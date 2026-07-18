Hatalmas bejelentést tett Vitézy Dávid: nem húzzák tovább az időt, komoly változás jön Rákosrendezőn

A MÁV hozzájárulásának köszönhetően hamarosan megkezdődhet a rákosrendezői, önkényes lakásfoglalók által elfoglalt épületek bontása, ami megoldást jelenthet egy évek óta húzódó fővárosi közbiztonsági problémára. Vitézy Dávid közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a terület rendezésén túl megnyugtatóan rendezik a Közlekedési Múzeum műtárgyainak méltatlan tárolási körülményeit is. A tárcavezető mindkét válsághelyzetért a korábbi, Lázár János által vezetett minisztérium elhibázott döntéseit tette felelőssé.

Rákosrendező kiürítése évekkel ezelőtt kezdődött meg Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter utasítására, egy arab befektetőknek szánt ingatlanfejlesztési projekt előkészítéseként. Bár a külföldi óriásberuházás végül meghiúsult, és a területet a fővárosi önkormányzat vásárolta meg, az egykori vasutas bérlőket és a Közlekedési Múzeum raktárait addigra már kiköltöztették.

A kiürített, de őrizetlenül hagyott ingatlanokat ezt követően önkényes lakásfoglalók vették birtokba, ami súlyos közbiztonsági problémákhoz vezetett a környéken.

Az ügyben most áttörés történt, miután a vasúttársaság hozzájárulásával elhárult az akadály az elhanyagolt épületek fővárosi bontása elől. Vitézy Dávid az ügy rendezése érdekében már egyeztetett Karácsony Gergely főpolgármesterrel. A miniszter bízik abban, hogy a tényleges bontási munkálatok hamarosan megkezdődhetnek. Addig is a rendőrség fokozott járőrszolgálattal igyekszik fenntartani a rendet a területen, ahol az ellenőrzések során már több embert előállítottak.

A rákosrendezői elhamarkodott kiürítés másik súlyos következménye a Közlekedési Múzeum gyűjteményének hányatott sorsa. A Tatai utcai raktárak felszámolása után a muzeális járművek és kiállítási tárgyak az Északi Járműjavítóba kerültek, ahol az elmúlt években méltatlan és veszélyes állapotok alakultak ki.

A felújításra váró csarnokban az omladozó vakolat, a vastag por, valamint az elszaporodott rágcsálók és madarak folyamatosan veszélyeztetik a pótolhatatlan nemzeti kincseket. Így került méltatlan körülmények közé többek között IV. Károly király történelmi repülőgépe, valamint számos egyedülálló vasút- és autóipartörténeti emlék is.

Vitézy Dávid elfogadhatatlannak nevezte a kialakult helyzetet, és bejelentette, hogy megmentik az Északi Járműjavító területére tervezett új Közlekedési Múzeum projektjét, amelyet az előző, Lázár János vezette minisztérium korábban leállított. A helyszínt már újra megnyitották az érdeklődők előtt, a hosszú távú cél pedig egy méltó és biztonságos kiállítótér kialakítása a magyar közlekedéstörténeti örökség számára.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a társadalom mindig súlyos árat fizet, ha a külföldi befektetők rövid távú érdekei és a politikai kampányok felülírják a szakmai szempontokat. Hozzátette, az előző tárcavezetés súlyos örökséget hagyott hátra, a jelenlegi vezetés feladata pedig az, hogy felszámolja ezeket a problémákat, és feltárja a felelőtlen döntések hátterét.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA