Egyetlen nyár sem telhet el a legjobb hűsítő desszert, a fagylalt nélkül. Amikor kánikula van, szinte mindegy is, hogy pálcikás, tölcséres, poharas vagy éppen gépből adagolt verzióról van szó, a lényeg, hogy fagyi legyen. De vajon belegondoltál már két gombóc között, hogy mitől lesz igazán jó az állaga? Vagy hogy honnan erednek a legnépszerűbb klasszikusok? Összeállítottunk egy kvízt a kedvenc nyári finomságunkról, hogy bizonyíthasd: nemcsak enni szoktad, hanem igazi fagylaltszakértő vagy!

Kvíz: Csak eszed a fagyit, vagy értesz is hozzá? Teszteld, hogy igazi szakértő vagy-e! 1/10 kérdés Melyik ország desszertje a gelato? Olaszország Spanyolország Görögország Franciaország Következő kérdés 2/10 kérdés Mi a fő különbség a sorbet és a hagyományos fagylalt között? A sorbetet nem fagyasztják. A sorbet mindig citrusféléből készül. A sorbet mindig alacsony cukortartalmú. A sorbet nem tartalmaz tejterméket. Következő kérdés 3/10 kérdés Mi kerül az affogatóba a fagyin kívül? Amaretto Tejhab Forró eszpresszó Forró csokoládé Következő kérdés 4/10 kérdés Mire jó még a cukor a fagylaltban az édesítésen kívül? Felhabosítja, megnöveli a térfogatát. Természetes tartósítószerként kiváltja a hűtést. Fokozza a fagylalt színét. Csökkenti a fagyáspontot, így a fagyi puhább lesz. Következő kérdés 5/10 kérdés Mi a klasszikus nápolyi fagylalt három íze? Csokoládé, karamell és málna Vanília, pisztácia és citrom Eper, citrom és puncs Vanília, csokoládé és eper Következő kérdés 6/10 kérdés Az alábbiak közül melyik desszert készül hagyományosan apróra tört jégből? Semifreddo Frozen yoghurt Parfé Granita Következő kérdés 7/10 kérdés Miért fontos a gyors fagyasztás a fagylaltkészítés során? Mert krémesebb, kevésbé jeges állagot ad. Mert csökkenti a cukortartalmat. Mert jobban kihozza az ízeket. Mert így nem kell hosszan keverni az alapot. Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy hívják a franciák fagyiját, ami inkább hasonlít habdesszertre, mint a hagyományos fagylaltra Mochi Clafoutis Sherbet Parfé Következő kérdés 9/10 kérdés Mi adja a sztracsatella fagylalt jellegzetes mintázatát? A belekevert kakaós piskótadarabok. A belereszelt nyers kakóbab. A karamellsziruppal húzott spirálminta. A jéghideg fagylaltalapba csorgatott, majd megszilárdult és apróra tört csokoládé. Következő kérdés 10/10 kérdés Miért szoktak tojássárgáját használni bizonyos fagylaltokban? Természetes tartósítószerként működik. Egységesebb, krémesebb lesz tőle. Élénkebbé teszi a fagyi színét. Szabályozza az olvadás sebességét. Eredmények

