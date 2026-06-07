2026. június 7. vasárnap Róbert
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
bombázó drón repül a levegőben
Világ

Újabb súlyos dróncsapás az orosz-ukrán háborúban: nagyon messze a béke

Pénzcentrum
2026. június 7. 08:45

Ukrajna története egyik legnagyobb dróncsapását mérte Szentpétervárra és környékére, éppen Vlagyimir Putyin elnök kiemelt jelentőségű gazdasági fórumának zárónapján. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a támadás "igazságos válasz" volt az orosz csapásokra - írta meg a BBC.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szombaton összesen 339 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el több orosz régió felett. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója több mint 140 drón megsemmisítéséről számolt be, és jelezte, hogy egy meg nem nevezett katonai létesítményben tűz ütött ki, ami miatt a környékbeli lakosokat evakuálni kellett. Szentpétervár kormányzója a 2022-es teljes körű invázió kezdete óta most először szólította fel a lakosságot arra, hogy maradjanak otthon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Zelenszkij szerint az ukrán drónok mintegy ezer kilométert tettek meg Szentpétervárig, ahol az orosz Balti Flotta kronstadti bázisát, valamint fegyverraktárait vették célba. Ezzel párhuzamosan a déli Krasznodari területen, a határtól mintegy ötszáz kilométerre egy olajraktárat is találat ért – az ukrán elnök ezeket a csapásokat "nagy hatótávolságú szankcióknak" nevezte.

Kapcsolódó cikkeink:

Jevhen Karasz, a támadásban részt vevő 413. Raid ezred parancsnoka a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy szinte ellenállás nélkül repülnek be az orosz légtérbe, mintha csak a saját területük felett járnának, így egyáltalán nem nehéz elérniük a kijelölt célpontokat.

A csapások azután következtek be, hogy Zelenszkij csütörtökön nyílt levélben tűzszünetet és közvetlen tárgyalásokat javasolt Putyinnak. Az ukrán elnök kifejtette, hogy "helytelen lenne egyszerűen várni" a konfliktus újbóli előtérbe kerülésére az Egyesült Államokban, mivel Donald Trump közvetítési erőfeszítéseit jelenleg az Iránnal zajló háború köti le. Putyin pénteken, a szentpétervári gazdasági fórumon elutasította a találkozót, arra hivatkozva, hogy a tűzszünet csupán lehetőséget adna Ukrajnának az erők átcsoportosítására, így a háborút kizárólag Oroszország eredeti céljainak teljesülése esetén hajlandó befejezni.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az orosz–ukrán front egy másik szakaszán Kijev azzal vádolta meg Moszkvát, hogy a Fekete-tengeren két, humanitárius küldetést teljesítő polgári kutató-mentő hajót ért orosz támadás, amelyben többen megsebesültek. Oroszország egyelőre nem reagált a vádakra.

A megszállt luhanszki régióban az orosz hatóságok két főútvonalon is felfüggesztették a távolsági buszjáratokat, emellett megtiltották az elővárosi vonatközlekedést és a gyermekcsoportok utaztatását is, miután az ukrán erők dróncsapásokkal vették célba az orosz utánpótlási útvonalakat. Egy elemző a BBC-nek elmondta, hogy május eleje óta már több mint kétszáz teherautót és harminc üzemanyag-szállító járművet ért találat. Zelenszkij vasárnap az Egyesült Királyságba utazik, ahol Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal majd.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #drón #donald trump #támadás #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:33
09:03
08:45
08:00
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 7.
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
2026. június 6.
Így bicsaklott meg Magyarország legnagyobb világörökségi projektje: kihátráltunk a nagy lehetőségből
2026. június 6.
Ezt a hibát a magyarok többsége elköveti, mikor az AI-t használja: óriási árat fizethetnek érte
2026. június 6.
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA társtulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
2026. június 6.
Elképesztő új utazási őrület hódít a magyarok körében: egy eddig láthatatlan afrikai paradicsom lett a sláger
NAPTÁR
Tovább
2026. június 7. vasárnap
Róbert
23. hét
Június 7.
Pedagógusnap
Június 7.
Az építők napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár
2
2 hete
Most érkezett! Fegyveres felkelés indulhat Putyin ellen: óriási lázadás érik Oroszországban?
3
5 napja
Pánikol Európa: újabb ország lengette be, hogy csatlakozna az EU-hoz - úgy tűnik, a világ egyik leggazdagabb országa is beadja a derekát?
4
2 hete
Lépett Irán: teljesen megbénulhat a világ egyik legfontosabb tengeri útvonala
5
3 napja
Egyértelműen üzent Magyar Péternek a Kreml: ezt várják a Tisza-kormánytól az oroszok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 7. 07:03
Szlovák autópálya-matrica vásárlás: irány Szlovákia, itt vannak a 2026-os matrica árak
Pénzcentrum  |  2026. június 7. 06:02
Hiába a 25%-os béremelés: így sincsenek elegen, akik gondoskodhatnának az idős magyarokról
Agrárszektor  |  2026. június 7. 09:01
Nagy a baj: 60 év után először bukkant fel a húsevő féreg ebben a térségben