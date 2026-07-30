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Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent ×
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A híres kisoroszi homokos szigetcsúcsról nyáron készült, magas szögből felvett tájkép, amelyen a Duna kanyarulatánál napozók és úszók apró alakjai láthatók.
Világ

Érik a regionális energiaválság: Romániában is leállították az atomerőmű mindkét reaktorát a Duna alacsony vízállása miatt

Pénzcentrum/MTI
2026. július 30. 12:49

Atomenergia nélkül maradt Románia, miután a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön leállította az ország villamosenergia-szükségletének 20 százalékát fedező cernavodai atomerőmű kettes számú reaktorát is.

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Az egyes számú reaktort kedden kapcsolták le az országos energiahálózatról. Az 1400 megawattos erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama a többéves átlag felét sem éri el. Szakemberek szerint augusztus 3-ig Románia az esti csúcsidőben 500 megawattos, az augusztus 4-9. közötti időszakban pedig 1000 megawatt feletti energiadeficittel szembesülhet, amit importból kell fedeznie.

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Július 30-ra hazánkban is le kellett állítani a paksi atomerőmű III. blokkját, és a II. blokk is csak félgőzzel üzemel. Magyar Péter miniszterelnök friss bejelentése szerint a Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet, amire eddig még sosem volt példa.

Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent
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Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent
Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak.

 
Címlapkép: Getty Images
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