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Nagy teher- és tartályhajók a Shahid Rajai kikötőben a Qeshm-szigeti mólóról, Perzsa-öböl, Irán
Világ

Egy hónapig tartott az iráni béke: újra kiújult a háború, Donald Trump több célpontra is kiadta a tűzparancsot

Pénzcentrum
2026. július 8. 07:27

Kiújult a fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Irán között, miután az amerikai hadsereg több hullámban légicsapásokat mért iráni katonai és infrastrukturális célpontokra. A szerdai támadás válasz volt arra, hogy Teherán három kereskedelmi hajót is rakétákkal támadott meg a Hormuzi-szorosban, ami a két ország között hetekkel ezelőtt kötött, a háború lezárását célzó megállapodás felrúgását jelenti - írja a Guardian.

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Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint a művelet során iráni légvédelmi rendszereket, part menti radarokat, drón- és rakétaindító állásokat, valamint kikötői létesítményeket semmisítettek meg. Az amerikai hadsereg indokolatlannak és veszélyesnek nevezte a kereskedelmi hajók elleni iráni agressziót, amely álláspontjuk szerint egyértelműen megsértette a tűzszünetet.

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A mostani volt az első amerikai katonai akció azóta, hogy június elején a két ország napokon át kölcsönösen támadta egymást. A fegyveres válaszcsapást megelőzően Washington visszavonta azt az eredetileg augusztus 21-ig érvényes, ideiglenes szankciómentességet is, amely lehetővé tette Irán számára a kőolaj kitermelését és exportját.

Iráni sajtóbeszámolók alapján a dél-iráni Szírík városának mólója közelében hat lövedék csapódott be, emellett Szírík és Bandar-Abbász halászkikötőit is találat érte, ahol több hajó kigyulladt. Bár civil halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, az iráni állami televízió szerint a kereskedelmi kikötőt ért amerikai csapásban többen megsérültek.

Teherán élesen elítélte a lépést, és árulással, valamint a békemegállapodás súlyos megsértésével vádolta Washingtont. Az iráni külügyminisztérium mellett Kázem Garíbábádi külügyminiszter-helyettes is válaszcsapást ígért, hangsúlyozva, hogy az ország minden határozott és szükséges lépést megtesz nemzeti érdekeinek és biztonságának védelmében.

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Az ellenségeskedés alig néhány nappal azután lángolt fel ismét, hogy Teheránban megtartották a háborúban likvidált Ali Hámenei ajatollah gyászszertartását.
Címlapkép: Getty Images
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