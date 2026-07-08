Egy hónapig tartott az iráni béke: újra kiújult a háború, Donald Trump több célpontra is kiadta a tűzparancsot

Kiújult a fegyveres konfliktus az Egyesült Államok és Irán között, miután az amerikai hadsereg több hullámban légicsapásokat mért iráni katonai és infrastrukturális célpontokra. A szerdai támadás válasz volt arra, hogy Teherán három kereskedelmi hajót is rakétákkal támadott meg a Hormuzi-szorosban, ami a két ország között hetekkel ezelőtt kötött, a háború lezárását célzó megállapodás felrúgását jelenti - írja a Guardian.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) tájékoztatása szerint a művelet során iráni légvédelmi rendszereket, part menti radarokat, drón- és rakétaindító állásokat, valamint kikötői létesítményeket semmisítettek meg. Az amerikai hadsereg indokolatlannak és veszélyesnek nevezte a kereskedelmi hajók elleni iráni agressziót, amely álláspontjuk szerint egyértelműen megsértette a tűzszünetet.

A mostani volt az első amerikai katonai akció azóta, hogy június elején a két ország napokon át kölcsönösen támadta egymást. A fegyveres válaszcsapást megelőzően Washington visszavonta azt az eredetileg augusztus 21-ig érvényes, ideiglenes szankciómentességet is, amely lehetővé tette Irán számára a kőolaj kitermelését és exportját.

Iráni sajtóbeszámolók alapján a dél-iráni Szírík városának mólója közelében hat lövedék csapódott be, emellett Szírík és Bandar-Abbász halászkikötőit is találat érte, ahol több hajó kigyulladt. Bár civil halálos áldozatokról nem érkezett jelentés, az iráni állami televízió szerint a kereskedelmi kikötőt ért amerikai csapásban többen megsérültek.

Teherán élesen elítélte a lépést, és árulással, valamint a békemegállapodás súlyos megsértésével vádolta Washingtont. Az iráni külügyminisztérium mellett Kázem Garíbábádi külügyminiszter-helyettes is válaszcsapást ígért, hangsúlyozva, hogy az ország minden határozott és szükséges lépést megtesz nemzeti érdekeinek és biztonságának védelmében.

Az ellenségeskedés alig néhány nappal azután lángolt fel ismét, hogy Teheránban megtartották a háborúban likvidált Ali Hámenei ajatollah gyászszertartását.