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Sport

Hiába a botrányok, a magángépen repkedés: már kétszáz ország támogatja a FIFA-elnök újraválasztását

Pénzcentrum
2026. július 17. 16:14

Felmerült egy európai ellenjelölt állítása, de kicsi az esélye, hogy le lehet győzni Gianni Infantinot - közölte a The Guardian.

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Gianni Infantino már több mint kétszáz ország hivatalos támogatását élvezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöki tisztségéért folyó versenyben, annak ellenére, hogy a Folarin Balogun eltiltásának feloldása körüli botrány miatt feszült a hangulat a szervezetben.

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Sajtóértesülések szerint a FIFA 211 tagszövetségéből már csak néhányan nem küldték el támogató levelüket Infantinónak, akit a márciusi kongresszuson minden bizonnyal elsöprő többséggel választanak majd meg a negyedik elnöki ciklusára. A távolmaradók között akad néhány európai ország is, amelyek közül a legnagyobb súlyú a német szövetség, amely eddig nem állt be hivatalosan a jelenlegi elnök mögé.

A jelölteket november 18-ig lehet állítani, és addig a tagszövetségek visszavonhatják vagy másra ruházhatják át támogató leveleiket. Jelenleg azonban Infantino az egyetlen hivatalos jelölt az elnöki posztra. Több nemzeti szövetség ugyanakkor nehezményezi, hogy a FIFA-n belülről folyamatos nyomást gyakoroltak rájuk a lojalitásuk megerősítése érdekében, ami a szervezet etikai kódexe értelmében elvileg tiltott tevékenységnek minősül.

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Infantino leváltásához valóságos sportpolitikai földrengésre lenne szükség. Bár Donald Trump elismerte, hogy személyesen lobbizott a FIFA-nál az amerikai válogatott csatár, Folarin Balogun Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kapott piros lapjának felülvizsgálatáért, az emiatt kialakult elégedetlenség leginkább az európai szövetségekre korlátozódik. A jelenlegi elnöknek ugyanakkor nincs szüksége az európai kontinens egyöntetű támogatására a magabiztos győzelemhez, ráadásul az európai országok többsége már biztosította őt a bizalmáról, az angol szövetség például már jóval a világbajnokság előtt elküldte a támogatói nyilatkozatát.

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Az elmúlt tíz napban a háttérben egyre komolyabban felmerült egy Európa által támogatott ellenjelölt állítása, de csekély az esély arra, hogy a szövetségek meg tudjanak egyezni egyetlen közös jelöltben. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) több vitatott ügyben, például a Balogun-eset és a szomáliai játékvezető, Omar Artan világbajnoki kizárása kapcsán is nyíltan szembefordult a FIFA-val, az viszont kérdéses, hogy az európai szervezet vezetése hivatalosan is beállna-e egy kihívó mögé.

A tagszövetségek szombaton New Yorkban üléseznek, de mivel a tanácskozást maga Infantino vezeti, a közelmúlt botrányai várhatóan nem kerülnek napirendre. Sokkal valószínűbb, hogy a megbeszélésen a világbajnokság pénzügyi mérlege, valamint az ebből a nemzeti szövetségeknek juttatott bevételek lesznek a fókuszban.
Címlapkép: Getty Images
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Felix DeSouza
1 perce
FIFA és tsai a világ legkorruptabb ruszki- és kínaibérenc maffiái, nyilván ezt támogatják azok akik szintén jól élnek belőle. Az egész élsport egy kamu dopping okádék pénztemető, ha fizetnének érte akkor se nézném. Na jó, ha nagyon sokat fizetnének akkor talán úgy tennék mintha :)
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