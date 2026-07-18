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Szórakozás

Szívszorító: nyugdíjas hétköznapjairól vallott a magyar színészlegenda - “megtanultam együtt élni a magánnyal”

Pénzcentrum
2026. július 18. 11:03

Három évvel felesége elvesztése után egyedül, de rendkívül aktívan éli mindennapjait Szacsvay László. A 78 éves művész megtanult együtt élni a magánnyal, a napjait pedig kutyája, a sport és a színházi munka tölti ki, bár bevallása szerint szívesen dolgozna a jelenleginél többet is.

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A színész három éve veszítette el feleségét, Klaudiát, akivel ötven éven át éltek nagy boldogságban, és akit az utolsó időszakban önfeláldozóan ápolt. Bár fiával, Máriusszal igyekeznek minél többször találkozni, a nap végén Szacsvay egyedül tér haza, ahol hűséges kutyája, Fülöp várja.

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A Best magazinnak adott interjújában őszintén beszélt arról, hogy bár jólesne neki egy társ, már felismerte a magány előnyeit is, hiszen így nem kell senkihez sem alkalmazkodnia, és az otthoni viták is elkerülik.

Az ősszel a 79. életévébe lépő művész a korához képest remek formának örvend. Bár az éjszakáit időnként megzavarják az időskorral járó egészségügyi panaszok, és cukorbetegsége miatt a reggelei inzulinozással indulnak, mindent megtesz a testi-lelki frissességért. A napot rendszerint kedvence kényeztetésével, majd az erkélyen egy rövid, D-vitamin-pótló napozással indítja.

Szacsvay a mindennapokban teljesen önellátó és igazi örökmozgó. Mivel mindig is otthonosan mozgott a konyhában, a főzés ma sem jelent számára akadályt, ahogyan a napi bevásárlás intézése sem. A rendszeres kutyasétáltatás mellett aktívan teniszezik, és mindenhová, még az esti színházi előadásokra is biciklivel jár.

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Bár már nyugdíjas, a színpadtól egyáltalán nem szakadt el, jelenleg a "Mester és Margarita" című darabban játszik. Délutánonként szívesen beiktat egy kis szunyókálást, ugyanakkor bevallotta, hogy hiányzik neki a korábbi pörgés, és szíve szerint a mostaninál jóval több feladatot is elvállalna.
Címlapkép: Getty Images
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