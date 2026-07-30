Váratlan fordulat a csúcstalálkozó után: olyat mondott Donald Trump, amire kevesen számítottak

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij hétfői egyeztetése után az amerikai elnök kedvezően nyilatkozott ukrán kollégájáról. Trump szerint továbbra is elsődleges célja az orosz–ukrán háború lezárása, miközben hangsúlyozta, hogy mind Zelenszkijjel, mind Vlagyimir Putyinnal jó kapcsolatot ápol, írja az RBK Ukraine.

Az RBK Ukraine beszámolója szerint Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfői találkozója után az amerikai elnök pozitívan értékelte az egyeztetést és ukrán kollégája szerepét.

Trump úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij végzi a feladatát, ugyanakkor ismét világossá tette: legfontosabb célja az orosz–ukrán háború mielőbbi lezárása.

Az ukrán lap szerint Washington hozzáállása az elmúlt hónapokban változott: míg korábban úgy vélték, hogy a gyors béke elsősorban Ukrajnának kedvezne, az Egyesült Államok az utóbbi időben egyre inkább az ukrán álláspont felé közeledett.

Trump ugyanakkor hangsúlyozta, hogy továbbra is jó kapcsolatot ápol mind Vlagyimir Putyin orosz, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és mindkét féllel a háború befejezésén szeretne dolgozni.

Az amerikai elnök beszélt a fronton zajló harcokról is. Elmondása szerint a veszteségek továbbra is rendkívül súlyosak, és becslése szerint csak az elmúlt hónapban mintegy 25 ezren vesztették életüket a harcok során.

Címlapi kép: Hivatalos Fehér Ház-fotó / Molly Riley