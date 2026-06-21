Vasárnap Svájcban megkezdődnek az Egyesült Államok és Irán közötti béketárgyalások.
Kész, vége: akkor ezzel eldőlt - tényleg Irán nyerte az USA és Izrael elleni háborút?
Az izraeliek 92 százaléka szerint Irán nyerte meg a február végén ellene elindított háborút, és számára előnyösebb az azt lezáró megállapodás az Egyesült Államokkal - derült ki a Jeruzsálemi Héber Egyetem és az Agam Intézet közvélemény-kutatásából, amelynek eredményeit vasárnap tették közzé.
A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 83 százaléka úgy véli, hogy a hadjárat gyengítette Izrael hosszú távú biztonságát, míg 86 százalékuk negatívan ítéli meg a háború lezárását. A válaszadók csaknem háromnegyede nem hisz Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, amikor azt állítja, hogy Izrael jelentős eredményeket ért el és elhárította az országot fenyegető egzisztenciális veszélyt.
Az izraeliek csaknem 88 százaléka szerint az ország vagy egyáltalán nem vagy csak részben érte el a kitűzött háborús célokat. A megkérdezettek több mint 56 százaléka úgy véli, hogy a miniszterelnök rosszul vezette a hadjáratot vagy egyenesen kudarcot vallott annak irányításában.
A kutatás szerint az izraeliek csaknem fele támogatná a Hezbollah libanoni síita terrorszervezet elleni újabb esetleges jelentős katonai támadást még abban az esetben is, ha ez konfliktushoz vezetne Donald Trump amerikai elnökkel.
A felmérésben 3644 izraelit - legalább 17 éveseket - kérdeztek meg a népesség összetételének megfelelően kialakított mintában. A mintavétel maximális hibahatára 2,2 százalék, a kutatás megbízhatósági szintje pedig 99 százalék.
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