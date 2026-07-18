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Hatalmas bejelentést tett Vitézy Dávid: nem húzzák tovább az időt, komoly változás jön Rákosrendezőn

Pénzcentrum
2026. július 18. 11:15

A MÁV hozzájárulásának köszönhetően hamarosan megkezdődhet a rákosrendezői, önkényes lakásfoglalók által elfoglalt épületek bontása, ami megoldást jelenthet egy évek óta húzódó fővárosi közbiztonsági problémára. Vitézy Dávid közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a terület rendezésén túl megnyugtatóan rendezik a Közlekedési Múzeum műtárgyainak méltatlan tárolási körülményeit is. A tárcavezető mindkét válsághelyzetért a korábbi, Lázár János által vezetett minisztérium elhibázott döntéseit tette felelőssé.

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Rákosrendező kiürítése évekkel ezelőtt kezdődött meg Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter utasítására, egy arab befektetőknek szánt ingatlanfejlesztési projekt előkészítéseként. Bár a külföldi óriásberuházás végül meghiúsult, és a területet a fővárosi önkormányzat vásárolta meg, az egykori vasutas bérlőket és a Közlekedési Múzeum raktárait addigra már kiköltöztették.

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A kiürített, de őrizetlenül hagyott ingatlanokat ezt követően önkényes lakásfoglalók vették birtokba, ami súlyos közbiztonsági problémákhoz vezetett a környéken.

Az ügyben most áttörés történt, miután a vasúttársaság hozzájárulásával elhárult az akadály az elhanyagolt épületek fővárosi bontása elől. Vitézy Dávid az ügy rendezése érdekében már egyeztetett Karácsony Gergely főpolgármesterrel. A miniszter bízik abban, hogy a tényleges bontási munkálatok hamarosan megkezdődhetnek. Addig is a rendőrség fokozott járőrszolgálattal igyekszik fenntartani a rendet a területen, ahol az ellenőrzések során már több embert előállítottak.

A rákosrendezői elhamarkodott kiürítés másik súlyos következménye a Közlekedési Múzeum gyűjteményének hányatott sorsa. A Tatai utcai raktárak felszámolása után a muzeális járművek és kiállítási tárgyak az Északi Járműjavítóba kerültek, ahol az elmúlt években méltatlan és veszélyes állapotok alakultak ki.

A felújításra váró csarnokban az omladozó vakolat, a vastag por, valamint az elszaporodott rágcsálók és madarak folyamatosan veszélyeztetik a pótolhatatlan nemzeti kincseket. Így került méltatlan körülmények közé többek között IV. Károly király történelmi repülőgépe, valamint számos egyedülálló vasút- és autóipartörténeti emlék is.

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Vitézy Dávid elfogadhatatlannak nevezte a kialakult helyzetet, és bejelentette, hogy megmentik az Északi Járműjavító területére tervezett új Közlekedési Múzeum projektjét, amelyet az előző, Lázár János vezette minisztérium korábban leállított. A helyszínt már újra megnyitották az érdeklődők előtt, a hosszú távú cél pedig egy méltó és biztonságos kiállítótér kialakítása a magyar közlekedéstörténeti örökség számára.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a társadalom mindig súlyos árat fizet, ha a külföldi befektetők rövid távú érdekei és a politikai kampányok felülírják a szakmai szempontokat. Hozzátette, az előző tárcavezetés súlyos örökséget hagyott hátra, a jelenlegi vezetés feladata pedig az, hogy felszámolja ezeket a problémákat, és feltárja a felelőtlen döntések hátterét.

Fotó: Purger Tamás, MTI/MTVA
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