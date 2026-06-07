Újabb súlyos dróncsapás az orosz-ukrán háborúban: nagyon messze a béke

Ukrajna története egyik legnagyobb dróncsapását mérte Szentpétervárra és környékére, éppen Vlagyimir Putyin elnök kiemelt jelentőségű gazdasági fórumának zárónapján. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy a támadás "igazságos válasz" volt az orosz csapásokra - írta meg a BBC.

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint szombaton összesen 339 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el több orosz régió felett. Alekszandr Drozdenko, a Leningrádi terület kormányzója több mint 140 drón megsemmisítéséről számolt be, és jelezte, hogy egy meg nem nevezett katonai létesítményben tűz ütött ki, ami miatt a környékbeli lakosokat evakuálni kellett. Szentpétervár kormányzója a 2022-es teljes körű invázió kezdete óta most először szólította fel a lakosságot arra, hogy maradjanak otthon.

Zelenszkij szerint az ukrán drónok mintegy ezer kilométert tettek meg Szentpétervárig, ahol az orosz Balti Flotta kronstadti bázisát, valamint fegyverraktárait vették célba. Ezzel párhuzamosan a déli Krasznodari területen, a határtól mintegy ötszáz kilométerre egy olajraktárat is találat ért – az ukrán elnök ezeket a csapásokat "nagy hatótávolságú szankcióknak" nevezte.

Jevhen Karasz, a támadásban részt vevő 413. Raid ezred parancsnoka a BBC-nek úgy nyilatkozott, hogy szinte ellenállás nélkül repülnek be az orosz légtérbe, mintha csak a saját területük felett járnának, így egyáltalán nem nehéz elérniük a kijelölt célpontokat.

A csapások azután következtek be, hogy Zelenszkij csütörtökön nyílt levélben tűzszünetet és közvetlen tárgyalásokat javasolt Putyinnak. Az ukrán elnök kifejtette, hogy "helytelen lenne egyszerűen várni" a konfliktus újbóli előtérbe kerülésére az Egyesült Államokban, mivel Donald Trump közvetítési erőfeszítéseit jelenleg az Iránnal zajló háború köti le. Putyin pénteken, a szentpétervári gazdasági fórumon elutasította a találkozót, arra hivatkozva, hogy a tűzszünet csupán lehetőséget adna Ukrajnának az erők átcsoportosítására, így a háborút kizárólag Oroszország eredeti céljainak teljesülése esetén hajlandó befejezni.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Az orosz–ukrán front egy másik szakaszán Kijev azzal vádolta meg Moszkvát, hogy a Fekete-tengeren két, humanitárius küldetést teljesítő polgári kutató-mentő hajót ért orosz támadás, amelyben többen megsebesültek. Oroszország egyelőre nem reagált a vádakra.

A megszállt luhanszki régióban az orosz hatóságok két főútvonalon is felfüggesztették a távolsági buszjáratokat, emellett megtiltották az elővárosi vonatközlekedést és a gyermekcsoportok utaztatását is, miután az ukrán erők dróncsapásokkal vették célba az orosz utánpótlási útvonalakat. Egy elemző a BBC-nek elmondta, hogy május eleje óta már több mint kétszáz teherautót és harminc üzemanyag-szállító járművet ért találat. Zelenszkij vasárnap az Egyesült Királyságba utazik, ahol Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel tárgyal majd.