Itt a fordulat az ukrajnai háborúban? Zelenszkij találkozóra hívta Putyint: itt a Kreml egyértelmű válasza

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban.

Az X-en közzé tett videóüzenetében az ukrán vezető arról tett említést, hogy ezt a javaslatot Donald Trump amerikai elnökkel folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésében vetette fel. "Tegnap megbeszéltük Trump elnökkel, hogy lehetséges volna megszervezni egy ilyen találkozót az Egyesült Államokban" - mondta.

Egy ilyen találkozó szerinte "olyan formátumban" lenne megvalósítható, ami "Putyin számára jelentősen nehezebbé tenné annak lemondását", vagyis ha Trump vetné fel ezt a javaslatot. "Meglátjuk, mi sül ki ebből" - fűzte hozzá Zelenszkij.

Az ukrán elnök már korábban is javasolt személyes találkozót az orosz államfővel az ukrajnai háború lezárása érdekében. A Kreml számára csakis egy moszkvai találkozó jöhet szóba, amit a kijevi vezetés elutasít.

Zelenszkij a nap folyamán már beszámolt arról, hogy találkozót javasolt az orosz elnöknek a franciaországi Évianban a világ hét legfejlettebb ipari országának (G7) csúcstalálkozóján, de elutasító választ kapott Moszkvából.

Putyin június elején adott egyik nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy addig nincs értelme találkozni Zelenszkijjel, amíg nincs békemegállapodás.

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A ukrán vezető a moldovai fővárosban, Chisinauban tett megállóján üdvözölte, hogy az Európai Unió és Ukrajna, illetve Moldova megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportját. Szerinte ez világos jelzés, hogy "nem lehet megállítani Európa fejlődését". Zelenszkij szerint a csatlakozási tárgyalások felgyorsítása az európaiak megfelelő válasza az ukrajnai háborúra. "Erre a politikai döntésre van szüksége Európának" - emelte ki.

Az ukrán elnök a tervek szerint kedden este kapcsolódik be az iparilag legfejlettebb demokratikus országok vezetőinek tanácskozásába a kelet-franciaországi Évianban.

Címlapkép: Facebook