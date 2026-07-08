Meglepő bejelentést tett Donald Trump: mostantól saját magának gyárthatja Ukrajna a rettegett csodafegyvert

Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO-csúcson tárgyalt egymással. A megbeszélés legfontosabb témái az orosz energetikai infrastruktúrát érő ukrán csapások, a Patriot rakéták ukrajnai gyártásának engedélyezése, valamint a jövőbeli béketárgyalások voltak, amelyek kapcsán Washington határozottan elzárkózott egy esetleges moszkvai csúcstalálkozó ötletétől - tudósított az orosz Meduza.

A tárgyalás nyilvános részén Trump elismerően beszélt az orosz energetikai infrastruktúra elleni ukrán támadásokról, amelyek immár súlyos gazdasági károkat okoznak Oroszországnak. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy ez a fajta eszkaláció akár véget is vethet a háborúnak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter csatlakozott ehhez a gondolathoz, és kiemelte, hogy épp ezek a csapások változtatták meg a konfliktus dinamikáját az elmúlt hónapokban. Kifejtette, hogy az orosz légvédelem meggyengülése most lehetőséget teremt a háborút lezáró tárgyalások megkezdésére.

Trump emellett bejelentette, hogy Washington engedélyezni kívánja a Patriot légvédelmi rendszerek ukrajnai gyártását, miután Kijev rakétakészletei vészesen megfogyatkoztak. Bár még nem tisztázott, hogy a licenc a teljes rendszerekre vagy kizárólag a rakétákra vonatkozik-e, az amerikai elnök egyértelmű üzenetet küldött ukrán kollégájának, leszögezve, hogy Kijev mostantól nem panaszkodhat az amerikai szállítások hiányára, hanem maga is előállíthatja a szükséges eszközöket.

A lehetséges béketárgyalások kapcsán az amerikai elnök elárulta, hogy Vlagyimir Putyin korábban egy moszkvai találkozót javasolt Zelenszkijjel. Trump ezt az ötletet irreálisnak nevezte, és azonnal elvetette. Amikor megkérdezte ukrán kollégáját, hogy hajlandó lenne-e az orosz fővárosba utazni, Zelenszkij humorosan csak annyit válaszolt, hogy a rengeteg ukrán drón miatt a moszkvai légtér jelenleg túlságosan veszélyes.

Az amerikai elnök meggyőződése szerint Zelenszkij és Putyin hamarosan egy másik helyszínen tárgyalóasztalhoz ül majd. Trump jelezte, hogy a megfelelő időben maga is szívesen ellátogatna Ukrajnába, de hozzátette, hogy jobban örülne, ha erre már a konfliktus lezárása után kerülne sor. A Zelenszkijjel folytatott egyeztetést követően az amerikai elnök a tervek szerint telefonon egyeztet majd Vlagyimir Putyinnal is.