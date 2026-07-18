Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/29. heti, pénteki nyerőszámait. Lássuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.
Szívszorító: nyugdíjas hétköznapjairól vallott a magyar színészlegenda - “megtanultam együtt élni a magánnyal”
Három évvel felesége elvesztése után egyedül, de rendkívül aktívan éli mindennapjait Szacsvay László. A 78 éves művész megtanult együtt élni a magánnyal, a napjait pedig kutyája, a sport és a színházi munka tölti ki, bár bevallása szerint szívesen dolgozna a jelenleginél többet is.
A színész három éve veszítette el feleségét, Klaudiát, akivel ötven éven át éltek nagy boldogságban, és akit az utolsó időszakban önfeláldozóan ápolt. Bár fiával, Máriusszal igyekeznek minél többször találkozni, a nap végén Szacsvay egyedül tér haza, ahol hűséges kutyája, Fülöp várja.
A Best magazinnak adott interjújában őszintén beszélt arról, hogy bár jólesne neki egy társ, már felismerte a magány előnyeit is, hiszen így nem kell senkihez sem alkalmazkodnia, és az otthoni viták is elkerülik.
Az ősszel a 79. életévébe lépő művész a korához képest remek formának örvend. Bár az éjszakáit időnként megzavarják az időskorral járó egészségügyi panaszok, és cukorbetegsége miatt a reggelei inzulinozással indulnak, mindent megtesz a testi-lelki frissességért. A napot rendszerint kedvence kényeztetésével, majd az erkélyen egy rövid, D-vitamin-pótló napozással indítja.
Szacsvay a mindennapokban teljesen önellátó és igazi örökmozgó. Mivel mindig is otthonosan mozgott a konyhában, a főzés ma sem jelent számára akadályt, ahogyan a napi bevásárlás intézése sem. A rendszeres kutyasétáltatás mellett aktívan teniszezik, és mindenhová, még az esti színházi előadásokra is biciklivel jár.
JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Bár már nyugdíjas, a színpadtól egyáltalán nem szakadt el, jelenleg a "Mester és Margarita" című darabban játszik. Délutánonként szívesen beiktat egy kis szunyókálást, ugyanakkor bevallotta, hogy hiányzik neki a korábbi pörgés, és szíve szerint a mostaninál jóval több feladatot is elvállalna.
Vajon elvitte valaki az 325 millió forintos főnyereményt a hatoslottó csütörtöki sorsolásán?
Valóságos vihart kavartak a közösségi médiában a Zara bő szárú, lenge nadrágjai, amelyeket a felhasználók már csak "halálnadrágként" emlegetnek.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/29. heti nyerőszámait 2026. július 8-án este. Lássuk, elvitte-e valaki a 405 millió forintos főnyereményt.
Szeptember 4-én visszatér az Amazon Prime Video kínálatába a The Grand Tour.
Tömegével váltottak jegyet erre a filmre a magyar mozikban: elkapkodták az IMAX‑helyeket a hétvégére
"Mindannyian ismerjük a művet, mindannyian tudjuk, mit jelent, tudjuk, mit ígér, és remélhetőleg a film közönsége is úgy érzi majd, hogy betartottuk ezt az ígéretet"
Már megjelentek a földmérők Galambos Lajos tavainál, a helyieket egy nagyszabású fejlesztés terve aggasztja.
Rendkívüli bejelentés a TV2-től: új évaddal tér vissza a Hegyi doktor – Újra rendel – itt van a premier pontos időpontja
Július 27-én új évaddal tér vissza a képernyőkre A hegyi doktor – Újra rendel című tévésorozat.
Őszintén beszélt arról az időszakról is, amikor 106 kilós testsúllyal küzdött, és saját forrásból finanszírozott egy gyomor-bypass műtétet.
A 62 méteres Rose d’Or heti 200 millió forintért bérelhető, fedélzetén lift, jakuzzi és saját vízi park is van.
Erdély, Magyarország és Olaszország után már Egyiptomban is otthon érzi magát az énekes-színésznő.
Sam Neill játszott a Jurassic Parkban és Marvel-filmekben is. Családja azt közölte, hogy nem a korábban már diagnosztizált rákbetegsége okozta a halálát.
Kihúzták a Hatoslottó 2026/28. heti, vasárnapi nyerőszámait. Lássuk, lett-e valakinek telitalálata!
Magyar siker a neves filmfesztiválon: történelmi-társadalmi dráma érdemelte ki az elismerést Karlovy Varyban
Mianmari-cseh-francia alkotás nyerte Karlovy Varyban a filmfesztivál fődíját, egy magyar koprodukció pedig FIPRESCI-díjat nyert.
A Twenty One Pilots előtt játszó zenész tegnap lemondta az összes európai koncertjét és fesztivál-megjelenését.
Mutatjuk, elvitte-e valaki a 990 millió forintos főnyereményt a 28. játékhéten, az ötös lottó nyerőszámait és a további nyereményeket.
14 ezer magyarnak jól indult a hétvégéje: szerencséjük volt, közel 84 millió forintot osztottak szét közöttük
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/28. heti, pénteki nyerőszámait.
Szokatlan módszerrel fosztják ki a magyarokat: 23 milliója bánta az internetes ismerkedést a gyanútlan áldozatnak
Közel 65 ezer eurót, vagyis mintegy 23 millió forintot csaltak ki egy férfitől egy internetes ismerkedés során
Ralph Fiennes, Viggo Mortensen és Robert Lantos csütörtök este a Rosenstein Vendéglőben vacsoráztak,