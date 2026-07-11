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Itt a friss foci vb góllövő lista: legalább két játékosnak van esélye megdönteni Messi és Mbappé rekordját
A spanyol válogatott hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte a belga csapatot pénteken a labdarúgó-világbajnokság Los Angeles-i negyeddöntőjében, így hamarosan a franciákkal mérkőzhetnek. A vébén szép számmal születtek a gólok, a góllövő listát jelenleg Messi és Mbappé vezetik. Több játékos azonban szorosan ott lohol a sarkukban, akiknek még van is esélyük gólt szerezni a vébén. Nézzük, hogy áll most a 2026-os foci vb góllövő lista!
A vb menetrend a folytatásban következőképpen alakul: szombaton este Anglia és Norvégia válogatottja csap össze, a közvetítés 22 órakor kezdődik. Magyar idő szerint vasárnap hajnal 3-kor mérkőzik meg Argentína és Svájc, míg a belgákat kiejtő spanyolok július 14-én, kedden csapnak össze a franciákkal 21 órakor. Július 15-én, szerdán az Anglia-Norvégia és az Argentína-Svájc meccsek győztesei mérkőznek meg egymással. Az ebből az összecsapásból győztesként kikerülő válogatott pedig vagy a franciákkal, vagy a spanyolokkal találkozhat a döntőben. A döntő jövő szombaton 23 órakor lesz, a bronzmeccs pedig vasárnap 21 órakor.
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság alatt a pályán az élő legendák és a feltörekvő tehetségek egyaránt tündökölnek. Lionel Messi és Kylian Mbappé fej-fej mellett haladnak az Aranycipőért folytatott harcban. Messi tovább javította saját rekordját, immár 21 világbajnoki góllal büszkélkedhet pályafutása során. Enzo Fernández nevéhez fűződik a világbajnokságok történetének 3000. gólja, amelyet Egyiptom ellen szerzett.
A spanyol kapus, Unai Simón új csúcsot állított fel: 609 percen keresztül nem kapott gólt világbajnoki mérkőzésen, megdöntve Walter Zenga 1990-es rekordját. A leggyorsabb sprintet Kylian Mbappé produkálta, akit 37,6 km/h-s sebességgel mértek be. Íme a világbajnokság aktuális góllövőlistája (frissítve: 2026. július 10-én):
- 8 gólos: Mbappé (francia), Messi (argentin)
- 7 gólos: Haaland (norvég)
- 6 gólos: Kane (angol)
- 5 gólos: Dembélé (francia)
- 4 gólos: Bellingham (angol), Oyarzabal (spanyol), Quinones (mexikói), I. Sarr (szenegáli), Vinícius (brazil)
- 3 gólos: Balogun (amerikai), Brobbey (holland), Cunha (brazil), J. David (kanadai), De Ketelaere (belga), Gakpo (holland), Havertz (német), Jiménez (mexikói), Just (új-zélandi), Lukaku (belga), Manzambi (svájci), Ronaldo (portugál), Szaibari (marokkói), Undav (német), Wissa (kongói)
- 2 gólos: M. Araújo (uruguayi), Arnautovic (osztrák), Asur (egyiptomi), Ayari (svéd), Barcola (francia), A. Diallo (elefántcsontparti), H. Diarra (szenegáli), Elanga (svéd), Embolo (svájci), Enciso (paraguayi), P. Gueye (szenegáli), Kamada (japán), Larin (kanadai), Mahmic (bosnyák), Mahrez (algériai), Merino (spanyol), Munoz (kolumbiai), Pépé (elefántcsontparti), Rahimi (marokkói), Rezajan (iráni), Summerville (holland), Tielemans (belga), Tillman (amerikai), Trossard (belga), Ueda (japán), Unahi (marokkói), R. Vargas (svájci), Ziko (egyiptomi).
