Földrengés volt Magyarország közepén: hidegzuhanyként érte a helyieket a földindulás

Kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Pest vármegyei Örkény térségét szerda hajnalban. Bár az epicentrum közelében élők érezhették a földmozgást, anyagi károkról eddig nem érkezett bejelentés.

A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a műszerek pontosan július 8-án, 5 óra 50 perckor rögzítették a földrengést

A tágabb régióban az ehhez hasonló események rendszeresnek mondhatók, hiszen a szakemberek a Kárpát-medencében június folyamán összesen 156 földmozgást regisztráltak.