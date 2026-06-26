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Szinte biztosan megdől az abszolút melegrekord Magyarországon: tetőzik a kánikula, meg fogunk főni
A következő napokban tovább fokozódik az extrém kánikula Magyarországon, a jövő hét elején pedig akár a történelmi melegrekord is megdőlhet. Az Alföldön a 42 Celsius-fokos csúcshőmérséklet sem kizárt, mielőtt a hét közepén egy hidegfront hozna jelentősebb enyhülést.
Az embert próbáló hőség java még csak most következik. Szombaton a hőmérséklet már megközelíti a 40 fokot, vasárnap pedig többfelé el is éri ezt az értéket, sőt a legmelegebb délutáni órákban néhol akár 41 fokot is mérhetünk - jelentette az Időkép.
A jövő hét elején a nyugat felől közeledő hidegfront előterében, Afrika felől még forróbb levegő áramlik a térségbe, így hétfőn és kedden tetőzik a hőség. A friss előrejelzések szerint ezeken a napokon az Alföldön akár 42 fokot is mutathatnak a hőmérők, ami azt jelenti, hogy megdőlhet a mindenkori magyarországi melegrekord. Az eddigi legmagasabb hőmérsékletet, a 41,9 fokot 2007. július 20-án regisztrálták Kiskunhalason.
Az extrém meleget július első napjaiban egy hidegfront mérsékli. Kedden a nyugati és északnyugati tájakon már enyhülhet pár fokkal a forróság, majd szerda és csütörtök tájékán az ország nagy részén jelentősebb felfrissülés várható.
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