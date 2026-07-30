Kutyául szenvednek a kutyák és macskák is a nagy hőségben: így védheted meg kiskedvenced a hőgutától

A nyári hőhullámok nemcsak az embereket, hanem a házi kedvenceket is komolyan megterhelik. A kutyák és macskák jóval korlátozottabban képesek leadni a testhőt, ezért a tartós 30–35 °C feletti hőség gyorsan kiszáradáshoz, hőkimerüléshez vagy akár életveszélyes hőgutához is vezethet. Az Allegro most összefoglalta, milyen hasznos eszközök segíthetnek a kisállatok biztonságos hűtésében a legforróbb napokon.

Az emberi test jól alkalmazkodik a hőmérsékleti változásokhoz: ha melegünk van, izzadunk, ha pedig fázunk, ereink összehúzódnak, és kevesebb hőt adunk le. Négylábú kedvenceink testhőszabályzása azonban eltér a miénktől, hiszen ők nem tudnak izzadni. A kutyák elsősorban lihegéssel adják le a felesleges hőt, és bár a macskák sivatagi eredetű őseiknek köszönhetően általában jobban tűrik a magas hőmérsékletet, a tartós nyári forróságot szintén nehezen viselhetik. Kisállataink a légzéssel, az ürítéssel és a mancsokon keresztüli párolgással is szabályozzák vízháztartásukat, amit evéssel és ivással tudnak kompenzálni.

A kánikulában azonban mindez kevésnek bizonyulhat, és az extrém hőség akár komolyabb következményekhez, például kiszáradáshoz, vagy végső esetben hőgutához is vezethet. Ennek a veszélye különösen akkor áll fent, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja az állat testhőjét: ez a kutyák és a macskák esetében is 38-39 Celsius-fokot jelent, amit a betonfelületek már jóval alacsonyabb napi hőmérséklet esetén is elérhetnek. A hő nagyjából 31 °C felett már nem távozik a bőrön keresztül, ezért ennél magasabb hőmérséklet esetén mindenképp figyelnünk kell kisállataink jelzéseit.

Szerencsére számos olyan eszköz van, amivel a legforróbb napokat megkönnyíthetjük számukra. A kifejezetten kutyáknak és macskáknak kifejlesztett hűtőszőnyeg például egy olyan zselés fekhely, amely segít elvezetni a testhőt, így amikor kis kedvencünk ráfekszik, kellemesen hűs érzetet kelt. Használatához ráadásul külön áramforrásra sincs szükség. Hasonló elven működnek a hűsítő nyakörvek is, amelyek főleg a hosszabb sétákon lehetnek hasznosak. Elsősorban a rövid orrú, kistestű kutyák számára jelenthet extra felüdülést a forró napokon egy hűtőmellény, amit enyhén vizesen adhatunk a kisállatokra.

A folyadékpótlás különösen fontos a nagy melegben. Mindig legyen kikészítve könnyen elérhető friss, hűvös víz, és hosszabb sétára is érdemes itatót vinni. Erre praktikus megoldás lehet egy hordozható vízadagoló, amelyből útközben is könnyen itatható a kutya vagy a macska. A lakásban vagy a kertben hasznos lehet egy nagyobb kapacitású automata itató is, amely folyamatosan biztosítja a friss vizet a nap legmelegebb óráiban is.

A hűtés játékos formában is megoldható. A vízzel tölthető, fagyasztható kutyajátékok például garantáltan lefoglalják, és meg is mozgatják a házi kedvencünket. Szintén egyszerre lehet játékos időtöltés és hűsítő megoldás egy kerti vizes szőnyeg, ami játék közben locsolja a kisállatot. Az igazán eltökélt gazdik a kertben akár egy kutyamedencét is felállíthatnak, ami nem csak a hűsítésre, de a fürdetésre is kényelmes megoldás.