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Világ

Nagy fordulat az amerikai szankciós politikában: Washington újra utat nyit az iráni olaj előtt

Pénzcentrum
2026. június 22. 18:18

Az amerikai pénzügyminisztérium által kiadott új általános engedély értelmében augusztus 21-ig engedélyezett az iráni nyersolaj, valamint a petrolkémiai termékek és kőolajszármazékok kitermelése, szállítása és értékesítése. A döntés fontos lépés az Egyesült Államok és Irán között a múlt héten létrejött keretmegállapodás végrehajtásában.

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A Times of Israel beszámolója szerint Washington a megállapodás részeként vállalta, hogy ideiglenes mentességet biztosít az iráni olaj- és petrolkémiai exporttal kapcsolatos korlátozások alól. Az engedély nemcsak magára az exporttevékenységre vonatkozik, hanem az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra is.

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Ennek megfelelően a könnyítés kiterjed a banki tranzakciókra, a biztosítási szolgáltatásokra, valamint a szállítmányozási tevékenységre is. Ez jelentősen megkönnyítheti az iráni energiahordozók nemzetközi piacokra jutását, miután az elmúlt években a szankciók jelentősen korlátozták az ország exportlehetőségeit.

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A most kiadott engedély további fontos eleme, hogy lehetővé teszi az iráni eredetű nyersolaj, petrolkémiai termékek és kőolajszármazékok Egyesült Államokba történő importját is. Ez érdemi változást jelent az amerikai szankciós politikában, amely hosszú időn keresztül gyakorlatilag kizárta az iráni energiahordozókat az amerikai piacról.

A mentesség ugyanakkor nem korlátlan. Az amerikai pénzügyminisztérium hangsúlyozta, hogy az engedély nem vonatkozik az Észak-Koreával vagy Kubával összefüggő tranzakciókra és üzleti kapcsolatokra.
Címlapkép: Getty Images
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