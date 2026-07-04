Az időmérőt is vitte Antonelli: övé a silverstone-i pole, csak kullognak mögötte a riválisai

Antonelli nagy tempót talált, nem lehetett megverni az időmérőn Silverstone-ban.

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma–1-es Brit Nagydíj szombati időmérő edzését, így a Mercedes olasz pilótája indulhat az élről a vasárnapi silverstone-i futamon. A 19 éves versenyzőnek ez az idei ötödik, egyben pályafutása eddigi ötödik pole-pozíciója.

Antonelli mögött a Ferrari monacói pilótája, Charles Leclerc végzett a második helyen, míg a harmadik rajtkockát az olasz versenyző csapattársa, a hazai közönség előtt szereplő, hétszeres világbajnok Lewis Hamilton szerezte meg.

A bajnoki éllovas legnagyobb összetettbeli riválisa és egyben csapattársa, a brit George Russell a negyedik pozícióból vághat neki a futamnak. Az 52 körös Brit Nagydíj közép-európai idő szerint vasárnap 16 órakor rajtol.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA