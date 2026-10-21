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Zelenszkij beadta a derekát? Meglepő ajánlatot tett az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beleegyezne abba, hogy a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén állítsák le, mert szerinte ez reális módja lehet a háború befejezésének. Az államfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ukrajnának biztonsági garanciákra van szüksége az Egyesült Államoktól és európai partnereitől, hogy ne kezdődhessen újra az orosz agresszió. Kiemelte azt is, hogy az ország újjáépítése és a külföldre menekült emberek hazatérése szintén kulcsfontosságú. Eközben Szentpéterváron Vlagyimir Putyin orosz elnök az amerikai különmegbízottal, Steve Witkoff-fal tárgyalt, és jelezte, hogy Moszkva kész november második hetében újrakezdeni a háromoldalú egyeztetéseket.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy beleegyezne egy olyan megállapodásba, amely leállítaná a harci cselekményeket a jelenlegi frontvonal mentén, mivel ez szerinte a háború lezárásának megvalósítható módja.
"Most be kell fagyasztanunk a fegyveres konfliktust, és úgy gondolom, hogy ez reális módja a háború befejezésének. Ezt mi tűzszünetnek vagy az öldöklés leállításának nevezzük, ahogyan (Donald) Trump (amerikai) elnök fogalmaz. Befagyasztani és megállítani. Természetesen ez a minimum, amit ma Oroszországtól elvárunk. Ezután természetesen az Egyesült Államok elnökéhez és az európaiakhoz fordulunk, és biztonsági garanciákat kérünk" - mondta az államfő a a Fox Newsnak adott interjújában, amelyből az Ukrajinszka Pravda hírportál idézett szerdán.
Mint mondta, a legfontosabb a béke, de hozzátette, hogy azzal együtt Ukrajna jövőbeli biztonsága is. "Ne kelljen attól tartani, hogy visszatér a megszállás, visszatér az agresszió, és újra elkezdődnek a gyilkosságok, ha nem állítjuk meg mindezt" - emelte ki.
Rámutatott, hogy éppen ezért van szükség a konfliktus befagyasztására és a tárgyalásokra, emellett biztonsági garanciákra az Egyesült Államoktól, valamint Ukrajna partnereinek segítségére az újjáépítéséhez.
"Szükségünk van arra, hogy az a 9,5 millió ember, aki elveszítette az otthonát, és külföldön tartózkodik, visszatérjen Ukrajnába, nyugodtan élhessen, és újjáépíthesse a hazáját" - mondta Zelenszkij.
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Szerdán Szentpéterváron találkozott az amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff és Vlagyimir Putyin orosz elnök. A találkozó körülbelül három órán át tartott. Az oroszországi tárgyalásokra egy nappal azután került sor, hogy Witkoff Oslóban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Putyin közölte Witkoff-fal, hogy Moszkva kész november második hetében újrakezdeni az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország közötti háromoldalú tárgyalásokat - fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda.
Címlapi fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA
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