Trump: saját szövetségesét fenyegeti brutális pusztítással

Donald Trump azzal fenyegetőzött, hogy lebombázza Ománt – Washington szövetségesét –, ha az „útjába áll" az Iránnal folytatott amerikai tárgyalásoknak. Mindeközben a Hormuzi-szoros megnyitásáról Omán és Irán között külön egyeztetések zajlanak, az amerikai–iráni tűzszüneti megállapodás pedig lejárt - írta meg a BBC.

A Fox Newsnak adott telefoninterjújában Trump trágár kifejezést használva jelentette ki, hogy amennyiben Omán az útjába áll, „szarrá bombázzák őket". A fenyegetés azután hangzott el, hogy Irán hétfőn bejelentette, megállapodásra jutottak Ománnal a szoros tranzitútvonalának térképéről. Az iráni külügyi szóvivő, Eszmail Bagái szerint a részleteket még véglegesítik, majd közös nyilatkozatot adnak ki.

A Hormuzi-szoros – amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállításának mintegy ötöde halad át – a februári amerikai–izraeli támadás óta nagyrészt zárva van, miután Teherán leállította a tengeri forgalmat. A szoros újranyitása a nemzetközi tárgyalások központi kérdése. Omán a szoros déli partján fekszik, és a konfliktusban hangsúlyozza semlegességét, bár a területét több iráni csapás is érte.

Trump az interjúban azt is állította, hogy az Egyesült Államoknak közvetlen háttércsatornája van az iráni Forradalmi Gárdával (IRGC). Az IRGC szóvivője ezt cáfolta, és a Tasznim hírügynökségnek nyilatkozva közölte, hogy „semmilyen tárgyalás nem zajlik az IRGC tisztviselői és az amerikaiak között, Trump hazugsága csupán a háborúban elszenvedett vereség és kétségbeesés okozta tévképzet".

Irán korábban azt közölte, hogy a szoros teljes megnyitása attól függ, kap-e kompenzációt az Egyesült Államoktól a tűzszüneti egyetértési megállapodás (MoU) megsértéséért. A Reuters iráni forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Teherán az áthaladó szállítmányok értékének 5-7 százalékát kérné el díjként a tranzitot lebonyolító hajóktól.

Trump hangsúlyozta, hogy nem siet a háború lezárásával. „Jó pókerjátékosok, de haldokolnak" – fogalmazott az irániakról. Hozzátette, hogy a novemberi félidős választások semmilyen hatással nincsenek a döntéseire, és az amerikai fegyverkészletek szerinte nincsenek megfogyatkozva. Ezzel szemben a washingtoni CSIS elemzőközpont nyilvánosan elérhető adatai súlyosan lecsökkent készletekről tanúskodnak, amelyeket rövid távon nehéz pótolni, hiszen egyetlen rakéta legyártása jellemzően egy-öt évig tart.

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A június 18-án aláírt, 60 napos egyetértési megállapodás célja az állandó tűzszünet megteremtése volt, ám a egyezség hamar felbomlott, miután mindkét fél folytatta a csapásokat. Trump július 8-án már "befejezettnek" nyilvánította a tűzszünetet. A megállapodás hivatalos lejártának napján a Truth Social felületén azt írta, az első számú cél az volt és mindig is az lesz, hogy Irán semmilyen formában ne juthasson nukleáris fegyverhez.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA