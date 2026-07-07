A nézőket az M1 képernyőjén egy bocsánatkérő üzenet fogadta, amelyben bocsánatot kértek a hosszú éveken át tartó félretájékoztatásért.
Ez a külföldi vezető lett Donald Trump új legjobb barátja: már hivatásos Trump-suttogóként hivatkoznak rá
Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik a NATO ankarai csúcstalálkozójára, amelynek házigazdája a legszorosabb szövetségesének számító Recep Tayyip Erdoğan török elnök lesz. A két vezető között közel egy évtizede kialakult kapcsolat mára a szövetség egyik legfontosabb stabilizáló tényezőjévé vált a potenciálisan feszültnek ígérkező tanácskozás előtt - írja a Politico.
Trump és Erdogan szoros viszonyának alapja nem csupán a hasonló világnézet, vagyis az európai liberalizmussal szembeni bizalmatlanság és az intézményi eljárások elutasítása, hanem egy sokkal gyakorlatiasabb érdekegyeztetés, amelynek során az elmúlt években Erdoğan rendszeresen teljesítette Trump kéréseit.
Amikor az amerikai elnök 2018-ban szankciókkal sújtotta a török védelmi szektort egy fogva tartott amerikai lelkész miatt, a török államfő szabadon engedte a papot. Amikor 2019-ben katonai összecsapás veszélye fenyegetett a szíriai határon az amerikai támogatású kurd erőkkel, Erdoğan beleegyezett a tűzszünetbe, tavaly pedig azonnal csatlakozott Trump gázai béketerveihez.
Trump kijelentette, hogy Erdoğan személye az egyetlen ok, amiért egyáltalán részt vesz a csúcstalálkozón
Igaz, a Fehér Ház tisztségviselői elismerték, hogy az elnök mindenképpen elutazott volna a rendezvényre.
Az amerikai elnök barátnak és tiszteletreméltó vezetőnek nevezte török kollégáját, és megjegyezte, hogy Erdoğan mindent teljesített, amit csak kért tőle. Ez a különleges dinamika a NATO számára is felértékelte a török elnököt, így a szövetség már nem tehertételként, hanem hasznos közvetítőként tekint a török demokrácia leépítésével vádolt vezetőre.
- emeli ki a Politico cikke.
Erdoğan szerepe különösen azután értékelődött fel, hogy Trump és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök összekülönbözött a júniusi G7-csúcstalálkozón. A konfliktus miatt háttérbe szorult Meloni, akit korábban Európa Trump-suttogójaként emlegettek, az így keletkezett űrt pedig a török elnök töltötte be. A NATO-n belül komoly megkönnyebbülést jelent, hogy Törökország a házigazda, a diplomaták szerint ugyanis Trump vélhetően nem akarja majd kellemetlen helyzetbe hozni szövetségesét, így a csúcstalálkozó botrányok nélkül zajlhat le.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A török államfő ugyanakkor ellentmondásos partnere a szövetség többi tagjának, hiszen otthonában módszeresen számolja fel az ellenzéket. Erre példa, hogy börtönbe záratta Ekrem İmamoğlu isztambuli főpolgármestert, rohamrendőrökkel szállta meg a legfőbb ellenzéki párt székházát, a csúcstalálkozó előtt pedig mintegy kétszáz tüntetőt állíttatott elő. Erdoğan emellett folyamatos párbeszédet tart fenn Moszkvával, miközben az európai szövetségesek szigorúbb fellépést sürgetnek Oroszországgal szemben. Azonban az európai bírálatok láthatóan egyáltalán nem zavarják az amerikai elnököt.
A szoros viszony ellenére a török elnök legfőbb vágya egyelőre nem teljesülhet, mivel a felek továbbra sem tudtak megegyezni a közel két évtizede megrendelt F-35-ös vadászgépek átadásáról. Ezt a tranzakciót Washington azután állította le, hogy Ankara orosz Sz-400-as légvédelmi rendszereket vásárolt.
Az Egyesült Államok ehelyett egy 700 millió dollár értékű repülőgéphajtómű-beszerzési megállapodásban igyekszik előrelépést elérni Törökországgal. A szakértők szerint azonban a két ország kapcsolata rendkívül sérülékeny, hiszen mindkét államfő híres a kiszámíthatatlanságáról.
Címlapkép: Hivatalos Fehér Ház-fotó/Molly Riley
Órák óta ostrom alatt Moszkva: leállt a fő repülőtér, egy kulcsfontosságú célpont is veszélybe került
Moszkvában órák óta dolgozik a légvédelem, a támadások miatt a Seremetyjevó repülőtér forgalmát is felfüggesztették.
