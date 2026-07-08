A politikus az időközi választást a nép és a hatalmi elit összecsapásaként jellemezte.
Egy hónapig tartott az iráni béke: újra kiújult a háború, Donald Trump több célpontra is kiadta a tűzparancsot
Kiújult a fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Irán között, miután az amerikai hadsereg több hullámban légicsapásokat mért iráni katonai és infrastrukturális célpontokra. A szerdai támadás válasz volt arra, hogy Teherán három kereskedelmi hajót is rakétákkal támadott meg a Hormuzi-szorosban, ami a két ország között hetekkel ezelőtt kötött, a háború lezárását célzó megállapodás felrúgását jelenti - írja a Guardian.
Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint a művelet során iráni légvédelmi rendszereket, part menti radarokat, drón- és rakétaindító állásokat, valamint kikötői létesítményeket semmisítettek meg. Az amerikai hadsereg indokolatlannak és veszélyesnek nevezte a kereskedelmi hajók elleni iráni agressziót, amely álláspontjuk szerint egyértelműen megsértette a tűzszünetet.
A mostani volt az első amerikai katonai akció azóta, hogy június elején a két ország napokon át kölcsönösen támadta egymást. A fegyveres válaszcsapást megelőzően Washington visszavonta azt az eredetileg augusztus 21-ig érvényes, ideiglenes szankciómentességet is, amely lehetővé tette Irán számára a kőolaj kitermelését és exportját.
Iráni sajtóbeszámolók alapján a dél-iráni Szírík városának mólója közelében hat lövedék csapódott be, emellett Szírík és Bandar-Abbász halászkikötőit is találat érte, ahol több hajó kigyulladt. Bár civil halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, az iráni állami televízió szerint a kereskedelmi kikötőt ért amerikai csapásban többen megsérültek.
Teherán élesen elítélte a lépést, és árulással, valamint a békemegállapodás súlyos megsértésével vádolta Washingtont. Az iráni külügyminisztérium mellett Kázem Garíbábádi külügyminiszter-helyettes is válaszcsapást ígért, hangsúlyozva, hogy az ország minden határozott és szükséges lépést megtesz nemzeti érdekeinek és biztonságának védelmében.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az ellenségeskedés alig néhány nappal azután lángolt fel ismét, hogy Teheránban megtartották a háborúban likvidált Ali Hámenei ajatollah gyászszertartását.
Az Egyesült Királyság tengerhajózási biztonsági szervezete, az UKMTO közölte, hogy a hajót az ománi Líma közelében érte találat.
Az államfő sértetlen maradt, mivel a detonációk idején már elhagyta az épületet.
Órák óta ostrom alatt Moszkva: leállt a fő repülőtér, egy kulcsfontosságú célpont is veszélybe került
Moszkvában órák óta dolgozik a légvédelem, a támadások miatt a Seremetyjevó repülőtér forgalmát is felfüggesztették.
Kitálalt a neves magyar közgazdász: olyan veszély fenyegeti a költségvetést, amiről kevesen beszélnek
Bod Péter Ákos szerint miközben beindult a régóta várt növekedés, az államháztartás helyzete kritikus, így a választási év akár 7-8 százalékos GDP-arányos hiányt is hozhat.
Volodimir Zelenszkij szerint a háború sorsát már nem a szárazföldi harcok döntik el, hanem a légtérben zajló küzdelem.
Több ezer levél érkezett a fronton harcoló orosz katonáktól a Kremlbe: elegük van a háborúból, keményen kérdőre vonták Putyint
A levelekből kirajzolódik, hogy a fronton harcolók és hozzátartozóik nem az ukrán féllel szemben fogalmaznak meg éles kritikát, hanem saját parancsnokaikkal szemben.
Meghökkentő provokáció a tengeren: veszélyesen megközelítette a gigantikus hadihajót az orosz kémrepülő
A brit védelmi minisztérium közleménye szerint brit vadászgépek fogtak el egy orosz tengeri felderítő repülőgépet.
A sors iróniája: hosszú évek óta az emberi élet meghosszabbításán dolgozott a milliárdos - most derült ki, hogy halálos beteg
Gyermekkorában rengeteg gyorsételt és cukros üdítőt fogyasztott, felnőttként pedig éveken át stresszel, túlsúllyal és krónikus depresszióval küzdött.
Végleg leállíthatják a harcokat Ukrajnában? Donald Trump új javaslattal érkezik a szövetségesek csúcstalálkozójára
Donald Trump amerikai elnök a héten Törökországban, a NATO-csúcstalálkozón találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Durva drágulás élesedik a magyarok kedvenc online piacterein: három új szabállyal szabnak gátat az olcsó rendeléseknek
Az Európai Unió néhány hónapon belül több olyan intézkedést is bevezet, amely jelentősen megváltoztathatja a Temu és a Shein európai működését.
Háborúk árnyékában készült el a világ békelistája: meglepő helyen futott be Magyarország - ezt nem gondoltuk volna
A 163 országot vizsgáló globális rangsorban Izland lett a legbékésebb ország, de Magyarország is meglepően elől végzett a listán.
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök telefonos egyeztetést tartott.
Figyelmeztetést adott ki a Légkör-megfigyelő Szolgálat: ez fojtogatja a magyarokat, a hőkupola csak rontott a helyzeten
Javult Európa levegőminősége: folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikáknak köszönhetően.
Amiről szavazni kell: Egyetértenek-e azzal, hogy megszűntessék az ex kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatást?
Az elmúlt napok rendkívül erős napkitörései miatt a hétvégén akár Magyarország felett is láthatóvá válhat a sarki fény.
Samuel Paparo admirális, az amerikai Indo-csendes-óceáni Parancsnokság vezetője 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kért a 2027-es pénzügyi évre.
Nem várt pokol szabadult el az ukrán fővárosban: több ezer gyermek menekült a föld alá a pusztítás elől
Legalább harmincan életüket vesztették, és több mint kilencvenen megsérültek, miután az orosz erők csütörtökre virradó éjszaka rendkívül heves drón- és rakétatámadást indítottak Kijev ellen.
Finnország módosította nukleáris szabályait, Medvegyev pedig azt állítja: az ország ezzel orosz nukleáris célponttá vált.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.