Hiába a botrányok, a magángépen repkedés: már kétszáz ország támogatja a FIFA-elnök újraválasztását

Felmerült egy európai ellenjelölt állítása, de kicsi az esélye, hogy le lehet győzni Gianni Infantinot - közölte a The Guardian.

Gianni Infantino már több mint kétszáz ország hivatalos támogatását élvezi a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöki tisztségéért folyó versenyben, annak ellenére, hogy a Folarin Balogun eltiltásának feloldása körüli botrány miatt feszült a hangulat a szervezetben.

Sajtóértesülések szerint a FIFA 211 tagszövetségéből már csak néhányan nem küldték el támogató levelüket Infantinónak, akit a márciusi kongresszuson minden bizonnyal elsöprő többséggel választanak majd meg a negyedik elnöki ciklusára. A távolmaradók között akad néhány európai ország is, amelyek közül a legnagyobb súlyú a német szövetség, amely eddig nem állt be hivatalosan a jelenlegi elnök mögé.

A jelölteket november 18-ig lehet állítani, és addig a tagszövetségek visszavonhatják vagy másra ruházhatják át támogató leveleiket. Jelenleg azonban Infantino az egyetlen hivatalos jelölt az elnöki posztra. Több nemzeti szövetség ugyanakkor nehezményezi, hogy a FIFA-n belülről folyamatos nyomást gyakoroltak rájuk a lojalitásuk megerősítése érdekében, ami a szervezet etikai kódexe értelmében elvileg tiltott tevékenységnek minősül.

Infantino leváltásához valóságos sportpolitikai földrengésre lenne szükség. Bár Donald Trump elismerte, hogy személyesen lobbizott a FIFA-nál az amerikai válogatott csatár, Folarin Balogun Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzésen kapott piros lapjának felülvizsgálatáért, az emiatt kialakult elégedetlenség leginkább az európai szövetségekre korlátozódik. A jelenlegi elnöknek ugyanakkor nincs szüksége az európai kontinens egyöntetű támogatására a magabiztos győzelemhez, ráadásul az európai országok többsége már biztosította őt a bizalmáról, az angol szövetség például már jóval a világbajnokság előtt elküldte a támogatói nyilatkozatát.

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Az elmúlt tíz napban a háttérben egyre komolyabban felmerült egy Európa által támogatott ellenjelölt állítása, de csekély az esély arra, hogy a szövetségek meg tudjanak egyezni egyetlen közös jelöltben. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) több vitatott ügyben, például a Balogun-eset és a szomáliai játékvezető, Omar Artan világbajnoki kizárása kapcsán is nyíltan szembefordult a FIFA-val, az viszont kérdéses, hogy az európai szervezet vezetése hivatalosan is beállna-e egy kihívó mögé.

A tagszövetségek szombaton New Yorkban üléseznek, de mivel a tanácskozást maga Infantino vezeti, a közelmúlt botrányai várhatóan nem kerülnek napirendre. Sokkal valószínűbb, hogy a megbeszélésen a világbajnokság pénzügyi mérlege, valamint az ebből a nemzeti szövetségeknek juttatott bevételek lesznek a fókuszban.