A lista különlegességét a nők rendkívül erős jelenléte adja, hiszen a tíz kiemelt helyből hatot női sportolók foglalnak el.
Az időmérőt is vitte Antonelli: övé a silverstone-i pole, csak kullognak mögötte a riválisai
Antonelli nagy tempót talált, nem lehetett megverni az időmérőn Silverstone-ban.
A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Brit Nagydíj szombati időmérő edzését, így a Mercedes olasz pilótája indulhat az élről a vasárnapi silverstone-i futamon. A 19 éves versenyzőnek ez az idei ötödik, egyben pályafutása eddigi ötödik pole-pozíciója.
Antonelli mögött a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc végzett a második helyen, míg a harmadik rajtkockát az olasz versenyző csapattársa, a hazai közönség előtt szereplő, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton szerezte meg.
A bajnoki éllovas legnagyobb összetettbeli riválisa és egyben csapattársa, a brit George Russell a negyedik pozícióból vághat neki a futamnak. Az 52 körös Brit Nagydíj közép-európai idő szerint vasárnap 16 órakor rajtol.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
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