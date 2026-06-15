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Moszkva, 2024. július 5.A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök a tárgyalásuk után tartott moszkvai sajtótájékoztatón 2024. július 5-én.MTI/Miniszterelnöki
Világ

Rendkívüli telefonhívás Trump és Putyin között: súlyos vádak hangzottak el Ukrajnáról

Pénzcentrum/MTI
2026. június 15. 09:38

Vlagyimir Putyin és Donald Trump vasárnap mintegy egyórás telefonbeszélgetést folytatott, amely során az ukrajnai háború is szóba került. Az orosz elnök az európai országokat és Ukrajnát vádolta a konfliktus elhúzásával, míg Trump ismét a harci cselekmények beszüntetésének szükségességét hangsúlyozta.

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Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trumppal folytatott vasárnapi telefonbeszélgetésén azzal vádolta meg az európai országokat és Ukrajnát, hogy szándékosan elhúzzák a háborút – erről Jurij Usakov, az orosz államfő külpolitikai tanácsadója számolt be.

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Usakov tájékoztatása szerint Putyin úgy fogalmazott: az európai vezetők és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olyan javaslatokat szorgalmaznak, amelyek nem a békét, hanem a harcok folytatását szolgálják.

Az orosz elnök arról is beszélt, hogy az oroszországi civil infrastruktúra elleni támadások szerinte nem változtatnak Ukrajna helyzetén a frontvonalakon. Emellett éles kritikát fogalmazott meg Zelenszkijjel szemben is, amikor a holokauszt emlékezetével és a második világháborús történelmi megítéléssel kapcsolatos kijelentéseket tett.

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Donald Trump a beszélgetés során ismét a fegyveres konfliktus lezárásának fontosságát hangsúlyozta. Usakov szerint az amerikai elnök jelezte: kész befolyást gyakorolni mind európai partnereire, mind Kijevre annak érdekében, hogy előrelépés történjen a harcok beszüntetése felé. Trump ezt a közelgő G7-csúcstalálkozón is napirenden tarthatja.

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A két vezető nagyjából egyórás telefonbeszélgetést folytatott. A hivatalos tájékoztatás szerint az egyeztetés apropóját Donald Trump 80. születésnapja adta. Putyin gratulált az amerikai elnöknek, és sok sikert kívánt az Egyesült Államokban rendezendő labdarúgó-világbajnoksághoz is.

Címlapi kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #diplomácia

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