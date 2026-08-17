2026. augusztus 17. hétfő Jácint
30 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. április 4.Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök beszédet mond, miután átvette az egyetem tiszteletbeli polgára (Civis Universitatis Honoris Causa) címet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) ünnepségén 2025. ápril
Világ

Kiderült Trumpék gázai béketerve: olyat kérnek Izraeltől, amit Netanjahu hallani sem akar

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 13:17

Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök követe hétfőn Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel tárgyal, miután vasárnap Egyiptomban a Hamász vezetőivel egyeztetett az amerikai béketervről. Az Euronews szerint a tárgyalások célja a Gázai övezetre vonatkozó amerikai terv újraindítása, amelyet Izrael egyelőre elutasít.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Kushner vasárnap az egyiptomi El-Alameinben találkozott a Hamász politikai vezetésének egyik meghatározó szereplőjével, Khalil al-Hajjával. A találkozó különösen fontos diplomáciai lépésnek számít, mivel az amerikai megbízott közvetlenül egyeztetett a Hamász vezetésével a gázai rendezés feltételeiről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az amerikai terv egyik legfontosabb eleme a Hamász lefegyverzése. A javaslat szerint ezzel párhuzamosan Izrael fokozatosan kivonná csapatait a Gázai övezetből, a terület irányítását pedig egy palesztin technokrata bizottság venné át. A terv végrehajtását egy nemzetközi stabilizációs erő segítené.

A legnagyobb akadályt jelenleg Izrael álláspontja jelenti. Netanjahu nem támogatja a javasolt izraeli kivonulást mindaddig, amíg a Hamász teljes és ellenőrizhető lefegyverzése nem történik meg. Az izraeli miniszterelnök szerint minden megállapodásnak garantálnia kell, hogy a Hamász valóban elveszíti katonai képességeit.

Kapcsolódó cikkeink:

A Hamász ezzel szemben feltételekhez köti a fegyverletételt. A szervezet azt szeretné, ha előbb véget érnének az izraeli katonai műveletek, és Izrael kivonná csapatait a Gázai övezetből. Ez alapvető sorrendi különbséget jelent a két fél között. Izrael először a Hamász lefegyverzését követeli, a Hamász pedig az izraeli kivonulást tekinti a folyamat első lépésének.

A Trump-adminisztráció az elmúlt napokban egyre nagyobb diplomáciai nyomást helyez Izraelre. Több arab ország, köztük Egyiptom, Katar, Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek és Törökország is arra szólította fel Izraelt, hogy fogadja el az amerikai béketervet.

Kushner hétfői találkozója ezért kulcsfontosságú lehet. Az amerikai közvetítő először a Hamász álláspontját próbálta közelebb hozni az amerikai tervhez, majd Netanjahuval egyeztet arról, milyen feltételek mellett lehetne elindítani a megállapodás végrehajtását.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A folyamat azonban komoly politikai akadályokba ütközik. Netanjahu októberi választásra készül, miközben koalíciójának több jobboldali szereplője ellenzi a Gázából történő izraeli kivonulást. Ez jelentősen szűkítheti az izraeli miniszterelnök mozgásterét.

Az amerikai terv sorsa így elsősorban azon múlhat, sikerül-e olyan kompromisszumot kialakítani a Hamász lefegyverzése és az izraeli csapatkivonás sorrendjéről, amelyet mindkét fél elfogad. Kushner most ennek a kompromisszumnak a lehetőségét próbálja megteremteni.

Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Illyés Tibor, MTI/MTVA 
#egyesült államok #világ #donald trump #izrael #hamasz #gázai övezet #gáza #benjamin netanjahu #diplomácia #béketárgyalás #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:05
14:44
14:32
14:17
14:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 17.
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
2026. augusztus 16.
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
2026. augusztus 17.
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: évente ezrek életét követeli ez a veszély, ennek a fele se tréfa
2026. augusztus 17.
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
2026. augusztus 16.
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 17. hétfő
Jácint
34. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Brüsszel is megszólalt Paks ügyében: rendkívüli lépésre készül az Európai Bizottság
2
1 hete
Amerikai hírszerzés: Putyin olyasmire készül, ami darabokra szaggathatja a NATO-t
3
3 hete
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
4
7 napja
Gyászolnak a rajongók és az irodalmi élet: születésnapján halt meg a legendás író
5
1 hete
Újabb római kori kincsek váltak láthatóvá a Dunában: izgatottak a régészek, felbukkant az ókor egyik leghosszabb hídja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó mértéke
az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában), vagy tételesen kiszámított adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 13:02
Láthatatlan gyilkos tizedeli a magyarokat: évente ezrek életét követeli ez a veszély, ennek a fele se tréfa
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 10:01
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
Agrárszektor  |  2026. augusztus 17. 14:29
Lecsót főznél? Ezt jó, ha tudod a magyar paprikáról, paradicsomról