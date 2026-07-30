Érik a regionális energiaválság: Romániában is leállították az atomerőmű mindkét reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt

Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedező cernavodai atomerőmű kettes számú reaktorát is.

Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról. Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a többéves átlag felét sem éri el. Szakemberek szerint augusztus 3-ig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-9. közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie.

Július 30-ra hazánkban is le kellett állítani a paksi atomerőmű III. blokkját, és a II. blokk is csak félgőzzel üzemel. Magyar Péter miniszterelnök friss bejelentése szerint a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, amire eddig még sosem volt példa.