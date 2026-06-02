2026. június 2. kedd Kármen, Anita
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Baska Voda strandja, egy turistaváros a Makarska Riviérán, Dalmácia, Horvátország
Utazás

Itt a legfontosabb előrejelzés az Adriánál nyaralóknak: erről tudnod kell, ha Horvátországba utazol 2026-ban

Pénzcentrum
2026. június 2. 06:27

A 2026-os nyár az előrejelzések szerint ismét az átlagosnál melegebb és várhatóan szárazabb időjárást hoz Horvátországban, miközben a hőhullámok kockázata továbbra is magas marad. A meteorológusok különösen júliusban számítanak tartósan forró időszakokra, ugyanakkor hangsúlyozzák: a pontos hőhullámok és záporok időzítése csak rövid távon jelezhető megbízhatóan.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Rekkenő hőség és kevesebb csapadék várható – ilyen lesz a 2026-os nyár Horvátországban
A 2026-os nyár ismét az átlagosnál melegebb időjárást hozhat Horvátországban - derül ki a Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat friss szezonális előrejelzéséből.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A júniustól augusztusig tartó időszakra vonatkozó prognózis szerint nagyon magas annak a valószínűsége, hogy az ország átlaghőmérséklete meghaladja az 1991–2020 közötti éghajlati átlagot. A hosszú távú előrejelzés elkészítéséhez a szakemberek többek között az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)) modelljeit is figyelembe vették.

Milyen idő lesz Horvátországban 2026 nyarán?

A meteorológusok szerint mindhárom nyári hónap melegebb lehet a szokásosnál, de a legmarkánsabb hőmérsékleti anomália júliusban várható. Ebben az időszakban a hőmérsékletek jelentősen is meghaladhatják a sokéves átlagot.

Kapcsolódó cikkeink:

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák: a szezonális előrejelzések nem alkalmasak arra, hogy pontosan meghatározzák a hőhullámok érkezését, időtartamát vagy földrajzi kiterjedését. Ennek ellenére a forró periódusok kialakulásának valószínűsége magas marad a nyár folyamán.

Rövid lehűlések is előfordulhatnak

A szakemberek szerint a tartós hőség mellett időnként rövidebb, átmeneti lehűlések is kialakulhatnak. Ezeket jellemzően hidegebb légtömegek betörései és frontok okozzák, amelyek átmenetileg visszavetik a hőmérsékletet a szezonális átlag közelébe vagy akár az alá.

A csapadék előrejelzése lényegesen bizonytalanabb, mint a hőmérsékleté, ugyanakkor a jelenlegi modellek alapján összességében az átlagosnál szárazabb nyár valószínű Horvátország nagy részén.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legnagyobb csapadékhiány júliusban körvonalazódik, amikor több térségben is a szokásosnál jóval kevesebb eső hullhat. Június ezzel szemben vegyes képet mutathat: egyes területeken közel az átlagos mennyiség, sőt helyenként annál több csapadék is előfordulhat.

Zivatarok és lokális szélsőségek

A DHMZ kiemeli, hogy a nyári csapadék eloszlása eleve egyenetlen, mivel gyakran záporokból és zivatarokból származik. A domborzat, a tenger közelsége és a tengervíz hőmérséklete is erősen befolyásolja a helyi viszonyokat.

Ennek következtében előfordulhat, hogy míg egyes térségekben rövid idő alatt a havi átlagot megközelítő mennyiségű eső hullik, másutt hetekig alig esik. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hosszú távú kilátások mellett továbbra is a rövid távú előrejelzések és hivatalos riasztások követése a legfontosabb, különösen hőhullámok és heves zivatarok idején.

A 2026-os nyári prognózis összhangban van a Délkelet-Európai Klíma Outlook Fórum (South-East European Climate Outlook Forum) és a Mediterrán Klíma Outlook Fórum (Mediterranean Climate Outlook Forum) előrejelzéseivel is.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #időjárás #horvátország #nyár #hőség #éghajlat #időjárás előrejelzés #hőhullám #zivatarok #csapadékhiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:55
06:27
06:05
05:33
04:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 1.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
2026. június 1.
Hihetetlen különbségek derültek ki az európai munkaidőkről: ebben az országban alig 32 órát dolgoznak egy héten
2026. június 1.
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Tömegek cserélik le a tengert erre a festői vízpartra: nevetségesen olcsó a szállás, és a vacsorát is fillérekből megúszod
2
7 napja
Óriási bejelentést tett Vitézy Dávid: eltörlik az útdíjakat, ezek a járművek érintettek, nem kell fizetniük
3
2 hete
Ide menekülnek a magyarok a pünkösdi hosszú hétvégén: indul a roham, sorra jelentik a teltházat a top szállodák
4
1 hete
Tömegek választják ezt a festői vízpartot a tenger helyett: filléres a szállás és az étkezés is
5
2 hete
Fontos figyelmeztetést kaptak a nyaralást tervező magyar családok: nagyon ráfázhat, aki nem lép időben az idei szezonban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Változó kamatozású
Változó kamatozású betétszámla és bankszámla esetén, a számla napi pozitív záró egyenlege után a bank a tárgynapra érvényes közzétett mértékű betéti kamatot fizet, melyet a meghatározott gyakorisággal ír jóvá a számlán. Az elhelyezett összeg az elhelyezés napjától a felvétel napját megelőző napig kamatozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 06:05
Kiderült, sok autósnak visszajárhat a pályamatrica ára a dugók miatt: nyártól már élesedik a rendszer
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 05:33
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
Agrárszektor  |  2026. június 2. 06:03
Merészet lépett a magyar termelő: erre a zöldségre váltott a dísznövényekről