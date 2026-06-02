2026. június 2. kedd Kármen, Anita
24 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Homemade vanilla, chocolate and pistachio ice cream in a cone
Kvíz

Kvíz: Csak eszed a fagyit, vagy értesz is hozzá? Teszteld, hogy igazi szakértő vagy-e!

Pénzcentrum
2026. június 2. 18:02

Egyetlen nyár sem telhet el a legjobb hűsítő desszert, a fagylalt nélkül. Amikor kánikula van, szinte mindegy is, hogy pálcikás, tölcséres, poharas vagy éppen gépből adagolt verzióról van szó, a lényeg, hogy fagyi legyen. De vajon belegondoltál már két gombóc között, hogy mitől lesz igazán jó az állaga? Vagy hogy honnan erednek a legnépszerűbb klasszikusok? Összeállítottunk egy kvízt a kedvenc nyári finomságunkról, hogy bizonyíthasd: nemcsak enni szoktad, hanem igazi fagylaltszakértő vagy!

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban
A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Csak eszed a fagyit, vagy értesz is hozzá? Teszteld, hogy igazi szakértő vagy-e!

1/10 kérdés
Melyik ország desszertje a gelato?
Olaszország
Spanyolország
Görögország
Franciaország
2/10 kérdés
Mi a fő különbség a sorbet és a hagyományos fagylalt között?
A sorbetet nem fagyasztják.
A sorbet mindig citrusféléből készül.
A sorbet mindig alacsony cukortartalmú.
A sorbet nem tartalmaz tejterméket.
3/10 kérdés
Mi kerül az affogatóba a fagyin kívül?
Amaretto
Tejhab
Forró eszpresszó
Forró csokoládé
4/10 kérdés
Mire jó még a cukor a fagylaltban az édesítésen kívül?
Felhabosítja, megnöveli a térfogatát.
Természetes tartósítószerként kiváltja a hűtést.
Fokozza a fagylalt színét.
Csökkenti a fagyáspontot, így a fagyi puhább lesz.
5/10 kérdés
Mi a klasszikus nápolyi fagylalt három íze?
Csokoládé, karamell és málna
Vanília, pisztácia és citrom
Eper, citrom és puncs
Vanília, csokoládé és eper
6/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik desszert készül hagyományosan apróra tört jégből?
Semifreddo
Frozen yoghurt
Parfé
Granita
7/10 kérdés
Miért fontos a gyors fagyasztás a fagylaltkészítés során?
Mert krémesebb, kevésbé jeges állagot ad.
Mert csökkenti a cukortartalmat.
Mert jobban kihozza az ízeket.
Mert így nem kell hosszan keverni az alapot.
8/10 kérdés
Hogy hívják a franciák fagyiját, ami inkább hasonlít habdesszertre, mint a hagyományos fagylaltra
Mochi
Clafoutis
Sherbet
Parfé
9/10 kérdés
Mi adja a sztracsatella fagylalt jellegzetes mintázatát?
A belekevert kakaós piskótadarabok.
A belereszelt nyers kakóbab.
A karamellsziruppal húzott spirálminta.
A jéghideg fagylaltalapba csorgatott, majd megszilárdult és apróra tört csokoládé.
10/10 kérdés
Miért szoktak tojássárgáját használni bizonyos fagylaltokban?
Természetes tartósítószerként működik.
Egységesebb, krémesebb lesz tőle.
Élénkebbé teszi a fagyi színét.
Szabályozza az olvadás sebességét.
Címlapkép: Getty Images
#fagyi #kánikula #nyár #étel #gasztro #édesség #fagylalt #fagyizó #desszert #kvíz #gasztro kvízek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:44
18:30
18:15
18:02
17:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Ez a szuperhatalom lehet az új pénzügyi világrend legnagyobb vesztese: repedezik Amerika dominanciája, jön a fordulat
2026. június 2.
Ez az igazi apokalipszis, amivel senki nem számol: így repülhet vissza a civilizációnk egy pillanat alatt az 1930-as évekbe
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: A 80-as években voltál fiatal, vagy csak odavagy a retró dolgokért? Lássuk, mennyit tudsz erről a korszakról!
2
1 hónapja
Kvíz: Mennyire ismered a régi magyar ételeket? Teszteld a tudásod a hagyományos vidéki konyháról!
3
1 hónapja
Kvíz: Átmennél a nagy magyar filmvígjáték-teszten? Lássuk, ki nevet a végén!
4
2 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a latin szállóigéket, mondásokat? Lássuk, lesz-e 10 pontod!
5
2 hónapja
Kvíz: Te átmennél a horgászvizsgán? Erre a 10 kérdésre csak vérbeli pecások tudnak helyesen válaszolni!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prémium Magyar Államkötvény (PMÁK)
3, illetve 5 éves futamidejű állampapír, melynek kamata függ az infláció mértékétől és az azon felüli kamatprémiumtól, ez jelenleg ez 3-5 százalék lehet. Az inflációt követő forint alapú értékpapírok esetén biztosak lehetünk, hogy a befektetett pénzünk mindig megőrzi értékét és biztos hozamot termel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 17:30
Ledobta az igazi nyárnyitó bombát a Lidl: elképesztő hőségakciót hirdettek, roham indulhat a boltokba
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 16:30
Ezt hogy sikerült? Még Japánban is olcsóbb a lángos, mint itthon: hülyének nézik a vásárlókat?
Agrárszektor  |  2026. június 2. 18:32
Érdekes hírek jöttek az ukrán kukoricáról: erre nem sokan számítottak