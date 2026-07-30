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Egy rakétát indítanak egy drón üldözésére, amely tüzes nyomot hagyva halad a célpontja felé a naplementés égbolton. A kép a légi harc egy feszült pillanatát örökíti meg, kiemelve a modern hadviselési technológiát és védelmi taktikákat.
Világ

Hét halott és rengeteg sebesült Ukrajnában: az éjszakai orosz légicsapások több helyszínt érintettek, két gyerek is áldozatul esett

MTI
2026. július 30. 09:30

Hatan meghaltak és nyolcan megsebesültek az eddigi adatok szerint az ukrajnai Krivij Rihben csütörtökre virradóra végrehajtott orosz légicsapások következtében, a támadások Kijevben is áldozatokat követeltek, Lvivben több mint kéttucatnyian sebesültek meg, az ország több régiójában lakóházak, ipari és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg - jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

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A légierő parancsnokságának a Telegramon közzétett jelentése szerint az orosz hadsereg csütörtökre virradóra 74 rakétát, valamint 265 csapásmérő és álcadrónt vetett be ukrajnai célpontok ellen. A támadás fő csapásiránya Kijev és Lviv volt, emellett Dnyipropetrovszk, Szumi, Vinnicja, Ivano-Frankivszk, Poltava és Mikolajiv megyéket is légitámadás érte.

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Hat ember, köztük két gyermek meghalt, további nyolcan, köztük két gyermek pedig megsebesült a Dnyipropetrovszk megyei Krivij Rih elővárosában, miután csütörtök éjszaka egy orosz ballisztikus rakéta eltalált egy lakóházat. A mentési művelet még tart - közölte Olekszandr Vilkul, a városi védelmi tanács elnöke a Telegramon.

Több mint kéttucatnyian megsebesültek a nyugat-ukrajnai Lvivet hajnalban ért orosz rakétatámadás következtében, a katasztrófavédők áldozatok után kutatnak a romok alatt - tette közzé Andrij Szadovij polgármester és Makszim Kozickij megyei katonai kormányzó a közösségi médiában. Több mint 20 lakóház, valamint egy iskola és két óvoda is megrongálódott.

Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek az éjszakai orosz támadás következtében - közölte a Nemzeti Rendőrség sajtószolgálata. Az ukrán fővárosban lakóházak, raktárépületek és gépjárművek is megrongálódtak.

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Közölték: a légvédelem 55 rakétát és 265 pilóta nélküli repülőgépet elfogott az ország északi, déli és keleti régióiban. Húsz helyszínen 11 rakéta és 17 drón célba talált, 13 esetben pedig roncsok lezuhanását jelentették. Nyolc további rakéta sorsával kapcsolatban még tart a vizsgálat. A közlemény kiadásának időpontjában néhány drón még az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

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Címlapkép: Getty Images
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