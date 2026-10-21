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Világ

Hivatalossá vált a Mol nagy üzlete: zöld utat kapott a szerb gigafelvásárlás

Pénzcentrum
2026. október 21. 09:45

Aláírták a szerbiai NIS kőolajipari vállalat orosz tulajdonrészének eladásáról szóló szerződést a Mol-lal, a tranzakció lezárásához azonban még versenyhatósági engedélyekre van szükség. Siniša Mali szerb pénzügyminiszter szerint a megállapodással a tulajdonosváltás újabb fontos szakaszába lépett, miközben a szerb állam is növelné részesedését a stratégiai jelentőségű olajvállalatban.

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A hírt Mali a Bloomberg Adria televíziónak adott interjúban jelentette be. Elmondása szerint az orosz tulajdonosok és a magyar olajvállalat megállapodtak az adásvételről, a szerb állam pedig külön részvényesi megállapodást kötött a Mollal a vállalat jövőbeli irányításáról.

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A szerb pénzügyminiszter arra számít, hogy rövidesen benyújtják a szükséges engedélykérelmeket a szerbiai, illetve tudomása szerint a bosznia-hercegovinai versenyhatósághoz is. Ezt követően rövid időn belül lezárulhat az ügylet. A vételárat és a Mol által megszerzendő tulajdonrész pontos feltételeit Mali nem ismertette.

Szerbia is nagyobb befolyást szerezne az olajvállalatban

A tulajdonosváltás nem csupán a Mol regionális terjeszkedése miatt fontos. Szerbia ugyanis azt szeretné elérni, hogy a jelenlegi közel 30 százalékos részesedése 35 százalékra emelkedjen a NIS-ben.

Mali szerint erről már írásos megállapodás született a magyar féllel. Belgrád célja, hogy az állami tulajdonrész meghaladja az egyharmadot, ezzel pedig erősítse befolyását az ország energiaellátása szempontjából kulcsfontosságú vállalat döntéseiben.

A NIS jelenlegi tulajdonosi szerkezetében a Gazpromnyeft 44,9 százalékos, a Gazprom pedig 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik. A két orosz vállalat együttes tulajdonrésze 56,15 százalék, amelynek megszerzéséről a Mol januárban kezdett hivatalos folyamatot. A szerb állam részesedése 29,87 százalék, a fennmaradó hányadon kisebb részvényesek osztoznak.

A tranzakcióval a Mol többségi tulajdonossá válhatna a szerb olajipari vállalatban. A NIS működteti Szerbia egyetlen kőolaj-finomítóját a vajdasági Pancsován, emellett töltőállomás-hálózattal és szénhidrogén-kitermelési üzletággal is rendelkezik.

Hónapok óta tart a tárgyalás, az amerikai szankciók is nehezítik az ügyletet

A Mol január 19-én jelentette be, hogy kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá a Gazpromnyefttel a NIS 56,15 százalékos részesedésének megvásárlásáról. A tranzakció azonban az orosz többségi tulajdon miatt bevezetett amerikai szankciók következtében különösen összetetté vált.

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Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen. Az intézkedések célja az orosz energetikai érdekeltségek korlátozása volt, a szerb vállalat működése pedig a továbbiakban csak meghatározott amerikai engedélyek mellett folytatódhatott.

A Mol szeptember 30-án újabb engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatalától (OFAC), amely október 30-ig teszi lehetővé a tárgyalások folytatását a NIS orosz többségi részesedésének megvásárlásáról. A NIS működési engedélyét ugyancsak október 30-ig hosszabbították meg, lehetővé téve a kőolajimport, a finomítás és a kapcsolódó pénzügyi tranzakciók folytatását.

Az ügylet előkészítésében júniusban is fontos előrelépés történt, amikor a szerb kormány és a Mol részvényesi megállapodást írt alá a vállalat jövőbeli irányításáról. A dokumentum a szerb állami részesedés növelését, valamint a pancsovai finomító hosszú távú működtetését is előirányozza.

A most bejelentett szerződés aláírása tehát újabb jelentős lépés a tulajdonosváltás felé, a tranzakció azonban még nem tekinthető lezártnak. A hatósági jóváhagyások mellett az amerikai szankciós szabályok teljesítésének feltételei is meghatározóak maradnak a folyamatban.
Címlapkép: Getty Images
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