Kijev a saját veszteségeit továbbra sem közli, a vezérkar adatai szerint viszont az oroszoknál hatalmas az emberveszteség.
Veszélyben Donald Trump százmilliós álma: jogi háború tört ki a Fehér Ház 400 millió dolláros bálterme miatt
Egy bíróság szerint kongresszusi jóváhagyás kellett volna ahhoz, hogy 400 millió dollárt elköltsenek az elnöki rezidencia új báltermére - számolt be a Reuters.
A Trump-kormányzat a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, hogy folytathassa a Fehér Ház 400 millió dolláros báltermének építését. Korábban a washingtoni fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy a beruházáshoz a Kongresszus jóváhagyására lett volna szükség.
Az Igazságügyi Minisztérium pénteki beadványában arra kérte a testületet, hogy függessze fel a washingtoni fellebbviteli bíróság döntését, amíg a kormányzat benyújtja a teljes fellebbezést. A kormányzat jogászai azzal érveltek, hogy az építmény valójában egy "integrált katonai komplexum", amely nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlen. A Trump elleni korábbi merényletkísérletekre hivatkozva a projektet "a nemzetbiztonság által létfontosságúan megkövetelt" beruházásnak nevezték.
A fellebbviteli bíróság augusztus 7-én 2:1 arányban helybenhagyta az alsóbb fokú bíróság határozatát, amely a felszín feletti építkezés leállítására kötelezte a kormányzatot. A bírói tanács határozatában úgy foglalt állást, hogy a Kongresszusnak kell eldöntenie egy hatalmas bálterem megépítését, mert az nem tartozik a végrehajtó hatalom önkényes döntési körébe. A bíróság 14 napos haladékot adott a döntés végrehajtására, lehetőséget biztosítva a kormányzatnak a legfelsőbb bírósági fellebbezésre.
Az ügyben tavaly indított pert a műemlékvédelemmel foglalkozó National Trust for Historic Preservation, miután a kormányzat a Kongresszus engedélye nélkül lebontatta a Fehér Ház keleti szárnyát, és megkezdte a mintegy 8360 négyzetméteres bálterem építését. A szervezet pénteki közleményében arra szólította fel a Legfelsőbb Bíróságot, hogy utasítsa el a kormányzati fellebbezést, egyúttal bírálta az adminisztrációt, amiért az eljárás során azt állította, hogy még a Legfelsőbb Bíróságnak sincs hatásköre az építkezés leállítására.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Trump a Truth Social felületén "szörnyűségesnek" és politikai indíttatásúnak nevezte a fellebbviteli bíróság döntését. Állítása szerint a bálteremprojekt bombabiztos menedékhelyeket, egészségügyi létesítményeket, valamint drón- és rakétaelhárító rendszereket is tartalmaz, amelyek "egyetlen nagy, költséges és rendkívül összetett egységet" alkotnak. A fellebbviteli bíróság ugyanakkor az ítéletében arra figyelmeztetett, hogy a nemzetbiztonsági hivatkozások "nem jelentenek automatikus mentesülést a jogszabályok betartása alól".
A bírósági határozat nem tiltotta meg véglegesen a bálterem megépítését, csupán a felszín feletti munkálatok felfüggesztését rendelte el mindaddig, amíg a kormányzat megszerzi a Kongresszus jóváhagyását.
Rendkívüli! Most közölte a hadsereg: szövetséges vadászgépek lőttek le egy behatoló drónt a határnál
A lett hadsereg péntek reggel az X közösségi oldalon közölte, hogy a szövetséges vadászgépek lelőttek egy, az ország légterébe behatoló drónt.
Több száz csaló költözött be az elhagyott szellemvárosba: brutális bűnhálózatot tartottak fenn - világszerte működhetnek hasonlók
Szakértők szerint a rajtaütés csak a jéghegy csúcsa.
Irán cáfolta azokat a híreket, melyek szerint megállapodott volna Washingtonnal a júniusban kötött ideiglenes egyezményük meghosszabbításáról.
Kiderült, ez az egy állam van biztonságban Európában: minden más országban jöhet a hidegzuhany, ha egyszer kitör a háború
Az európaiak egyre kevésbé bíznak abban, hogy az Egyesült Államok hosszú távon garantálja a kontinens biztonságát.
Olyan krízis közeleg Németországban, ami a magyar ipart is csúnyán magával ránthatja - nem fest jól a helyzet
A nagyvállalatok már lépni kényszerültek, a Daimler Truck például bizonyos járműveit vízi út helyett közúton szállítja.
Csaknem 400 négyzetkilométeres olajfolt keletkezett az Omán partjainál zátonyra futott Caroline Bezengi nevű tartályhajóból szivárgó nyersolajból.
Lehet, hogy Románia nem ússza meg olyan könnyedén, mint mi: hamarosan teljesen leállhat a legfontosabb erőművük
A cernavodai erőmű két, egyenként 700 megawattos blokkja együttesen a román áramtermelés mintegy ötödét adja.
A hatóságok szerint a térségben több tucat ember vesztette életét.
A világszerte és Magyarországon is jól ismert, számos bestseller és megfilmesített regény szerzője születésnapján távozott.
A fővárosban is érezték a földmozgást, de innen egyelőre nem érkeztek hírek áldozatokról. Az ország távolabbi részeiről azonban nem ilyen jók a hírek.
A projekt nyomvonalát végül áttervezték, miközben a módosított útvonal közelében valódi bronzkori leletekre bukkantak.
Az izraeli kormányfő elfogadhatatlannak nevezte az amerikai elnök javaslatcsomagját, így egyelőre nem született megnyugtató rendezési terv
Még nincs vége! Kíméletlen erdőtüzek pusztítanak világszerte: emberek tízezreit kellett evakuálni, az oltás még tart
Andalúziában nyolcezer hektáron pusztít erdőtűz, a Kanada nyugati részén fekvő Brit Columbia tartományban pedig 20 ezer embert evakuáltak.
Kilőtték a nagyturányi medvét és két bocsát is: emberre támadt az anyaállat, súlyos árat fizetett érte
Ezen a hétvégén két embert is ért medvetámadás Szlovákiában.
Elképesztő figyelmeztetést adott ki Zelenszkij: váratlan helyről érkeznek katonák a háborúba, tömegesen ellepik a frontot
A helyzet ellensúlyozására Kijev felvette a kapcsolatot Szöullal.
Közel a mélypont: hamarosan leáll a hajózás ezen a folyószakaszon, a közlekedés és szállítás is megbénulhat Európában
A folyó ilyen alacsony vízállás mellett a kereskedelmi hajózás már nem tudna árut szállítani, és a helyzet a kiránduló- és személyhajózást is érintené.
Két települést elfoglalhattak az oroszok Ukrajnában, közben Odessza kikötőjét is támadták.
Történelmi mélypontra apadt Olaszország leghosszabb folyója, a Pó, ami súlyos válságot okoz az ország GDP-jének felét adó észak-olasz régióban.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.