Kitálalt a neves magyar közgazdász: olyan veszély fenyegeti a költségvetést, amiről kevesen beszélnek
Bod Péter Ákos szerint miközben beindult a régóta várt növekedés, az államháztartás helyzete kritikus, így a választási év akár 7-8 százalékos GDP-arányos hiányt is hozhat.
Volodimir Zelenszkij szerint a háború sorsát már nem a szárazföldi harcok döntik el, hanem a légtérben zajló küzdelem.
Több ezer levél érkezett a fronton harcoló orosz katonáktól a Kremlbe: elegük van a háborúból, keményen kérdőre vonták Putyint
A levelekből kirajzolódik, hogy a fronton harcolók és hozzátartozóik nem az ukrán féllel szemben fogalmaznak meg éles kritikát, hanem saját parancsnokaikkal szemben.
Meghökkentő provokáció a tengeren: veszélyesen megközelítette a gigantikus hadihajót az orosz kémrepülő
A brit védelmi minisztérium közleménye szerint brit vadászgépek fogtak el egy orosz tengeri felderítő repülőgépet.
A sors iróniája: hosszú évek óta az emberi élet meghosszabbításán dolgozott a milliárdos - most derült ki, hogy halálos beteg
Gyermekkorában rengeteg gyorsételt és cukros üdítőt fogyasztott, felnőttként pedig éveken át stresszel, túlsúllyal és krónikus depresszióval küzdött.
Végleg leállíthatják a harcokat Ukrajnában? Donald Trump új javaslattal érkezik a szövetségesek csúcstalálkozójára
Donald Trump amerikai elnök a héten Törökországban, a NATO-csúcstalálkozón találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.
Durva drágulás élesedik a magyarok kedvenc online piacterein: három új szabállyal szabnak gátat az olcsó rendeléseknek
Az Európai Unió néhány hónapon belül több olyan intézkedést is bevezet, amely jelentősen megváltoztathatja a Temu és a Shein európai működését.
Háborúk árnyékában készült el a világ békelistája: meglepő helyen futott be Magyarország - ezt nem gondoltuk volna
A 163 országot vizsgáló globális rangsorban Izland lett a legbékésebb ország, de Magyarország is meglepően elől végzett a listán.
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök telefonos egyeztetést tartott.
Figyelmeztetést adott ki a Légkör-megfigyelő Szolgálat: ez fojtogatja a magyarokat, a hőkupola csak rontott a helyzeten
Javult Európa levegőminősége: folyamatosan csökken a főbb légszennyező anyagok kibocsátása az évtizedek óta tartó környezetvédelmi politikáknak köszönhetően.
Amiről szavazni kell: Egyetértenek-e azzal, hogy megszűntessék az ex kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatást?
Az elmúlt napok rendkívül erős napkitörései miatt a hétvégén akár Magyarország felett is láthatóvá válhat a sarki fény.
Samuel Paparo admirális, az amerikai Indo-csendes-óceáni Parancsnokság vezetője 122 milliárd dolláros katonai fejlesztési csomagot kért a 2027-es pénzügyi évre.
Nem várt pokol szabadult el az ukrán fővárosban: több ezer gyermek menekült a föld alá a pusztítás elől
Legalább harmincan életüket vesztették, és több mint kilencvenen megsérültek, miután az orosz erők csütörtökre virradó éjszaka rendkívül heves drón- és rakétatámadást indítottak Kijev ellen.
Finnország módosította nukleáris szabályait, Medvegyev pedig azt állítja: az ország ezzel orosz nukleáris célponttá vált.
Egyre jobban érik a komoly összetűzés Oroszország és a NATO között: elképesztő kémkedésre derült fény
A leginkább érintett állam Németország volt, ahol a vizsgált időszakban 58 berepülést jegyeztek fel.
Brutális rendőri túlkapás egy kiskorú ellen: a hazai ügyészség lesöpörte az ügyet az asztalról - az EU-ban ítélték meg a kártérítést
Miután a hazai jogorvoslati lehetőségek kimerültek, a fiú a Magyar Helsinki Bizottság segítségével a strasbourgi bírósághoz fordult.
-
Mutatjuk, mi a grillszezon sztárja 2026 nyarán: keresik az izgalmas ízeket a magyarok
A tarja mellé zöldség és vegán burger is kerül: átalakulóban a grillszezon.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.