Itt a legfontosabb előrejelzés az Adriánál nyaralóknak: erről tudnod kell, ha Horvátországba utazol 2026-ban

A 2026-os nyár az előrejelzések szerint ismét az átlagosnál melegebb és várhatóan szárazabb időjárást hoz Horvátországban, miközben a hőhullámok kockázata továbbra is magas marad. A meteorológusok különösen júliusban számítanak tartósan forró időszakokra, ugyanakkor hangsúlyozzák: a pontos hőhullámok és záporok időzítése csak rövid távon jelezhető megbízhatóan.

Rekkenő hőség és kevesebb csapadék várható – ilyen lesz a 2026-os nyár Horvátországban

A 2026-os nyár ismét az átlagosnál melegebb időjárást hozhat Horvátországban - derül ki a Horvát Meteorológiai és Hidrológiai Szolgálat friss szezonális előrejelzéséből.

A júniustól augusztusig tartó időszakra vonatkozó prognózis szerint nagyon magas annak a valószínűsége, hogy az ország átlaghőmérséklete meghaladja az 1991–2020 közötti éghajlati átlagot. A hosszú távú előrejelzés elkészítéséhez a szakemberek többek között az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)) modelljeit is figyelembe vették.

Milyen idő lesz Horvátországban 2026 nyarán?

A meteorológusok szerint mindhárom nyári hónap melegebb lehet a szokásosnál, de a legmarkánsabb hőmérsékleti anomália júliusban várható. Ebben az időszakban a hőmérsékletek jelentősen is meghaladhatják a sokéves átlagot.

A hatóságok ugyanakkor hangsúlyozzák: a szezonális előrejelzések nem alkalmasak arra, hogy pontosan meghatározzák a hőhullámok érkezését, időtartamát vagy földrajzi kiterjedését. Ennek ellenére a forró periódusok kialakulásának valószínűsége magas marad a nyár folyamán.

Rövid lehűlések is előfordulhatnak

A szakemberek szerint a tartós hőség mellett időnként rövidebb, átmeneti lehűlések is kialakulhatnak. Ezeket jellemzően hidegebb légtömegek betörései és frontok okozzák, amelyek átmenetileg visszavetik a hőmérsékletet a szezonális átlag közelébe vagy akár az alá.

A csapadék előrejelzése lényegesen bizonytalanabb, mint a hőmérsékleté, ugyanakkor a jelenlegi modellek alapján összességében az átlagosnál szárazabb nyár valószínű Horvátország nagy részén.

A legnagyobb csapadékhiány júliusban körvonalazódik, amikor több térségben is a szokásosnál jóval kevesebb eső hullhat. Június ezzel szemben vegyes képet mutathat: egyes területeken közel az átlagos mennyiség, sőt helyenként annál több csapadék is előfordulhat.

Zivatarok és lokális szélsőségek

A DHMZ kiemeli, hogy a nyári csapadék eloszlása eleve egyenetlen, mivel gyakran záporokból és zivatarokból származik. A domborzat, a tenger közelsége és a tengervíz hőmérséklete is erősen befolyásolja a helyi viszonyokat.

Ennek következtében előfordulhat, hogy míg egyes térségekben rövid idő alatt a havi átlagot megközelítő mennyiségű eső hullik, másutt hetekig alig esik. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a hosszú távú kilátások mellett továbbra is a rövid távú előrejelzések és hivatalos riasztások követése a legfontosabb, különösen hőhullámok és heves zivatarok idején.

A 2026-os nyári prognózis összhangban van a Délkelet-Európai Klíma Outlook Fórum (South-East European Climate Outlook Forum) és a Mediterrán Klíma Outlook Fórum (Mediterranean Climate Outlook Forum) előrejelzéseivel is.