Vészjósló figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: az egész világ megérezheti a fekete-tengeri támadások hatását

Oroszország a gyanú szerint drónokkal támadja a fekete-tengeri polgári hajóforgalmat, amelyen keresztül Ukrajna a gabonaexportját bonyolítja. Az ukrán exportbevétel-kiesést napi 60 millió euróra becsülik, miközben a globális élelmiszer-ellátásra egyszerre több tényező is súlyos nyomást gyakorol - írta az euronews.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az Európai Parlamentben számolt be arról, hogy tíz nap alatt hat alkalommal érte támadás a kereskedelmi hajókat a Fekete-tengeren. A csapások Románia és Bulgária – vagyis két EU- és NATO-tagállam – partjainál érték el a célpontokat, ami komoly aggodalmat keltett Európa-szerte. Kallas a történteket "veszélyes és elfogadhatatlan eszkalációnak" nevezte.

A főképviselő szerint Moszkva célja Ukrajna bevételeinek elvágása, miközben az orosz haderő a harctéren alig tud előrelépni. Ukrajna a világ egyik vezető búza-, kukorica- és árpaexportőre, terményeinek jelentős része tengeri úton hagyja el az országot.

Kallas elmondta, hogy a globális gabonatartalékok jelenleg kedvezőbb helyzetben vannak, mint 2022-ben, amikor az orosz blokád miatt 20 millió tonna ukrán gabona rekedt az országban. Figyelmeztetett ugyanakkor, hogy a világ élelmiszer-ellátási rendszerét egyszerre több fenyegetés is sújtja, például a rendkívül erős El Niño jelenség, a mindkét féltekén pusztító aszály, valamint a közel-keleti konfliktus, amely a műtrágyaexportot is akadályozza.

Az Európai Unió 2022 óta szárazföldi, úgynevezett szolidaritási folyosókat épített ki, amelyeken keresztül az ukrán áruk a tagállamokon át juthatnak el a piacra a fekete-tengeri útvonal kiváltására. Kallas szerint azonban már ezek is veszélybe kerültek, mivel Oroszország a Moldova, Románia és Lengyelország felé vezető határátkelőket is célba veszi. Az uniós vezetők a múlt héten a polgári hajózás biztonságos áthaladásának azonnali helyreállítását követelték a Fekete-tengeren.