Ez a külföldi vezető lett Donald Trump új legjobb barátja: már hivatásos Trump-suttogóként hivatkoznak rá

Donald Trump amerikai elnök kedden érkezik a NATO ankarai csúcstalálkozójára, amelynek házigazdája a legszorosabb szövetségesének számító Recep Tayyip Erdoğan török elnök lesz. A két vezető között közel egy évtizede kialakult kapcsolat mára a szövetség egyik legfontosabb stabilizáló tényezőjévé vált a potenciálisan feszültnek ígérkező tanácskozás előtt - írja a Politico.

Trump és Erdogan szoros viszonyának alapja nem csupán a hasonló világnézet, vagyis az európai liberalizmussal szembeni bizalmatlanság és az intézményi eljárások elutasítása, hanem egy sokkal gyakorlatiasabb érdekegyeztetés, amelynek során az elmúlt években Erdoğan rendszeresen teljesítette Trump kéréseit.

Amikor az amerikai elnök 2018-ban szankciókkal sújtotta a török védelmi szektort egy fogva tartott amerikai lelkész miatt, a török államfő szabadon engedte a papot. Amikor 2019-ben katonai összecsapás veszélye fenyegetett a szíriai határon az amerikai támogatású kurd erőkkel, Erdoğan beleegyezett a tűzszünetbe, tavaly pedig azonnal csatlakozott Trump gázai béketerveihez.

Trump kijelentette, hogy Erdoğan személye az egyetlen ok, amiért egyáltalán részt vesz a csúcstalálkozón

Igaz, a Fehér Ház tisztségviselői elismerték, hogy az elnök mindenképpen elutazott volna a rendezvényre.

Az amerikai elnök barátnak és tiszteletreméltó vezetőnek nevezte török kollégáját, és megjegyezte, hogy Erdoğan mindent teljesített, amit csak kért tőle. Ez a különleges dinamika a NATO számára is felértékelte a török elnököt, így a szövetség már nem tehertételként, hanem hasznos közvetítőként tekint a török demokrácia leépítésével vádolt vezetőre.

- emeli ki a Politico cikke.

Erdoğan szerepe különösen azután értékelődött fel, hogy Trump és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök összekülönbözött a júniusi G7-csúcstalálkozón. A konfliktus miatt háttérbe szorult Meloni, akit korábban Európa Trump-suttogójaként emlegettek, az így keletkezett űrt pedig a török elnök töltötte be. A NATO-n belül komoly megkönnyebbülést jelent, hogy Törökország a házigazda, a diplomaták szerint ugyanis Trump vélhetően nem akarja majd kellemetlen helyzetbe hozni szövetségesét, így a csúcstalálkozó botrányok nélkül zajlhat le.

A török államfő ugyanakkor ellentmondásos partnere a szövetség többi tagjának, hiszen otthonában módszeresen számolja fel az ellenzéket. Erre példa, hogy börtönbe záratta Ekrem İmamoğlu isztambuli főpolgármestert, rohamrendőrökkel szállta meg a legfőbb ellenzéki párt székházát, a csúcstalálkozó előtt pedig mintegy kétszáz tüntetőt állíttatott elő. Erdoğan emellett folyamatos párbeszédet tart fenn Moszkvával, miközben az európai szövetségesek szigorúbb fellépést sürgetnek Oroszországgal szemben. Azonban az európai bírálatok láthatóan egyáltalán nem zavarják az amerikai elnököt.

A szoros viszony ellenére a török elnök legfőbb vágya egyelőre nem teljesülhet, mivel a felek továbbra sem tudtak megegyezni a közel két évtizede megrendelt F-35-ös vadászgépek átadásáról. Ezt a tranzakciót Washington azután állította le, hogy Ankara orosz Sz-400-as légvédelmi rendszereket vásárolt.

Az Egyesült Államok ehelyett egy 700 millió dollár értékű repülőgéphajtómű-beszerzési megállapodásban igyekszik előrelépést elérni Törökországgal. A szakértők szerint azonban a két ország kapcsolata rendkívül sérülékeny, hiszen mindkét államfő híres a kiszámíthatatlanságáról.

Címlapkép: Hivatalos Fehér Ház-fotó/Molly Riley