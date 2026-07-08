A keretből Magyarország eredetileg 16,2 milliárd euróra volt jogosult.
Nekiment az EU egyik nagyágyújának Donald Trump: a teljes kereskedelmi szakítást is belengette
Nekiment Spanyolországnak Donald Trump a NATO-csúcstalálkozón: az amerikai elnök "szörnyű partnernek" nevezte az országot, és azt mondta, hogy meg kellene szakítani vele minden kereskedelmi kapcsolatot, beleértve az utazásokat is. A kijelentés hátterében a NATO-tagok védelmi kiadásairól zajló vita áll, Trump kijelentései pedig a pénzpiacokra is azonnal hatással voltak - számolt be a Cnbc.
Az Ankarában, Mark Rutte NATO-főtitkár társaságában tartott sajtótájékoztatón Trump "szörnyű partnernek" nevezte Spanyolországot. "Nem vesznek részt a közös munkában, és nem fizetnek. Semmilyen közösséget nem akarok vállalni Spanyolországgal. Szüntessenek meg velük minden kereskedelmi kapcsolatot, beleértve az utazásokat is" – fogalmazott az elnök, aki "reménytelen, rossz embereknek" bélyegezte a spanyolokat.
A kirohanás a Spanyolországgal a védelmi kiadások miatt folytatott vita folytatása. Az ország az egyetlen olyan NATO-tagállam, amely tavaly nem vállalta, hogy 2035-re a GDP 5 százalékára emeli védelmi kiadásait. Spanyolország akkor külön mentességet kapott, miután egyedüli tagként utasította el a megemelt célszámokat.
A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint Spanyolország 2025-ben a GDP 2,1 százalékát fordította védelemre. Ez ugyan jelentős növekedés a 2021-es 1,4 százalékhoz képest, de az ország védelmi büdzséje így is elmarad a legtöbb európai államétól. A Trump mellett ülő Rutte közbe is vágott, emlékeztetve arra, hogy Spanyolország "hatalmas lépést tett az elmúlt évben", bár hozzátette, hogy továbbra is maradtak megoldandó kérdések.
A spanyol miniszterelnöki hivatal a diplomáciai rutinnak megfelelően reagált Trump kijelentéseire, és hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok mind a kereskedelem, mind a védelem terén kölcsönösen előnyösek a két ország számára.
Trump ezúttal is bírálta magát a katonai szövetséget, kijelentve, hogy "nagyon elégedetlen a NATO-val", jóllehet Ruttét "nagyszerű vezetőnek" nevezte. A csúcstalálkozó egyben komoly próbatétel a szervezet hitelessége szempontjából is, hiszen az új európai védelmi célszámok elfogadása minden korábbinál nagyobb nyomás alá helyezi a tagállamokat a Fehér Ház részéről.
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Az elnök szavai a tőkepiacokat is megrengették, aminek következtében a spanyol tízéves referenciakötvény hozama 7 bázisponttal, 3,5408 százalékra emelkedett, a madridi IBEX 35 részvényindex pedig több mint 1 százalékot esett.
Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok
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