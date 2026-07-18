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Egészség

Meghalt Radnai László

Pénzcentrum
2026. július 18. 10:43

Szombat reggel elhunyt Radnai László, a kilencvenes évek magyarországi alvilágának egykori meghatározó alakja. A súlyos beteg férfit idén júniusban szállították haza Dubajból, miután önként vállalta a gyorsított kiadatási eljárást - írja a Telex.

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Az 1955-ben született férfi ellen korábban azért adtak ki elfogatóparancsot, mert nem vonult be a börtönbe a rá jogerősen kiszabott szabadságvesztés letöltésére, hanem Dubajba távozott. Hazahozatala előtt ő maga nyilatkozott arról, hogy megromlott egészségi állapota miatt, saját elhatározásából döntött a gyorsított kiadatás mellett.

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Fia tájékoztatása szerint a hozzátartozók rendkívül hálásak a berettyóújfalui büntetés-végrehajtási kórháznak, amiért az intézmény lehetőséget biztosított a család számára a végső búcsúra.

Radnai László nemcsak a kilencvenes évek hazai szervezett bűnözésének volt az egyik kulcsfigurája, hanem később a hatóságok fontos együttműködő partnerévé is vált. Tanúvallomásai jelentős mértékben hozzájárultak a korszak hosszú ideig felderítetlen alvilági leszámolásainak megoldásához, és döntő szerepet játszottak a Portik Tamás ellen indított nyomozások sikerében.
Címlapkép: Getty Images
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