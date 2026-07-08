2026. július 8. szerda Ellák
28 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
ARG
Argentína 3 2 Egyiptom
EGY
 Vége
Nyolcaddöntö
SUI
Svájc 0 (4) (3) 0 Kolumbia
COL
 Vége
Nyolcaddöntö
FRA
Franciaország Marokkó
MAR
 Csütörtök 22:00
Negyeddöntő
ESP
Spanyolország Belgium
BEL
 Péntek 21:00
Negyeddöntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
President Donald Trump Addresses the Nation on April 1, 2026
Világ

Nekiment az EU egyik nagyágyújának Donald Trump: a teljes kereskedelmi szakítást is belengette

Pénzcentrum
2026. július 8. 12:16

Nekiment Spanyolországnak Donald Trump a NATO-csúcstalálkozón: az amerikai elnök "szörnyű partnernek" nevezte az országot, és azt mondta, hogy meg kellene szakítani vele minden kereskedelmi kapcsolatot, beleértve az utazásokat is. A kijelentés hátterében a NATO-tagok védelmi kiadásairól zajló vita áll, Trump kijelentései pedig a pénzpiacokra is azonnal hatással voltak - számolt be a Cnbc.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Ankarában, Mark Rutte NATO-főtitkár társaságában tartott sajtótájékoztatón Trump "szörnyű partnernek" nevezte Spanyolországot. "Nem vesznek részt a közös munkában, és nem fizetnek. Semmilyen közösséget nem akarok vállalni Spanyolországgal. Szüntessenek meg velük minden kereskedelmi kapcsolatot, beleértve az utazásokat is" – fogalmazott az elnök, aki "reménytelen, rossz embereknek" bélyegezte a spanyolokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kirohanás a Spanyolországgal a védelmi kiadások miatt folytatott vita folytatása. Az ország az egyetlen olyan NATO-tagállam, amely tavaly nem vállalta, hogy 2035-re a GDP 5 százalékára emeli védelmi kiadásait. Spanyolország akkor külön mentességet kapott, miután egyedüli tagként utasította el a megemelt célszámokat.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint Spanyolország 2025-ben a GDP 2,1 százalékát fordította védelemre. Ez ugyan jelentős növekedés a 2021-es 1,4 százalékhoz képest, de az ország védelmi büdzséje így is elmarad a legtöbb európai államétól. A Trump mellett ülő Rutte közbe is vágott, emlékeztetve arra, hogy Spanyolország "hatalmas lépést tett az elmúlt évben", bár hozzátette, hogy továbbra is maradtak megoldandó kérdések.

Kapcsolódó cikkeink:

A spanyol miniszterelnöki hivatal a diplomáciai rutinnak megfelelően reagált Trump kijelentéseire, és hangsúlyozta, hogy a kétoldalú kapcsolatok mind a kereskedelem, mind a védelem terén kölcsönösen előnyösek a két ország számára.

Trump ezúttal is bírálta magát a katonai szövetséget, kijelentve, hogy "nagyon elégedetlen a NATO-val", jóllehet Ruttét "nagyszerű vezetőnek" nevezte. A csúcstalálkozó egyben komoly próbatétel a szervezet hitelessége szempontjából is, hiszen az új európai védelmi célszámok elfogadása minden korábbinál nagyobb nyomás alá helyezi a tagállamokat a Fehér Ház részéről.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az elnök szavai a tőkepiacokat is megrengették, aminek következtében a spanyol tízéves referenciakötvény hozama 7 bázisponttal, 3,5408 százalékra emelkedett, a madridi IBEX 35 részvényindex pedig több mint 1 százalékot esett.

Címlapkép: Official White House Photo by Daniel Torok 
#utazás #spanyolország #világ #gdp #donald trump #amerikai egyesült államok #külpolitika #nato #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
12:09
12:02
11:29
11:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 8.
Így kereshetsz havi 100 ezer forint pluszpénzt: teljesen legális, bárki élhet a lehetőséggel
2026. július 7.
Ők lehetnek a hazai munkaerőhiány legnagyobb nyertesei: óriási tabu, alig beszélnek erről
2026. július 8.
Milliókat érhet ez a munkahelyváltás Magyarországon: diploma nem kell, rengeteg embert keresnek – az AI sem váltja ki
2026. július 7.
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
2026. július 7.
Kiderült a rideg valóság Magyarországról: nagyon csúnyán ráfázhat, aki erre nem figyel oda
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 8. szerda
Ellák
28. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Most érkezett: olyan döntést hozott Magyarország, ami a rezsire is komoly hatással lesz
2
2 hete
Döntött a kormány: csökkentik a munkaidőt a rendkívüli hőség miatt
3
2 hete
Meghalt a 2008-as gazdasági válság egyik kirobbantója: rengeteg káros döntést támogatott
4
2 hete
Megdöbbentő belső jelentés szivárgott ki Oroszországból: már Putyin legbelső köreiből is a háború azonnali leállítását akarják
5
1 hete
Nem várt katonai fordulat: Oroszország miatt békülhet ki a két ősi rivális az Egyesült Államok támogatásával
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kártalanítási Számla
a MABISZ által kezelt garancia alap. Ebből térítik meg a biztosítással nem rendelkező, gépjármű üzembentartók által okozott károkat. A számla fedezi az ismeretlen üzembentartó által okozott, elsősorban személyi sérüléses károkat is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 11:29
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
Pénzcentrum  |  2026. július 8. 10:55
Itt van Donald Trump rendkívüli bejelentése: hivatalosan is vége a tűzszünetnek, háborúban állnak Iránnal
Agrárszektor  |  2026. július 8. 11:32
Megdöbbentő veszteség fenyegeti a magyar gazdákat az erősödő forint miatt