Rendkívüli telefonhívás Trump és Putyin között: súlyos vádak hangzottak el Ukrajnáról

Vlagyimir Putyin és Donald Trump vasárnap mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott, amely során az ukrajnai háború is szóba került. Az orosz elnök az európai országokat és Ukrajnát vádolta a konfliktus elhúzásával, míg Trump ismét a harci cselekmények beszüntetésének szükségességét hangsúlyozta.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trumppal folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésén azzal vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát, hogy szándékosan elhúzzák a háborút – erről Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója számolt be.

Usakov tájékoztatása szerint Putyin úgy fogalmazott: az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olyan javaslatokat szorgalmaznak, amelyek nem a békét, hanem a harcok folytatását szolgálják.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy az oroszországi civil infrastruktúra elleni támadások szerinte nem változtatnak Ukrajna helyzetén a frontvonalakon. Emellett éles kritikát fogalmazott meg Zelenszkijjel szemben is, amikor a holokauszt emlékezetével és a második világháborús történelmi megítéléssel kapcsolatos kijelentéseket tett.

Donald Trump a beszélgetés során ismét a fegyveres konfliktus lezárásának fontosságát hangsúlyozta. Usakov szerint az amerikai elnök jelezte: kész befolyást gyakorolni mind európai partnereire, mind Kijevre annak érdekében, hogy előrelépés történjen a harcok beszüntetése felé. Trump ezt a közelgő G7-csúcstalálkozón is napirenden tarthatja.

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A két vezető nagyjából egyórás telefonbeszélgetést folytatott. A hivatalos tájékoztatás szerint az egyeztetés apropóját Donald Trump 80. születésnapja adta. Putyin gratulált az amerikai elnöknek, és sok sikert kívánt az Egyesült Államokban rendezendő labdarúgó-világbajnoksághoz is.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA