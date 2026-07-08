Itt van Donald Trump rendkívüli bejelentése: hivatalosan is vége a tűzszünetnek, háborúban állnak Iránnal

Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO-csúcson bejelentette, hogy felmondta az Iránnal kötött tűzszünetet, miután az amerikai hadsereg csapásokat mért a közel-keleti országra. A katonai válaszlépést, amelyet a NATO főtitkára is elkerülhetetlennek nevezett, a Hormuzi-szorosban hétfőn végrehajtott, olajszállító hajók elleni támadások váltották ki - közölte a Telex.

Az amerikai elnök újságírói kérdésre válaszolva egyértelművé tette, hogy a továbbiakban nem kíván egyeztetni az iráni vezetéssel. Bár a teheráni tárgyalópartnerek nyitottak lennének a párbeszéd folytatására, Trump ezt puszta időpocsékolásnak tartja.

Határozottan elítélte a hétfői fegyverszünet-sértés miatt szerinte tisztességtelenül játszó iráni rezsimet, amelynek tagjait gonosz, beteg embereknek, magát a rendszert pedig olyan daganatnak nevezte, amelyet "korán ki kell vágni".

Az Egyesült Államok és Irán nemrég, június 17-én írt alá egy szándéknyilatkozatot, amely ideiglenes tűzszünetet és egy hatvannapos tárgyalási időszakot rögzített a tartós békemegállapodás elérése érdekében.

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A diplomáciai folyamat azonban végleg megszakadt, amikor hétfőn három olajszállító hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosban. Erre válaszul az amerikai hadsereg kedden késő este indított erőteljes csapássorozatot Irán ellen.

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A katonai beavatkozás szükségességét Mark Rutte, a NATO főtitkára is megerősítette, aki a törökországi csúcstalálkozón szerda reggel úgy nyilatkozott, hogy az Irán elleni amerikai csapás abszolút indokolt volt.

Nyitóképen Donald Trump, amerikai elnök. Fotó: Máthé Zoltán, MTI/MTVA