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The Middle Eastern conflict between Israel and Iran is marked by deep-rooted political, religious, and strategic tensions. Iran opposes Israels existence and supports militant groups like Hezbollah and Hamas, which Israel considers te
Világ

Kész, vége: akkor ezzel eldőlt - tényleg Irán nyerte az USA és Izrael elleni háborút?

MTI
2026. június 21. 13:44

Az izraeliek 92 százaléka szerint Irán nyerte meg a február végén ellene elindított háborút, és számára előnyösebb az azt lezáró megállapodás az Egyesült Államokkal - derült ki a Jeruzsálemi Héber Egyetem és az Agam Intézet közvélemény-kutatásából, amelynek eredményeit vasárnap tették közzé.

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A felmérés szerint a megkérdezettek csaknem 83 százaléka úgy véli, hogy a hadjárat gyengítette Izrael hosszú távú biztonságát, míg 86 százalékuk negatívan ítéli meg a háború lezárását. A válaszadók csaknem háromnegyede nem hisz Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek, amikor azt állítja, hogy Izrael jelentős eredményeket ért el és elhárította az országot fenyegető egzisztenciális veszélyt.

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Az izraeliek csaknem 88 százaléka szerint az ország vagy egyáltalán nem vagy csak részben érte el a kitűzött háborús célokat. A megkérdezettek több mint 56 százaléka úgy véli, hogy a miniszterelnök rosszul vezette a hadjáratot vagy egyenesen kudarcot vallott annak irányításában.

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A kutatás szerint az izraeliek csaknem fele támogatná a Hezbollah libanoni síita terrorszervezet elleni újabb esetleges jelentős katonai támadást még abban az esetben is, ha ez konfliktushoz vezetne Donald Trump amerikai elnökkel.

A felmérésben 3644 izraelit - legalább 17 éveseket - kérdeztek meg a népesség összetételének megfelelően kialakított mintában. A mintavétel maximális hibahatára 2,2 százalék, a kutatás megbízhatósági szintje pedig 99 százalék.
Címlapkép: Getty Images
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