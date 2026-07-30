Ballisztikus rakétákkal válaszolt volna Irán egy ukrán akcióra, végül diplomáciai úton rendezték a helyzetet.
Újra megnyílhat a Hormuzi-szoros? Élénkül a hajóforgalom, gond nélkül áthaladt egy tartályhajó
Közel három hét után először haladt át a Hormuzi-szoroson egy, a QatarEnergy ellenőrzése alatt álló cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajó, miközben a térség hajóforgalma élénkülni kezdett, a Kpler és LSEG hajókövetési adatai szerint.
A Kpler adatai szerint szerdán 12 áruszállító hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, egyenlő arányban be- és kifelé, ami növekedést jelent az előző két naphoz képest. A Vörös-tenger partján fekvő szaúd-arábiai Janbu kikötőjéből induló, nyomon követhető nyersolaj-rakományok volumene a múlt héten legalább 30 százalékkal csökkent, miután a jemeni húszi felkelők blokádot hirdettek Szaúd-Arábiával szemben.
A Vortexa elemzőcég ugyanakkor úgy becsüli, hogy az export lényegében változatlan maradt, mivel nőtt az úgynevezett "sötét flottához" tartozó, nehezebben nyomon követhető tartályhajók rakodása. George Morris, a Vortexa elemzője szerint egyértelműen nőtt azoknak a nyersolaj- és kondenzátumszállító hajóknak a száma, amelyek vörös-tengeri rakodás után északi irányba tartanak, ami a Bab el-Mandeb térségében újból megnövekedett biztonsági kockázatokat tükrözi. Hozzátette: a Janbuból induló rakományok júniusban Ázsia tengeri nyersolaj- és kondenzátumimportjának mintegy 15 százalékát adták, ezért egy tartós fennakadás érdemi hatással lehet az ázsiai finomítók ellátására.
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