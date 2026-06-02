Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Patriot légvédelmi rakétarendszerek szállítását kérte Donald Trumptól, miután az orosz rakéták ismét elérték Kijevet.
Megjött a legújabb jelentés a hazai fizetésekről: rengetegen örülhetnek a pluszpénznek, de van egy óriási bökkenő
A középkorú magyarok több mint felének nőtt a jövedelme az elmúlt egy évben, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is sok háztartás költségvetését terheli. A K&H biztos jövő kutatása szerint a 30–59 évesek 52 százaléka számolt be bevételnövekedésről, miközben 15 százalékuknál csökkent a havi jövedelem. A kiadások oldalán ennél jóval nagyobb arányú változás látható: a válaszadók 77 százaléka érzékelte a megélhetési költségek emelkedését.
A felmérés alapján a bevételi helyzet kedvezőbben alakult, mint a korábbi években. A megkérdezettek 46 százaléka kisebb, 6 százaléka pedig jelentősebb jövedelemnövekedésről számolt be. A válaszadók harmadának bevétele változatlan maradt, míg 15 százalékuknál csökkent.
Azok körében, akiknek emelkedett a jövedelme, az átlagos havi többlet 45 ezer forint volt, a medián érték pedig 39 ezer forintot tett ki. A leggyakrabban említett növekedés a 20–49 ezer forintos kategóriába esett.
A kutatás szerint a magasabb jövedelműek nagyobb eséllyel tapasztaltak bevételnövekedést. Ebben a csoportban 63 százalék számolt be emelkedésről, míg a közepes jövedelműeknél 46, az alacsonyabb jövedelműeknél pedig 42 százalék volt ez az arány. Hasonló különbség figyelhető meg az iskolai végzettség alapján is: a magasabb végzettségűek 59 százaléka, az alacsonyabb végzettségűek 48 százaléka jelezte, hogy nőtt a bevétele.
A kiadások terén ugyanakkor továbbra is jelentős nyomás nehezedik a háztartásokra. A 30–59 évesek 77 százaléka szerint az elmúlt egy évben emelkedtek a havi megélhetési költségei. Ezen belül 41 százalék jelentős, 36 százalék pedig kisebb mértékű drágulást érzékelt.
A korábbi évekhez képest ugyanakkor javulás látható. Míg 2023 első negyedévében a válaszadók 92 százaléka számolt be költségnövekedésről, addig 2024-ben és 2025-ben valamivel 80 százalék felett alakult ez az arány, idén pedig 77 százalékra mérséklődött.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az emelkedő kiadásokat érzékelők átlagosan havi 51 ezer forintos többletköltségről számoltak be, a medián érték 40 ezer forint volt. A legtöbben, 38 százaléknyian havi 20–49 ezer forintos többletterhet említettek, míg 27 százalékuknál 50–99 ezer forinttal emelkedtek a megélhetési kiadások.
A magasabb végzettségű válaszadók átlagosan nagyobb költségnövekedést érzékeltek: körükben a havi többletkiadás átlagosan 57 ezer forint volt, szemben az alacsonyabb végzettségűeknél mért 48 ezer forinttal.
A felmérés eredményei szerint a háztartások pénzügyi helyzete stabilabb képet mutat, mint a magas inflációval terhelt korábbi években. A bevételek növekedése egyre több családnál jelenik meg, ugyanakkor a megélhetési költségek emelkedése továbbra is széles körben érezteti hatását. A kutatás adatai alapján a kiadások átlagos növekedése még mindig meghaladja a bevételek emelkedését, így a háztartások pénzügyi mozgástere csak fokozatosan javul.
Ártalmatlannak tűnő szokások, amik durván megcsapolják a bankszámládat: lépj időben, ha jót akarsz magadnak
Az alábbiakban bemutatjuk a leggyakoribb pénznyelőket és a lehetséges megoldásokat.
Nemcsak a forint szárnyal: az kaszált ma nagyot, aki ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Megkezdte a magyar IBAN-számlaszámok bevezetését a Revolut: a fintechcég közlése szerint az első ügyfelek már május 26-án megkapták az új azonosítókat.
Itt az esküvőszezon, ismét felmerül a kérdés: mennyi pénzt illik adni esküvőre? Mutatjuk, mit ír elő az esküvői etikett, mennyi pénzt illik adni lagziba Magyarországon.
Mutatjuk, mire jó a házassági vagyonjogi szerződés, mit tartalmaz egy házassági szerződés minta, és mitől lesz érvényes a megkötése.
Főszabály szerint minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék.
Mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban? A házasságkötési és válás utáni névváltoztatás menete, szabályai
Mutatjuk, mennyi a névváltoztatás ára 2026-ban, mi a névváltoztatás menete és milyen okmányokat kell cserélni
Új trükkel ürítik ki a magyarok bankszámláit: a legtöbben maguk utalják el minden pénzüket a csalóknak
Miközben az MNB adatai szerint 2025-ben még több tízmilliárd forintos károkat okoztak a pénzügyi csalók Magyarországon, a bankok szerint idén már érzékelhető javulás indult el.
A részvénypiac forgalma 33,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza a pénzét.
A kormány június 5-ig dolgozza ki az új vagyonadó, valamint a bizalmi vagyonkezelés (bvk) eddigi adómentességét megszüntető szabályozás részleteit.
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
Újabb banki leállás jön: ezeken a napokon akadozhat a netbank, utalás, a kártyás fizetés, de az ATM-eket és SZÉP-kártyákat is érintheti
Cikkünkben összegyűjtöttünk minden közelgő bank leállás, tervezett karbantartás dátumát, hogy ne érjen váratlanul, ha épp nem működik valamely banki szolgáltatás.
Idősek értékeire, lakására pályázó csaló dolgozik több társasházban Budapesten: korábban lopás miatt ítélték el
Gyanús körülmények között landolnak idős lakók ingatlanjai és vagyontárgyai a közös képviselőnél egy budapesti társasházban
Rengeteg magyar veszít átlagosan 80 ezer forintot idén a saját figyelmetlensége miatt: te is köztük vagy?
A Magyar Nemzeti Bank első negyedévi adatai szerint a magyar háztartások több mint 20 ezer milliárd forintot tartanak készpénzben és látra szóló bankbetétekben.
Nagyon fontos bejelentés jött az állampapírokról: van, aminek csökken a kamata, több sorozatot le is zárnak
A fix akamatozású kötvények fél százalékkal csökkennek, több korábbi sorozat értékesítését lezárják.
Németh Balázs és a 150%-os demencia: így drágultak a banki díjak a Fidesz-KDNP alatt az elmúlt 16 évben
TikTok-hüledezés vs. 150%-os valóság! 2010-től nálunk nőttek legjobban a banki díjak az EU-ban. Ne dőlj be a csúsztatásnak, itt vannak a tények!
Anyagi helyzetéről vallott Hevér Gábor: nem tudja, miből fog megélni idős korában, alkalmi munkái vannak
Hevér Gábor jelenleg is több produkcióban játszik, mégsem él fényűző életet.
-
Az egészségbiztosítással megelőzhetjük a bajt és megőrizhetjük az egészségünket (x)
A megfelelő egészségbiztosítás nemcsak anyagi védelmet nyújthat, hanem az egészségügyi ellátások megszervezésében és finanszírozásában is segítséget adhat.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.