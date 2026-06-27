Már kora délután megdőlt a szombati napi melegrekord Magyarországon.
Rendkívüli vészhelyzet Magyarországon: már a katonákat is be kellett vetni a tarthatatlan hőség miatt
A globális El Niño-jelenség okozta, akár 40 Celsius-fokos hőhullámok miatt rendkívüli intézkedéseket és fokozott lakossági odafigyelést sürget a kormány. Az országos hőség elleni védekezést személyesen Magyar Péter miniszterelnök irányítja, miközben az ország teljes területén tűzgyújtási tilalom lépett életbe, és a hatóságok is folyamatosan küzdenek az extrém időjárás okozta kihívásokkal.
A szélsőséges forróság komoly próbára teszi az emberi szervezetet és a környezetet egyaránt. Gajdos László, a Tisza-kormány élő környezetért felelős minisztere arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartós kánikula jelentős terhet ró az erdőkre és a vizekre. Bár a katasztrófavédelem, a vízügyi szervek és az erdészetek szakemberei mindent megtesznek a kritikus infrastruktúra, valamint a természeti értékek megóvásáért, a sikeres védekezéshez a lakosság felelősségteljes magatartására is szükség van.
A tárcavezető kiemelte a tudatos vízhasználat és a tűzgyújtási tilalom szigorú betartásának fontosságát, továbbá arra kérte a lakosságot, hogy helyezzenek ki friss ivóvizet a szomjazó állatoknak.
A kánikulában fokozott törődést igényelnek az egyedül élő idősek és a háziállatok is. A miniszter külön figyelmeztetett arra, hogy a felforrósodott aszfalt vagy a zárt autók utastere pillanatok alatt életveszélyes helyzetet teremthet a kedvencek számára. Gajdos László egyúttal elismerését fejezte ki az embert próbáló napokban is helytálló egészségügyi, vízügyi és katasztrófavédelmi dolgozóknak.
A rendkívüli időjárás a hatóságoknak is folyamatos munkát ad, a katasztrófavédelem egységeit ugyanis egyetlen nap alatt negyvenhét alkalommal riasztották erdő- és aljnövényzettüzekhez. A védekezésből a honvédség is kiveszi a részét, a katonák eddig tizenkétezer tasak ivóvizet szállítottak ki azokra a településekre, ahol tömegrendezvényeket rendeznek.
A kormányzat eközben a közösségi médiában tájékoztatja a lakosságot az aktuális fejleményekről és a hőségriasztást kísérő infrastrukturális problémákról, például a jelenleg is javítás alatt álló kerepesi vízvezeték-meghibásodásról.
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Szombat dél körül egyébként a HungaroMet tájékoztatása szerint a melegrekord is megdőlt. A meteorológiai előrejelzések szerint a hőség a következő napokban is kitart, érdemi enyhülést csak a jövő hét közepén érkező hidegfront hozhat.
Címlapkép: MTI/Hegedüs Róbert
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