- 1 gólos: Aasgaard (norvég), Alajbegovic (bosnyák), Al-Amri (szaúdi), Al-Hajdosz (katari), Al-Rasdan (jordániai), Angulo (ecuadori), Arias (kolumbiai), Ayhan (török), Baena (spanyol), Baturina (horvát), Belgali (algériai), Benbuali (algériai), Berhalter (amerikai), Brown (német), Budimir (horvát), Campaz (kolumbiai), Canobbio (uruguayi), Casemiro (brazil), Chávez (mexikói), Cipenga (kongói), Comenencia (curacaói), P. David (kanadai), De Bruyne (belga), Diaz (kolumbiai), Diop (marokkói), Doué (francia), D. Duarte (zöld-foki), Eustaquio (kanadai), Fajzullajev (üzbég), E. Fernández (argentin), Fidalgo (mexikói), Freeman (amerikai), Galarza (paraguayi), Guiri (algériai), Güler (török), Gyökeres (svéd), Hakimi (marokkói), Hjongju (dél-koreai), Husszein (iraki), Hvang Inbom (dél-koreai), Ibrahim (egyiptomi), Irankunda (ausztrál), Isak (svéd), Isidor (haiti), Ito Dzs. (japán), Jasszin (marokkói), Kalajdzic (osztrák), Kessié (elefántcsontparti), Krejci (cseh), Leao (portugál), Lo Celso (argentin), Lopes Cabral (zöld-foki), Luckassen (ghánai), Lukic (bosnyák), Maeda (japán), Martinelli (brazil), La. Martínez (argentin), Li. Martínez (argentin), Maseko (dél-afrikai), Maszturi (tunéziai), Mauricio (paraguayi), Mayele (kongói), Mbaye (szenegáli), McGinn (skót), Mendes (portugál), Metcalfe (ausztrál), Mohebi (iráni), Mokoena (dél-afrikai), Musa (horvát), Musiala (német), Nakamura (japán), I. Ndiaye (szenegáli), Ndoye (svájci), Neves (portugál), Neymar (brazil), Nmecha (német), Nusa (norvég), Olvan (jordániai), Östigard (norvég), K. Pina (zöld-foki), Pedersen (norvég), Perisic (horvát), Plata (ecuadori), Porro (spanyol), G. Ramos (portugál), Rashford (angol), Rekik (tunéziai), Reyna (amerikai), Romero (argentin), Romo (mexikói), Ruiz (spanyol), Sabitzer (osztrák), Sadílek (cseh), Saelemaekers (belga), Saliba (kanadai), Sané (német), Schlotterbeck (német), Schmid (osztrák), Somurodov (üzbég), Sucic (horvát), Surman (új-zélandi), Svanberg (svéd), Szaber (egyiptomi), Szalah (egyiptomi), Szano (japán), Tamari (jordániai), Trezeguet (egyiptomi), Trusty (amerikai), Van Dijk (holland), Van Hecke (holland), Vanaken (belga), Varela (zöld-foki), Vlasic (horvát), Xhaka (svájci), Yamal (spanyol), Yilmaz (török), Yirenkyi (ghánai)
Út a döntő felé
A torna az elődöntőkhöz közeledik. Franciaország magabiztosan, Marokkó 2-0-s legyőzésével jutott be a legjobb négy közé. Spanyolország drámai csatában, Mikel Merino 88. percben szerzett góljával búcsúztatta Belgiumot, így 16 év után ismét vb-elődöntőt játszhat. A nagy esélyesek közül kiesett már a csoportkör után Németország és Hollandia is – mindketten büntetőpárbajban maradtak alul.
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Brazília pedig a nyolcaddöntőben, Neymar utolsó válogatott mérkőzésén szenvedett 2-1-es vereséget Norvégiától. A finálét magyar idő szerint július 18-án rendezik a New Jersey-i MetLife Stadiumban, ahol kiderül, ki lesz a világ új (vagy éppen címét megvédő) bajnoka.
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