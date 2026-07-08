Sosem látott fegyverkezési hullámot hirdetett meg a NATO-főtitkára: a németeknek is zöld utat adtak a gyártásra

Mark Rutte NATO-főtitkár a védelmi ipar felpörgetését és bátrabb kockázatvállalást sürgetett az ankarai NATO-csúcstalálkozót megelőző fórumon. A tagállamok az amerikai elvárásoknak eleget téve többmilliárdos fegyverbeszerzési megállapodásokat kötöttek, emellett kilenc ország részvételével egy új nemzetközi védelmi beruházási bank alapításáról is döntöttek.

A NATO-csúcstalálkozót felvezető ankarai tanácskozáson Mark Rutte arra kérte a védelmi ipari vállalatok vezetőit, hogy az eddigi "zümmögést" váltsa fel a "dübörgés", és bátrabban vállaljanak kockázatot a megnövekedett kereslet kielégítése érdekében.

❝More air defence systems and strike capabilities. More satellite communications. More ammunition. More drones and counter-drone systems.❞@SecGenNATO on the new contracts and initiatives announced at the #NATOsummit that will boost defence production and make NATO stronger ↓ pic.twitter.com/LcfkBAhU1x — NATO (@NATO) July 7, 2026

A szövetségesek sorra jelentik be jelentős katonai beruházásaikat, amivel azt bizonyítják, hogy teljesítik az Egyesült Államok védelmi kiadások növelésére vonatkozó elvárásait.

A konkrét megállapodások között Mark Carney kanadai miniszterelnök bejelentette, hogy tizenkét darab, ellenséges hajók és helikopterek felderítésére, valamint megsemmisítésére alkalmas, 212CD típusú tengeralattjárót vásárolnak a német TKMS hajógyártótól, amelyek közül az elsőt a tervek szerint 2033-ban vehetik át.

Emellett több európai állam amerikai Northrop Grumman felderítő drónokat, a NATO pedig svéd Saab repülőgépeket szerez be, miközben az Egyesült Államok több országgal – köztük Németországgal is – tárgyal az Ukrajna védelméhez szükséges rakéták közös európai gyártásáról.

Michael P. Duffey amerikai államtitkár-helyettes tájékoztatása szerint bővítik az AMRAAM rakéták gyártását, és egy európai karbantartó központot hoznak létre a Patriot légvédelmi rendszerek PAC3 rakétái számára. Ezzel párhuzamosan a német Rheinmetall és az amerikai Lockheed Martin szándéknyilatkozatot írt alá az ATACMS rövid hatótávolságú rakéták gyártásáról.

Hollandia is jelentős lépéseket tett, hiszen több mint hárommilliárd euró értékben indít projekteket, amelyek keretében Belgiummal légvédelmi, az Egyesült Királysággal pedig haditengerészeti együttműködési megállapodást kötött.

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Különös figyelmet kapott egy dán–amerikai katonai megállapodás, mivel a két ország viszonyát beárnyékolja a Grönland körüli vita. Donald Trump ugyanis a csúcs előtt ismét jelezte igényét, miszerint az autonóm területnek amerikai felügyelet alá kellene kerülnie.

Ennek ellenére a koppenhágai védelmi minisztérium két amerikai P-8A Poseidon típusú repülőgépet szerez be az északi-sarkvidéki tengeralattjárók hatékonyabb megfigyelésére. Ezzel kapcsolatban Jeppe Bruus holland védelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a gépek beszerzése egyértelmű jelzése annak, hogy komolyan veszik a NATO-n belüli közös feladataikat.

A találkozó másik kiemelt eseménye egy új nemzetközi pénzintézet létrehozása volt. Nicușor Dan román elnök tájékoztatása szerint kilenc állam – Kanada, Albánia, Belgium, Görögország, Lettország, Luxemburg, Románia, Törökország és Ukrajna – írt alá szándéknyilatkozatot a Védelmi, Biztonsági és Reziliencia Bank (DSRB) megalapításáról.

A Kanada által koordinált, várhatóan 2027-ben induló intézmény egyik regionális irodája Romániában kap majd helyet. Az alapítók hangsúlyozták, hogy a geopolitikai helyzet sürgős cselekvést követel, az új bankkal pedig nem megkettőzni, hanem kiegészíteni kívánják a védelmi beruházásokhoz már meglévő hazai és nemzetközi finanszírozási eszközöket.

Címlapfotó: Olivier Matthys, MTI/MTVA