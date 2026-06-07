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Londonban tárgyal Volodimir Zelenszkij: komoly követelései vannak, Putyin retteghet?
Keir Starmer brit miniszterelnök vasárnap a Downing Streeten fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, Emmanuel Macron francia elnököt és Friedrich Merz német kancellárt, hogy az Ukrajnának nyújtandó további támogatásokról egyeztessenek - közölte a The Guardian.
Az egyeztetésre azt követően kerül sor, hogy Vlagyimir Putyin pénteken elutasította Zelenszkij személyes tárgyalásokra vonatkozó javaslatát, mondván, nem látja értelmét a találkozónak.
A héten a harci cselekmények is felerősödtek, miután Oroszország drónokkal és tüzérséggel támadta Ukrajnát, aminek következtében a dnyipropetrovszki területen egy ember életét vesztette, hárman pedig megsebesültek. Eközben Ukrajna is növekvő csapásmérő képességről tett tanúbizonyságot, szombaton ugyanis nagyszabású dróncsapást mért Szentpétervárra, Oroszország második legnagyobb városára, ahol eltaláltak egy olajterminált.
A megbeszélésen részt vevő három ország Kijev legszorosabb szövetségesei közé tartozik. Nagy-Britannia és Franciaország vezeti az úgynevezett "elszántak koalíciója" kezdeményezést, amelynek célja, hogy egy esetleges békemegállapodás részeként biztonsági garanciákat nyújtson Ukrajnának.
Donald Trump amerikai elnök ugyan "nagyszerűnek" nevezte a két vezető esetleges találkozóját, figyelmét azonban jelenleg nagyrészt az Iránnal folytatott tárgyalások kötik le.
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Keir Starmer már szerdán telefonon is egyeztetett Zelenszkijjel, elítélve Ukrajna orosz bombázását. A brit kormányfő a lengyel miniszterelnökkel, Donald Tuskkal korábban kötött biztonsági megállapodást is "generációs jelentőségű előrelépésnek" nevezte a két ország védelmi kapcsolataiban, hangsúlyozva, hogy az orosz agresszió jelenti a legnagyobb kihívást mindkét állam számára.
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