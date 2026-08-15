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Világ

Veszélyben Donald Trump százmilliós álma: jogi háború tört ki a Fehér Ház 400 millió dolláros bálterme miatt

Pénzcentrum
2026. augusztus 15. 14:34

Egy bíróság szerint kongresszusi jóváhagyás kellett volna ahhoz, hogy 400 millió dollárt elköltsenek az elnöki rezidencia új báltermére - számolt be a Reuters.

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A Trump-kormányzat a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, hogy folytathassa a Fehér Ház 400 millió dolláros báltermének építését. Korábban a washingtoni fellebbviteli bíróság úgy döntött, hogy a beruházáshoz a Kongresszus jóváhagyására lett volna szükség.

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Az Igazságügyi Minisztérium pénteki beadványában arra kérte a testületet, hogy függessze fel a washingtoni fellebbviteli bíróság döntését, amíg a kormányzat benyújtja a teljes fellebbezést. A kormányzat jogászai azzal érveltek, hogy az építmény valójában egy "integrált katonai komplexum", amely nemzetbiztonsági szempontból elengedhetetlen. A Trump elleni korábbi merényletkísérletekre hivatkozva a projektet "a nemzetbiztonság által létfontosságúan megkövetelt" beruházásnak nevezték.

A fellebbviteli bíróság augusztus 7-én 2:1 arányban helybenhagyta az alsóbb fokú bíróság határozatát, amely a felszín feletti építkezés leállítására kötelezte a kormányzatot. A bírói tanács határozatában úgy foglalt állást, hogy a Kongresszusnak kell eldöntenie egy hatalmas bálterem megépítését, mert az nem tartozik a végrehajtó hatalom önkényes döntési körébe. A bíróság 14 napos haladékot adott a döntés végrehajtására, lehetőséget biztosítva a kormányzatnak a legfelsőbb bírósági fellebbezésre.

Az ügyben tavaly indított pert a műemlékvédelemmel foglalkozó National Trust for Historic Preservation, miután a kormányzat a Kongresszus engedélye nélkül lebontatta a Fehér Ház keleti szárnyát, és megkezdte a mintegy 8360 négyzetméteres bálterem építését. A szervezet pénteki közleményében arra szólította fel a Legfelsőbb Bíróságot, hogy utasítsa el a kormányzati fellebbezést, egyúttal bírálta az adminisztrációt, amiért az eljárás során azt állította, hogy még a Legfelsőbb Bíróságnak sincs hatásköre az építkezés leállítására.

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Trump a Truth Social felületén "szörnyűségesnek" és politikai indíttatásúnak nevezte a fellebbviteli bíróság döntését. Állítása szerint a bálteremprojekt bombabiztos menedékhelyeket, egészségügyi létesítményeket, valamint drón- és rakétaelhárító rendszereket is tartalmaz, amelyek "egyetlen nagy, költséges és rendkívül összetett egységet" alkotnak. A fellebbviteli bíróság ugyanakkor az ítéletében arra figyelmeztetett, hogy a nemzetbiztonsági hivatkozások "nem jelentenek automatikus mentesülést a jogszabályok betartása alól".

A bírósági határozat nem tiltotta meg véglegesen a bálterem megépítését, csupán a felszín feletti munkálatok felfüggesztését rendelte el mindaddig, amíg a kormányzat megszerzi a Kongresszus jóváhagyását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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