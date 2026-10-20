Újabb fenyegetés érheti Ukrajnát, ezúttal a világűrből: szokatlan manőverrel keltett riadalmat egy orosz műhold

Szokatlan manővert hajtott végre egy orosz katonai műhold október közepén, amikor megközelítette a finn-amerikai Iceye cég egyik kereskedelmi megfigyelő műholdját, amely többek között az ukrán fegyveres erőknek is szolgáltathat felderítési adatokat. A közeledés célja egyelőre nem ismert, a szakértők szerint azonban az eset komoly kérdéseket vet fel az űrbiztonság jövőjével kapcsolatban - írta meg a CNN.

A Koszmosz–2612 jelű orosz műhold október 15-én kezdte meg a közeledést az Iceye–X36 felé. A LeoLabs űrmegfigyelő cég adatai szerint a műhold 350 kilométeres távolságból kevesebb mint 5 kilométerre zárkózott fel október 16-ra hajnalra. A LeoLabs becslése szerint a két eszköz egy ponton akár mindössze 500 méterre is lehetett egymástól, bár a pontos távolság meghatározását az ismétlődő manőverek megnehezítették. A hétvége folyamán a Koszmosz–2612 kisebb korrekciókat végezve tartotta pozícióját a célműhold közelében, majd hétfőre megkezdte a távolodást.

Jonathan McDowell asztrofizikus és űrelemző arra hívta fel a figyelmet, hogy bár a pályarandevú és a megközelítési manőverek önmagukban nem jelent újdonságot az űrben, ez lehet az első alkalom, hogy egy űreszköz engedély nélkül közelített meg egy másik üzemeltetőhöz tartozó műholdat.

Az Iceye–X36 szintetikus apertúrájú radarral (SAR) készít nagy felbontású felvételeket, amelyek éjszaka és rossz időjárási viszonyok között is használhatók. Az Iceye januárban jelentette be, hogy egy kibővített megállapodás keretében támogatja az ukrán fegyveres erőket "folyamatos helyzettudatossággal taktikai időtávon". A vállalat közleményben jelezte, hogy tisztában van a helyzettel, és műholdrendszerét az üzletfolytonosság, valamint a magas fokú ellenálló képesség jegyében tervezték. Ennél részletesebb nyilatkozattól elzárkóztak.

Az eset előzményeként a brit RUSI védelmi kutatóintézet már júniusban arról számolt be, hogy májustól kezdve négy orosz katonai műhold hajtott végre pályamódosítást azért, hogy az Iceye–X36 pályasíkjába kerüljön. A RUSI jelentése szerint az orosz fél lehetséges céljai között szerepelhet a megfélemlítés, a hírszerzési adatgyűjtés, a műhold zavarása rádiófrekvenciás interferenciával (jamming), illetve a jövőbeli ellenséges űrműveletek előkészítése.

A LeoLabs hangsúlyozta, hogy a Koszmosz–2612 által bemutatott képességek önmagukban nem bizonyítanak ellenséges szándékot, de alkalmasak lehetnek felderítésre, pályán történő ellenőrzésre, kényszerítő erődemonstrációra vagy közvetlen beavatkozásra is. A RUSI jelentése azt is megjegyzi, hogy az Iceye műholdjának védelmi lehetőségei jelenleg korlátozottak, a műholdak aktív védelmének kérdése pedig régóta megoldatlan dilemma az űriparban.