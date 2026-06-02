Egy 30-as éveiben járó, középkorú férfi portréja, amint otthon ellenőrzi az energiaszámláit.
Megjött a legújabb jelentés a hazai fizetésekről: rengetegen örülhetnek a pluszpénznek, de van egy óriási bökkenő

Pénzcentrum
2026. június 2. 14:06

A középkorú magyarok több mint felének nőtt a jövedelme az elmúlt egy évben, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is sok háztartás költségvetését terheli. A K&H biztos jövő kutatása szerint a 30–59 évesek 52 százaléka számolt be bevételnövekedésről, miközben 15 százalékuknál csökkent a havi jövedelem. A kiadások oldalán ennél jóval nagyobb arányú változás látható: a válaszadók 77 százaléka érzékelte a megélhetési költségek emelkedését.

A felmérés alapján a bevételi helyzet kedvezőbben alakult, mint a korábbi években. A megkérdezettek 46 százaléka kisebb, 6 százaléka pedig jelentősebb jövedelemnövekedésről számolt be. A válaszadók harmadának bevétele változatlan maradt, míg 15 százalékuknál csökkent.

Azok körében, akiknek emelkedett a jövedelme, az átlagos havi többlet 45 ezer forint volt, a medián érték pedig 39 ezer forintot tett ki. A leggyakrabban említett növekedés a 20–49 ezer forintos kategóriába esett.

A kutatás szerint a magasabb jövedelműek nagyobb eséllyel tapasztaltak bevételnövekedést. Ebben a csoportban 63 százalék számolt be emelkedésről, míg a közepes jövedelműeknél 46, az alacsonyabb jövedelműeknél pedig 42 százalék volt ez az arány. Hasonló különbség figyelhető meg az iskolai végzettség alapján is: a magasabb végzettségűek 59 százaléka, az alacsonyabb végzettségűek 48 százaléka jelezte, hogy nőtt a bevétele.

A kiadások terén ugyanakkor továbbra is jelentős nyomás nehezedik a háztartásokra. A 30–59 évesek 77 százaléka szerint az elmúlt egy évben emelkedtek a havi megélhetési költségei. Ezen belül 41 százalék jelentős, 36 százalék pedig kisebb mértékű drágulást érzékelt.

A korábbi évekhez képest ugyanakkor javulás látható. Míg 2023 első negyedévében a válaszadók 92 százaléka számolt be költségnövekedésről, addig 2024-ben és 2025-ben valamivel 80 százalék felett alakult ez az arány, idén pedig 77 százalékra mérséklődött.

Az emelkedő kiadásokat érzékelők átlagosan havi 51 ezer forintos többletköltségről számoltak be, a medián érték 40 ezer forint volt. A legtöbben, 38 százaléknyian havi 20–49 ezer forintos többletterhet említettek, míg 27 százalékuknál 50–99 ezer forinttal emelkedtek a megélhetési kiadások.

A magasabb végzettségű válaszadók átlagosan nagyobb költségnövekedést érzékeltek: körükben a havi többletkiadás átlagosan 57 ezer forint volt, szemben az alacsonyabb végzettségűeknél mért 48 ezer forinttal.

A felmérés eredményei szerint a háztartások pénzügyi helyzete stabilabb képet mutat, mint a magas inflációval terhelt korábbi években. A bevételek növekedése egyre több családnál jelenik meg, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is széles körben érezteti hatását. A kutatás adatai alapján a kiadások átlagos növekedése még mindig meghaladja a bevételek emelkedését, így a háztartások pénzügyi mozgástere csak fokozatosan javul.
Címlapkép: Getty Images
#megtakarítás #pénzügyek #infláció #gazdaság #kutatás #jövedelem #anyagi helyzet #világ #háztartások #megélhetés #infláció mértéke #k&h bank

