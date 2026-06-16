2026. június 16. kedd Jusztin
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zelenszkij Volodimir, Forrás: Facebook
Világ

Itt a fordulat az ukrajnai háborúban? Zelenszkij találkozóra hívta Putyint: itt a Kreml egyértelmű válasza

MTI
2026. június 16. 08:14

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az X-en közzé tett videóüzenetében az ukrán vezető arról tett említést, hogy ezt a javaslatot Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésében vetette fel. "Tegnap megbeszéltük Trump elnökkel, hogy lehetséges volna megszervezni egy ilyen találkozót az Egyesült Államokban" - mondta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Egy ilyen találkozó szerinte "olyan formátumban" lenne megvalósítható, ami "Putyin számára jelentősen nehezebbé tenné annak lemondását", vagyis ha Trump vetné fel ezt a javaslatot. "Meglátjuk, mi sül ki ebből" - fűzte hozzá Zelenszkij.

Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A Kreml számára csakis egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít.

Kapcsolódó cikkeink:

Zelenszkij a nap folyamán már beszámolt arról, hogy találkozót javasolt az orosz elnöknek a franciaországi Évianban a világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) csúcstalálkozóján, de elutasító választ kapott Moszkvából.

Putyin június elején adott egyik nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy addig nincs értelme találkozni Zelenszkijjel, amíg nincs békemegállapodás.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A ukrán vezető a moldovai fővárosban, Chisinauban tett megállóján üdvözölte, hogy az Európai Unió és Ukrajna, illetve Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját. Szerinte ez világos jelzés, hogy "nem lehet megállítani Európa fejlődését". Zelenszkij szerint a csatlakozási tárgyalások felgyorsítása az európaiak megfelelő válasza az ukrajnai háborúra. "Erre a politikai döntésre van szüksége Európának" - emelte ki.

Az ukrán elnök a tervek szerint kedden este kapcsolódik be az iparilag legfejlettebb demokratikus országok vezetőinek tanácskozásába a kelet-franciaországi Évianban.

Címlapkép: Facebook
#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #béketárgyalás #békemegállapodás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:21
08:14
08:02
07:50
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 15.
Fajsúlyos fordulat a magyar munkaerőpiacon: évek óta nem volt ilyen, ez fájni fog a dolgozóknak
2026. június 15.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
2026. június 15.
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Belenyúl a kormány az üzemanyagárakba: itt van Kapitány István rendelete
2
2 hete
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
3
2 hete
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
4
6 napja
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
5
12 órája
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális törlesztés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén legalább ahhoz fizetnünk kell, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 08:21
Kiadták a riasztást, brutális időjárással ront a kánikula az országra: 38 fok lesz, mind megsülünk!
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 08:02
350-es szinten billeg az euró árfolyama, akár 300 alá is benézhet a dollár: merre indul a forint kedden?
Agrárszektor  |  2026. június 16. 07:01
Ilyen uborkával van tele rengeteg piac: nem is gondolnád, honnan jön