Diplomáciai csatornákon keresztül már jelezte Magyarországnak a Roszatom, hogy kész részt venni a Paks II. atomerőmű-projekt átvilágításában.
Újabb súlyos dróncsapás az orosz-ukrán háborúban: nagyon messze a béke
Ukrajna története egyik legnagyobb dróncsapását mérte Szentpétervárra és környékére, éppen Vlagyimir Putyin elnök kiemelt jelentőségű gazdasági fórumának zárónapján. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a támadás "igazságos válasz" volt az orosz csapásokra - írta meg a BBC.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szombaton összesen 339 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el több orosz régió felett. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója több mint 140 drón megsemmisítéséről számolt be, és jelezte, hogy egy meg nem nevezett katonai létesítményben tűz ütött ki, ami miatt a környékbeli lakosokat evakuálni kellett. Szentpétervár kormányzója a 2022-es teljes körű invázió kezdete óta most először szólította fel a lakosságot arra, hogy maradjanak otthon.
Zelenszkij szerint az ukrán drónok mintegy ezer kilométert tettek meg Szentpétervárig, ahol az orosz Balti Flotta kronstadti bázisát, valamint fegyverraktárait vették célba. Ezzel párhuzamosan a déli Krasznodari területen, a határtól mintegy ötszáz kilométerre egy olajraktárat is találat ért – az ukrán elnök ezeket a csapásokat "nagy hatótávolságú szankcióknak" nevezte.
Jevhen Karasz, a támadásban részt vevő 413. Raid ezred parancsnoka a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy szinte ellenállás nélkül repülnek be az orosz légtérbe, mintha csak a saját területük felett járnának, így egyáltalán nem nehéz elérniük a kijelölt célpontokat.
A csapások azután következtek be, hogy Zelenszkij csütörtökön nyílt levélben tűzszünetet és közvetlen tárgyalásokat javasolt Putyinnak. Az ukrán elnök kifejtette, hogy "helytelen lenne egyszerűen várni" a konfliktus újbóli előtérbe kerülésére az Egyesült Államokban, mivel Donald Trump közvetítési erőfeszítéseit jelenleg az Iránnal zajló háború köti le. Putyin pénteken, a szentpétervári gazdasági fórumon elutasította a találkozót, arra hivatkozva, hogy a tűzszünet csupán lehetőséget adna Ukrajnának az erők átcsoportosítására, így a háborút kizárólag Oroszország eredeti céljainak teljesülése esetén hajlandó befejezni.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az orosz–ukrán front egy másik szakaszán Kijev azzal vádolta meg Moszkvát, hogy a Fekete-tengeren két, humanitárius küldetést teljesítő polgári kutató-mentő hajót ért orosz támadás, amelyben többen megsebesültek. Oroszország egyelőre nem reagált a vádakra.
A megszállt luhanszki régióban az orosz hatóságok két főútvonalon is felfüggesztették a távolsági buszjáratokat, emellett megtiltották az elővárosi vonatközlekedést és a gyermekcsoportok utaztatását is, miután az ukrán erők dróncsapásokkal vették célba az orosz utánpótlási útvonalakat. Egy elemző a BBC-nek elmondta, hogy május eleje óta már több mint kétszáz teherautót és harminc üzemanyag-szállító járművet ért találat. Zelenszkij vasárnap az Egyesült Királyságba utazik, ahol Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal majd.
A csúcstalálkozó előkészületeit Fegyir Sándor, Ukrajna budapesti nagykövete is megerősítette.
Nyílt lázadás Donald Trump ellen: saját párttársai segítettek megszavazni a milliárdos ukrajnai segélycsomagot
A törvényhozás alsóháza 226–195 arányban fogadta el a törvénycsomagot.
Putyin birodalmi álma újabb háborúba sodorhatja a kontinenst? Egy balti állam lehet a következő célpont
Bár a harmadik világháború nem feltétlenül áll a küszöbön, az orosz terjeszkedési törekvések és a NATO egységének megingása komoly biztonsági kockázatot jelent Európa számára.
Az Egyesült Államok várhatóan eláll a Tomahawk rakéták németországi telepítésétől,
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Vlagyimir Putyin orosz államfőnek címzett nyílt levelében sürgette a háború lezárásá
Hatalmasra nőtt a kereskedelmi hiány: sorsdöntő tárgyalásra készül az uniós biztos a távol-keleti óriással
A nézeteltérések rendezése és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok tisztázása érdekében a felek napokon belül magas szintű egyeztetést folytatnak Párizsban.
Izrael és Libanon az Egyesült Államok közvetítésével megállapodott a törékeny tűzszünet megújításáról.
Nem lesz gyorsított ukrán EU-csatlakozás? Lépett az Unió, egy másik európai állam is a tárgyalóasztalnál - ez következik
A jelenleg soros uniós elnökséget betöltő Ciprus tájékoztatása szerint a cél az, hogy az első tárgyalási klasztert akár már június 15-én, egy luxembourgi EU-miniszteri találkozó...
Moszkva továbbra is kész a kétoldalú párbeszédre, beleértve a paksi atomerőmű-bővítéssel kapcsolatos kérdések rendezését is.
Meglepő fordulat a fronton: egyre több szakértő tartja reálisnak Ukrajna győzelmét Oroszország ellen
A drónok és a mesterséges intelligencia új helyzetet teremthetnek a fronton, egyes elemzők már az ukrán győzelmet sem zárnák ki.
Nagy bejelentést tett Macron és Magyar Péter Párizsban: új korszak jöhet a magyar–francia kapcsolatokban
Nukleáris együttműködés, energiabiztonság és új befektetések is szóba kerültek a párizsi csúcstalálkozón.
Új utakat kell keresniük az orosz csapatoknak: elképesztő pusztítást okoz az új ukrán csapásmérő drón
A múlt héten a 412. dandár több olyan felvételt is megosztott, amelyeken az autópályán haladó utánpótlási és üzemanyag-konvojok elleni csapások láthatók.
Vadiúj elemzés sürgeti a döntéshozókat: emelni kéne a nyugdíjkorhatárt - ezek az idősek maradnának még 2 évig a munkaerőpiacon
tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy a kedvezmény nem a valóban rászorulókat segíti.
Drámai előrejelzés érkezett Magyarország és az EU számára: leépítési hullám fenyeget, százezrek állása kerülhet veszélybe
Az autóipart, az építőipart és a vegyipart is hamarosan elérheti a leépítési hullám.
Hatalmas lángokkal ég egy stratégiai fontosságú orosz olajterminál: a legrosszabbkor jött a dróntámadás
Hatalmas tűz pusztít a szentpétervári kikötő olajtermináljában, miután június 3-án hajnalban dróntámadás érte a létesítményt.
Rakéták, drónok és egy megbénult nemzetközi repülőtér jelzi: ismét kiéleződött az iráni–amerikai konfliktus.
Megjött a bejelentés, amitől sokan tartottak: újabb vámokat készít elő Trump, Európa az elsők között fizethet
Újabb kereskedelmi konfliktus körvonalazódik: az EU és Kanada is célkeresztbe került az amerikai vámtervekben.
Mgvalósítható a több évtizede bezárt parajdi Erzsébet-bánya turisztikai és gyógyászati célú újranyitása, a folyamatot azonban egyelőre bürokratikus akadályok hátráltatják.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.