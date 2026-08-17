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Kiderült Trumpék gázai béketerve: olyat kérnek Izraeltől, amit Netanjahu hallani sem akar
Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök követe hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tárgyal, miután vasárnap Egyiptomban a Hamász vezetőivel egyeztetett az amerikai béketervről. Az Euronews szerint a tárgyalások célja a Gázai övezetre vonatkozó amerikai terv újraindítása, amelyet Izrael egyelőre elutasít.
Kushner vasárnap az egyiptomi El-Alameinben találkozott a Hamász politikai vezetésének egyik meghatározó szereplőjével, Khalil al-Hajjával. A találkozó különösen fontos diplomáciai lépésnek számít, mivel az amerikai megbízott közvetlenül egyeztetett a Hamász vezetésével a gázai rendezés feltételeiről.
Az amerikai terv egyik legfontosabb eleme a Hamász lefegyverzése. A javaslat szerint ezzel párhuzamosan Izrael fokozatosan kivonná csapatait a Gázai övezetből, a terület irányítását pedig egy palesztin technokrata bizottság venné át. A terv végrehajtását egy nemzetközi stabilizációs erő segítené.
A legnagyobb akadályt jelenleg Izrael álláspontja jelenti. Netanjahu nem támogatja a javasolt izraeli kivonulást mindaddig, amíg a Hamász teljes és ellenőrizhető lefegyverzése nem történik meg. Az izraeli miniszterelnök szerint minden megállapodásnak garantálnia kell, hogy a Hamász valóban elveszíti katonai képességeit.
A Hamász ezzel szemben feltételekhez köti a fegyverletételt. A szervezet azt szeretné, ha előbb véget érnének az izraeli katonai műveletek, és Izrael kivonná csapatait a Gázai övezetből. Ez alapvető sorrendi különbséget jelent a két fél között. Izrael először a Hamász lefegyverzését követeli, a Hamász pedig az izraeli kivonulást tekinti a folyamat első lépésének.
A Trump-adminisztráció az elmúlt napokban egyre nagyobb diplomáciai nyomást helyez Izraelre. Több arab ország, köztük Egyiptom, Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Törökország is arra szólította fel Izraelt, hogy fogadja el az amerikai béketervet.
Kushner hétfői találkozója ezért kulcsfontosságú lehet. Az amerikai közvetítő először a Hamász álláspontját próbálta közelebb hozni az amerikai tervhez, majd Netanjahuval egyeztet arról, milyen feltételek mellett lehetne elindítani a megállapodás végrehajtását.
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A folyamat azonban komoly politikai akadályokba ütközik. Netanjahu októberi választásra készül, miközben koalíciójának több jobboldali szereplője ellenzi a Gázából történő izraeli kivonulást. Ez jelentősen szűkítheti az izraeli miniszterelnök mozgásterét.
Az amerikai terv sorsa így elsősorban azon múlhat, sikerül-e olyan kompromisszumot kialakítani a Hamász lefegyverzése és az izraeli csapatkivonás sorrendjéről, amelyet mindkét fél elfogad. Kushner most ennek a kompromisszumnak a lehetőségét próbálja megteremteni.
Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA
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