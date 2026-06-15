Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Európa súlyos stratégiai hibát követ el, amikor arra építi a politikáját, hogy Oroszország vesztésre áll Ukrajnában. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a fegyveres konfliktus korántsem közeledik a végéhez, a nyugati ultimátumok pedig teljesen elhibázott helyzetértékelésen alapulnak.

A TASZSZ hírügynökség beszámolója alapján a külügyminiszter kifejtette, hogy a konfliktus gyors lezárása helyett jelenleg arra kell fókuszálni, hogy Moszkva ellenfelei megkapják a maguk "igazságszolgáltatását". Ezt azzal indokolta, hogy Ukrajna a tárcavezető megítélése szerint szisztematikusan felszámolja az ott élő orosz közösség jogait, és folyamatosan támadja az orosz embereket.

Lavrov határozottan cáfolta azokat a nyugati vélekedéseket, amelyek szerint országa vereséget szenvedne a fronton. Kiemelte, hogy az európaiak abban a tévhitben élnek, hogy Ukrajna áll nyerésre, és emiatt azt hiszik, Moszkva kénytelen lesz elfogadni az általuk diktált ultimátumokat. A tárcavezető szerint azonban ezek a számítások alapjaikban hibásak, és teljesen téves célokat követnek.

A diplomata kitért a Németországgal, Nagy-Britanniával és Franciaországgal folytatott legutóbbi egyeztetésekre is, amelyek elmondása szerint semmi újat nem hoztak a felek kapcsolatában. Úgy véli, az európai vezetők jelenleg csupán azért lobbiznak, hogy helyet kapjanak a jövőbeli béketárgyalások asztalánál.

Ezzel párhuzamosan Moszkva hamarosan amerikai delegációt fogad. Steve Witkoff és Jared Kushner tárgyalók érkezésével kapcsolatban Lavrov kifejtette, hogy azt várja a találkozótól, hogy Oroszország és az Egyesült Államok életbe lépteti a tavalyi alaszkai megállapodásokat.