A bűnözők ezúttal már nem SMS-ben, hanem hivatalosnak tűnő e-mailekben próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják bankkártyaadataikat.
Erősödött ma a forint: így áll most az euróval szemben
Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az eurót délután hat órakor 354,98 forinton jegyezték a reggel hét órai 356,21 forint után, a dollár jegyzése 311,95 forintra csökkent 312,35-ről, a svájci franké pedig 385,58 forintra mérséklődött 385,95 forintról.
A forint gyengébben áll a hétfői kezdésnél mindhárom devizával szemben, 0,4 százalékkal az euró és a dollár, valamint 0,5 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleji kezdésnél a forint az euróval szemben 7,7 százalékkal, a dollár ellenében 4,7 százalékkal, a svájci frankkal szemben pedig 6,7 százalékkal áll erősebben szerda délutáni jegyzésén.
A kabinet egy törvénymódosítással számos gyakorlatnak véget vetne, hogy helyreállítsa a gazdaság kiszámíthatóságát és a befektetői bizalmat.
A kormányzati szektor hiánya 2026 első negyedévében elérte a 2090 milliárd forintot, ami a GDP 9 százalékát tette ki.
Nem állt meg a csökkenési tendencia, a főbb devizákkal szemben mind gyengült ma reggelre a forint.
Egyre több influenszer jelöli megfelelően a reklámokat, de a saját termékek promóciójánál még mindig sok a szabálytalanság.
A hazai fizetőeszköz a júniusi vegyes teljesítménye ellenére az év eleje óta egyértelműen erősödött az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben.
Itt az új történelmi csúcs, óriásit ment ma a budapesti tőzsde: jól kaszálhatott, aki ide tette a pénzét
A Richter kivételével a vezető hazai papírok erősödtek a 30,7 milliárd forintos forgalmat elérő piacon.
Drasztikus lépés Pest megyében: III. fokú vízkorlátozás lépett életbe több településen – durva bírságra számíthat, aki megszegi a rendelkezést
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