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Erősödött ma a forint: így áll most az euróval szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. július 1. 18:28

Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.

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Az eurót délután hat órakor 354,98 forinton jegyezték a reggel hét órai 356,21 forint után, a dollár jegyzése 311,95 forintra csökkent 312,35-ről, a svájci franké pedig 385,58 forintra mérséklődött 385,95 forintról.

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A forint gyengébben áll a hétfői kezdésnél mindhárom devizával szemben, 0,4 százalékkal az euró és a dollár, valamint 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleji kezdésnél a forint az euróval szemben 7,7 százalékkal, a dollár ellenében 4,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 6,7 százalékkal áll erősebben szerda délutáni jegyzésén.
Címlapkép: Getty Images
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