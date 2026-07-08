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Világ

Földrengés volt Magyarország közepén: hidegzuhanyként érte a helyieket a földindulás

MTI
2026. július 8. 07:41

Kisebb, 2,1-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Pest vármegyei Örkény térségét szerda hajnalban. Bár az epicentrum közelében élők érezhették a földmozgást, anyagi károkról eddig nem érkezett bejelentés.

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A HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a műszerek pontosan július 8-án, 5 óra 50 perckor rögzítették a földrengést

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A tágabb régióban az ehhez hasonló események rendszeresnek mondhatók, hiszen a szakemberek a Kárpát-medencében június folyamán összesen 156 földmozgást regisztráltak.
Címlapkép: Getty Images
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