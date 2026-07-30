A Duna alacsony vízállása miatt csütörtökön vagy pénteken teljesen lekapcsolhatják a paksi atomerőművet is.
Ismeretlen objektum zuhant Lengyelország területére az éjszakai orosz támadások közben: hatalmas kráter maradt utána
Egy nagyszabású, Ukrajna elleni orosz légitámadás során azonosítatlan repülőtárgy zuhant le Lengyelország területén, amely egy tízméteres átmérőjű krátert hagyott maga után. Miközben a lengyelországi incidens nem követelt áldozatokat, az ukrán városokat ért csapásokban országszerte legalább nyolc ember vesztette életét, ami ismét ráirányította a nemzetközi figyelmet az ukrán légvédelem megerősítésének sürgősségére - jelentette az euronews.
A csütörtökre virradó éjszaka történt incidens során a lengyel légteret megsértő objektum a kelet-lengyelországi Lublin közelében, Tarnawa Kolonia település mellett csapódott a földbe. Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en hivatalosan is megerősítette a légtérsértés tényét. A helyszínre érkező hatóságok egy lakatlan mezőgazdasági területen találták meg a krátert és a roncsokat; a robbanásban személyi sérülés nem történt.
Bár a roncsok pontos azonosítása még zajlik, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint egy orosz H–101-es cirkálórakéta tévesztett célt. A diplomata tájékoztatása szerint az orosz erők az elmúlt időszak egyik legintenzívebb támadását hajtották végre, amelynek során legalább 74 rakétát – köztük ballisztikus típusokat – és több száz iráni gyártmányú Shahed-drónt indítottak ukrajnai célpontok ellen.
Az Ukrajnát ért csapássorozat súlyos veszteségeket okozott, országszerte legalább nyolc ember meghalt, és több tucatnyian megsebesültek. Krivij Rih közelében egy ballisztikus rakéta csapódott egy lakóházba, ahol négy felnőtt és két gyermek vesztette életét. Halálos áldozatokat követeltek a Kijevet és a Poltava régiót ért találatok is, a nyugati Lviv városában pedig legalább tizenöten megsérültek a támadásokban.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a pusztítás kapcsán a légvédelmi rendszerek, különösen a Patriot-ütegek és az elfogórakéták kritikus hiányára hívta fel a figyelmet. Hangsúlyozta, hogy a nyugati szállítmányok késedelme közvetlenül hozzájárul a polgári áldozatok számának növekedéséhez. Az ukrán államfő a kérdést az Egyesült Királyság új miniszterelnökével, Andy Burnhammel folytatott első találkozóján is felvetette, aki teljes támogatásáról biztosította Kijevet.
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A lengyelországi incidenst követően António Costa, az Európai Tanács elnöke is elítélte a légtérsértést, kiemelve, hogy az eset jól mutatja az egész kontinenst érintő biztonsági fenyegetést. Costa arra sürgette az Európai Uniót, hogy fokozza az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást, különös tekintettel a légvédelmi és drónelhárítási képességek azonnali megerősítésére.
Last night, Russia launched a massive combined strike against Ukraine.— António Costa (@eucopresident) July 30, 2026
During the attack, Polish airspace was also violated, underlining once again that Russia’s aggression is a threat to the security of Europe as a whole.
My thoughts are with the victims of these attacks. The…
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