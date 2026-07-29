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Ballisztikus rakétákkal támadta volna Ukrajnát Irán: hajszálon múlt a háború újabb fordulata
Irán ballisztikus rakétacsapást tervezett egy ukrán fekete-tengeri kikötő ellen, miután Ukrajna állítólag felrobbantott egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren. A támadás célja az lett volna, hogy elrettentse Kijevet a hasonló akcióktól, írja a New York Times.
Irán majdnem ballisztikus rakétákkal támadott meg egy ukrán kikötőt a Fekete-tengeren – erről amerikai és iráni bennfentesek beszéltek a New York Timesnak.
A lap információi szerint Teherán azért fontolgatta a csapást, mert Ukrajna a napokban felrobbantott egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren. A tervezett rakétatámadás célja az lett volna, hogy figyelmeztetést küldjenek Kijevnek, és elrettentsék a további, iráni tulajdont érintő támadásoktól.
A katonai akció végül nem valósult meg, mivel Irán és Ukrajna diplomáciai úton rendezte az incidenst, így a tervezett csapást lefújták.
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